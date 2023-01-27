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Робота в Україні: добірка актуальних вакансій
Delo.ua спільно з Work.ua, OLX Робота та GRC.UA склали список актуальних вакансій в Україні. Які спеціалісти потрібні в різних містах країни, читайте в добірці.
Кондитер, м. Київ
Виробнича компанія, що займається виготовленням продукції, запрошує на роботу кондитера.
Заробітна плата: 14 000 – 18 000 грн.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Графік роботи: є можливість обрати денні або нічні зміни (денні зміни розпочинаються о 8:00).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5011572/
Продавець-консультант ювелірних виробів, м. Київ
Мережа магазинів ювелірних виробів Aurum запрошує на роботу продавця-консультанта.
Заробітна плата: 15 000 – 18 000 грн +%.
Графік роботи: позмінний графік роботи 4/4 з або 7/7.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4984704/
Фрезерувальник, м. Київ
Металургійна компанія запрошує на роботу фрезерувальника.
Заробітна плата: 20 000 грн.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2254522/
Піцайоло, м. Київ
В кав’ярню-піцерію у Софіївській Борщагівці потрібен піцайоло.
Заробітна плата: 11 000 – 13 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4185763/
Фахівець ділянки терміналу, вантажник, м. Львів
Нова пошта — компанія з експрес-доставки в Україні. Команда зараз шукає фахівця ділянки — вантажника.
Заробітна плата: 15 000 – 17 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 06:00 до 14:00; Пн-Пт з 13:00 до 22:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5005288/
Оператор з телефонного продажу, м. Львів
Vodafone — міжнародна телекомунікаційна компанія запрошує на роботу оператора з телефонного продажу.
Заробітна плата: 10 500 – 17 500 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3484503/
Майстер з виготовлення ключів, м. Львів
Компанія "OS.9", яка займається виготовлення ключів та продажу супутніх товарів в Україні, у зв’язку з відкриттям нових майстерень, запрошує на роботу майстра з виготовлення ключів.
Заробітна плата: 13 000 – 17 000 грн.
Графік роботи: 4/2 з 9:00 до 20:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4440074/
Швачка, м. Львів
Компанія Sunbay запрошує на роботу швачок.
Заробітна плата: 20 000 грн.
Графік роботи: 8-ми годинний робочий день (Пн.-Пт. з 7.30).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4718949/
Майстер манікюру, м. Львів
Nail & Colour шукає майстра манікюру.
Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4464689/
Комплектувальник товару, м. Дніпро
Велика логістична компанія (склади продовольчої групи товарів) запрошує на роботу комплектувальника для продуктового складу з досвідом роботи.
Заробітна плата: 12 000 – 15 000 грн (650 грн вихід).
Графік роботи: 5/2 (Гнучкий графік: 3 або 4 ночі на тиждень); нічні зміни з 19:00 до 07:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3345824/
Токар, м. Дніпро
Компанія з виробництва обладнання для елеваторів, а саме: ланцюгових транспортерів, норій ковшових, стрічкових транспортерів і гвинтових конвеєрів, запрошує на роботу токаря.
Заробітна плата: 16 000 грн.
Графік роботи: Пн.-Пт. з 8:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4962591/
Тракторист-машиніст, м. Дніпро
Державне сільскогосподарське підприємство запрошує на роботу тракториста-манішіста.
Заробітна плата: 15 000 – 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4209724/
Кур'єр з власним авто, м. Дніпро
У команду доставки їжі Watatsumi потрібен кур'єр з власним авто.
Заробітна плата: 14 000 – 16 000 грн.
Графік роботи: змінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3894993/
Викладач дошкільної підготовки та молодших класів, м. Дніпро
Репетиторский центр "ЛОГОС" запрошує на роботу викладача дошкільної підготовки та молодших класів.
Заробітна плата: 10 000 – 15 000 грн.
Графік роботи: з понеділка по п’ятницю, з 8:30 до 16:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5010441/
Сушист, м. Одеса
Япошка запрошує на роботу кухара сушиста з досвідом.
Заробітна плата: 16 500 – 18 500 грн.
Графік роботи: 5/2 вихідні плаваючі з 9:00 до 22:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4971273/
Комірник, збиральник замовлень на склад, комплектувальник, м. Одеса
Компанія СП "Оптіма-Фарм, ЛТД" - дистриб’ютор медичних препаратів та товарів медичного призначення, шукає комірника (комплектувальника).
Заробітна плата: 12 000 – 18 000 грн.
Графік роботи: п'ятиденний робочий тиждень.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4948409/
Пекар, м. Одеса
Мережа супермаркетів Сільпо запрошує на роботу пекаря.
Заробітна плата: 14 600 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5014635/
Адміністратор салону краси, м. Одеса
"QUEEN HAIR" запрошує претендентів на посаду адміністратора.
Заробітна плата: 20 000 – 30 000 грн.
Графік роботи: змінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5025276/
Медсестра, м. Одеса
Медична лабораторія "Смартлаб" запрошує на роботу медсестер.
Заробітна плата: 16 000 грн.
Графік роботи: з 7:30 до 14:00 — шестиденка та позмінно 2/2 з 07:30 до 16:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4869293/
Слюсар, електромонтажник зі збирання електрощитового обладнання, м. Харків
У компанію "ЕНЕРДЖИГРУП", на виробництво електротехнічної продукції, у зв’язку з переїздом, потрібні фахівці зі зборки електрощитового обладнання.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: 8:00−17:00 (Пн-Пт), 8:30−17:30 (Пн-Пт).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5016779/
Заступник адміністратора в магазин, м. Харків
Мережа магазинів "Аврора" запрошує на роботу заступника адміністратора магазину.
Заробітна плата: 14 000 – 15 000 грн.
Графік роботи: 3/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4998761/
Бухгалтер із заробітної плати, м. Харків
Теплі Моря запрошує на роботу бухгалтера.
Заробітна плата: 12 000 – 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5024675/
Технік охоронно-пожежної сигналізації, м. Харків
ВЕНБЕСТ у пошуках техніка охоронно-пожежної сигналізації.
Заробітна плата: 10 000 – 13 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5016735/
Швачка на дитячий текстиль, м. Харків
Сімейна майстерня Musia Kids, яка спеціалізується на виробництві дитячого текстилю, запрошує на роботу швачку.
Заробітна плата: 13 000 – 20 000 грн (з/п від виробітку).
Графік роботи: з 9:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5010343/
Кондитер, м. Харків
Потрібен кондитер з досвідом роботи.
Заробітна плата: 8 000 - 15 000 грн.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3XGHEFT
Адміністратор в приватний пансіонат, м. Хмельницький
В приватний пансіонат для похилих людей