Робота в Україні: добірка актуальних вакансій

Delo.ua спільно з Work.ua, OLX Робота та GRC.UA склали список актуальних вакансій в Україні. Які спеціалісти потрібні в різних містах країни, читайте в добірці.

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Кондитер, м. Київ

Виробнича компанія, що займається виготовленням продукції, запрошує на роботу кондитера.

Заробітна плата: 14 000 – 18 000 грн.

Графік роботи: є можливість обрати денні або нічні зміни (денні зміни розпочинаються о 8:00).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5011572/

Продавець-консультант ювелірних виробів, м. Київ

Мережа магазинів ювелірних виробів Aurum запрошує на роботу продавця-консультанта.

Заробітна плата: 15 000 – 18 000 грн +%.

Графік роботи: позмінний графік роботи 4/4 з або 7/7.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4984704/

Фрезерувальник, м. Київ

Металургійна компанія запрошує на роботу фрезерувальника.

Заробітна плата: 20 000 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2254522/

Піцайоло, м. Київ

В кав’ярню-піцерію у Софіївській Борщагівці потрібен піцайоло.

Заробітна плата: 11 000 – 13 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4185763/

Фахівець ділянки терміналу, вантажник, м. Львів

Нова пошта — компанія з експрес-доставки в Україні. Команда зараз шукає фахівця ділянки — вантажника.

Заробітна плата: 15 000 – 17 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 06:00 до 14:00; Пн-Пт з 13:00 до 22:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5005288/

Оператор з телефонного продажу, м. Львів

Vodafone — міжнародна телекомунікаційна компанія запрошує на роботу оператора з телефонного продажу.

Заробітна плата: 10 500 – 17 500 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3484503/

Майстер з виготовлення ключів, м. Львів

Компанія "OS.9", яка займається виготовлення ключів та продажу супутніх товарів в Україні, у зв’язку з відкриттям нових майстерень, запрошує на роботу майстра з виготовлення ключів.

Заробітна плата: 13 000 – 17 000 грн.

Графік роботи: 4/2 з 9:00 до 20:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4440074/

Швачка, м. Львів

Компанія Sunbay запрошує на роботу швачок.

Заробітна плата: 20 000 грн.

Графік роботи: 8-ми годинний робочий день (Пн.-Пт. з 7.30).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4718949/

Майстер манікюру, м. Львів

Nail & Colour шукає майстра манікюру.

Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4464689/

Комплектувальник товару, м. Дніпро

Велика логістична компанія (склади продовольчої групи товарів) запрошує на роботу комплектувальника для продуктового складу з досвідом роботи.

Заробітна плата: 12 000 – 15 000 грн (650 грн вихід).

Графік роботи: 5/2 (Гнучкий графік: 3 або 4 ночі на тиждень); нічні зміни з 19:00 до 07:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3345824/

Токар, м. Дніпро

Компанія з виробництва обладнання для елеваторів, а саме: ланцюгових транспортерів, норій ковшових, стрічкових транспортерів і гвинтових конвеєрів, запрошує на роботу токаря.

Заробітна плата: 16 000 грн.

Графік роботи: Пн.-Пт. з 8:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4962591/

Тракторист-машиніст, м. Дніпро

Державне сільскогосподарське підприємство запрошує на роботу тракториста-манішіста.

Заробітна плата: 15 000 – 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4209724/

Кур'єр з власним авто, м. Дніпро

У команду доставки їжі Watatsumi потрібен кур'єр з власним авто.

Заробітна плата: 14 000 – 16 000 грн.

Графік роботи: змінний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3894993/

Викладач дошкільної підготовки та молодших класів, м. Дніпро

Репетиторский центр "ЛОГОС" запрошує на роботу викладача дошкільної підготовки та молодших класів.

Заробітна плата: 10 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю, з 8:30 до 16:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5010441/

Сушист, м. Одеса

Япошка запрошує на роботу кухара сушиста з досвідом.

Заробітна плата: 16 500 – 18 500 грн.

Графік роботи: 5/2 вихідні плаваючі з 9:00 до 22:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4971273/

Комірник, збиральник замовлень на склад, комплектувальник, м. Одеса

Компанія СП "Оптіма-Фарм, ЛТД" - дистриб’ютор медичних препаратів та товарів медичного призначення, шукає комірника (комплектувальника).

Заробітна плата: 12 000 – 18 000 грн.

Графік роботи: п'ятиденний робочий тиждень.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4948409/

Пекар, м. Одеса

Мережа супермаркетів Сільпо запрошує на роботу пекаря.

Заробітна плата: 14 600 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5014635/

Адміністратор салону краси, м. Одеса

"QUEEN HAIR" запрошує претендентів на посаду адміністратора.

Заробітна плата: 20 000 – 30 000 грн.

Графік роботи: змінний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5025276/

Медсестра, м. Одеса

Медична лабораторія "Смартлаб" запрошує на роботу медсестер.

Заробітна плата: 16 000 грн.

Графік роботи: з 7:30 до 14:00 — шестиденка та позмінно 2/2 з 07:30 до 16:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4869293/

Слюсар, електромонтажник зі збирання електрощитового обладнання, м. Харків

У компанію "ЕНЕРДЖИГРУП", на виробництво електротехнічної продукції, у зв’язку з переїздом, потрібні фахівці зі зборки електрощитового обладнання.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: 8:00−17:00 (Пн-Пт), 8:30−17:30 (Пн-Пт).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5016779/

Заступник адміністратора в магазин, м. Харків

Мережа магазинів "Аврора" запрошує на роботу заступника адміністратора магазину.

Заробітна плата: 14 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: 3/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4998761/

Бухгалтер із заробітної плати, м. Харків

Теплі Моря запрошує на роботу бухгалтера.

Заробітна плата: 12 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5024675/

Технік охоронно-пожежної сигналізації, м. Харків

ВЕНБЕСТ у пошуках техніка охоронно-пожежної сигналізації.

Заробітна плата: 10 000 – 13 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5016735/

Швачка на дитячий текстиль, м. Харків

Сімейна майстерня Musia Kids, яка спеціалізується на виробництві дитячого текстилю, запрошує на роботу швачку.

Заробітна плата: 13 000 – 20 000 грн (з/п від виробітку).

Графік роботи: з 9:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5010343/

Кондитер, м. Харків

Потрібен кондитер з досвідом роботи.

Заробітна плата: 8 000 - 15 000 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3XGHEFT

Адміністратор в приватний пансіонат, м. Хмельницький

В приватний пансіонат для похилих людей терміново потрібен адміністратор.

Заробітна плата: 10 000 - 30 000 грн.

Графік роботи: гнучкий.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3XFPorQ

Повар, м. Кривий Ріг

Потрібен повар з досвідом для роботи в ТЦ Метро "Сіль та перець".

Заробітна плата: 11 000 - 14 000 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3kJ1MJ5

Менеджер, м. Харків

Компанія ТОВ "Palgedass" запрошує менеджера інтернет-магазину на віддалену роботу. Потрібні люди на прийом вхідних повідомлень.

Заробітна плата: 14 800 - 38 500 грн.

Графік роботи: вільний - від 1-3 год/день.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3DhLaOU

Повар-кондитер, м. Київ

У кафе на Печерську потрібен кухар-кондитер із досвідом роботи від 1 року.

Заробітна плата: 6 600 - 11 000 грн (ставка +%).

Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 20:00.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/403Af5a

Флексодрукар, Київська область

В компанію ТОВ "Агроспецпак" потрібен флексодрукар на гофроупаковку.

Заробітна плата: 20 000 - 25 000 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3JhvI9b

Колорист, Київська область

"ВіЯр" — національна компанія, яка займається виробництвом меблевих комплектуючих, запрошує на роботу колориста.

Заробітна плата: 25 000 грн.

Графік роботи:4 роб/ 4 вих. (зміна 12 год).

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Hd9HWz

Закрійник, м. Хмельницький

На швейне виробництво потрібен закрійник.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 8:00-17:00 ( пн-пт).

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Dh22VP

Майстер по нарощуванню вій, м. Вишгород

Потрібен майстер по нарощуванню вій. Техніки класика, 2D, 3D.

Заробітна плата: 8 000 - 15 000 грн.

Графік роботи: 2-3 години.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3wywwPm

Спеціаліст з навчання та мотивації, м. Одеса

Потрібен співробітник з навчання та розвитку персоналу в офіс.

Заробітна плата: 10 000 - 16 000 грн (договірна).

Графік роботи: з 9:00 до 18:00 (можлива часткова зайнятість).

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3WDbBFG

Приймальник вторсировини, м. Київ

На роботу потрібний приймач вторсировини з якостями надійної і порядної людини. Для приїжджих можливе проживання на приймальному пункті.

Заробітна плата: 15 000 - 18 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Dh2vax

Промоутер у кімнату страху, м. Львів

Розважальний заклад Insomnia Кімнати Страху запрошує до співпраці промоутерів.

Заробітна плата: від 300 грн за зміну (+премія).

Графік роботи: вільний (самі обираєте, коли приходити).

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/4027DZX

Слюсар-механік, м. Київ

Компанія запрошує на роботу в сервісний центр слюсарів-механіків з ремонту та обслуговування садової, будівельної та мото техніки.

Заробітна плата: 25 000 - 35 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00 + 2 робочі суботи до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3XVSRCe

СММ спеціаліст, м. Дніпро

Компанія з Дніпра у пошуках менеджера з продажу.

Заробітна плата: $1500 - $2000 (+20% з кожної угоди).

Графік роботи: з 8:30 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3DkJaFx

Data analyst, м. Київ

Корпорація "АТБ" запрошує на роботу провідного аналітика консолідованої інформації/ Data analyst.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/12

Data analyst, м. Дніпро

Корпорація "АТБ" запрошує на роботу провідного аналітика консолідованої інформації/ Data analyst.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/13

Data analyst, м. Харків

Корпорація "АТБ" запрошує на роботу провідного аналітика консолідованої інформації/ Data analyst.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/14

Data analyst, м. Львів

Корпорація "АТБ" запрошує на роботу провідного аналітика консолідованої інформації/ Data analyst.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/15

Технічний директор, м. Дніпро

Корпорація "АТБ" запрошує на роботу технічного директора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/16

Технічний директор, м. Київ

Корпорація "АТБ" запрошує на роботу технічного директора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/17

Технічний директор, м. Харків

Корпорація "АТБ" запрошує на роботу технічного директора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/18

Аналітик, асистент менеджера із закупівель, м. Дніпро

В службі закупок компанії "АТБ-маркет" відкрита вакансія аналітика.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/19

Менеджер експортних продажів

Компанія Nemiroff запрошує на роботу менеджера експортних продажів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1712

Менеджер з ключових клієнтів, Київський регіон

Компанія Nemiroff запрошує на роботу менеджера з ключових клієнтів ХоРеКа.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: гібрідний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1711

Маркетинг-менеджер з розвитку експортних ринків

Компанія Nemiroff запрошує на роботу маркетинг-менеджера з розвитку експортних ринків.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1710

Менеджер експортних продажів

Компанія Nemiroff відкриває нову вакансію менеджера експортних продажів на ринках Ближнього сходу та Азії.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1148

Керівник напрямку контролю ефективності роботи з простроченою заборгованістю

ТАСКОМБАНК запрошує до команди керівника напрямку контролю ефективності роботи з простроченою заборгованістю.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1507

Методолог в банківській сфері, м. Київ

ТАСКОМБАНК запрошує до команди методолога в банківській сфері (роздрібний бізнес).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1505

Начальник відділу кредитної політики, м. Київ

ТАСКОМБАНК запрошує до команди начальника відділу кредитної політики.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1508

Спеціаліст з кредитного моніторингу, м. Київ

ТАСКОМБАНК запрошує до команди спеціаліста з кредитного моніторингу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1506

Начальник відділу департамента ризик — контролю, м. Київ

ТАСКОМБАНК запрошує до команди начальника відділу департамента ризик — контролю.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1502

Головний спеціаліст з андерайтингу, м. Київ

ТАСКОМБАНК запрошує до команди головного спеціаліста з андерайтингу (напрямок МСБ).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1635

Менеджер ЗЕД

Конкорд Петролеум запрошує на роботу менеджера ЗЕД (сільське господарство, ПММ, нафта, бензин).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/11

Assistant to Business Executive

Конкорд Петролеум запрошує на роботу Assistant to Business Executive.

Заробітна плата: від 80000 до 100000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/2249

Керівник напрямку продажу електродвигунів

Міжнародний виробничо-комерційний холдинг оголошує конкурс на заміщення посади: керівник напрямку продажу електродвигунів (ОЕМ, В2В).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/2142

Керівник відділу кадрів, м. Київ

Мережа автозаправних станцій KLO в пошуку керівника відділу кадрів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/2187

Business Development Manager, м. Київ

ІТ-холдингу (групи компаній) потрібен Business Development Managerвофіс в місті Київ чи віддалено.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Чт з 10:00 по 19:00, Пт з 10:00 по 17:00, є можливість працювати дистанційно.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1690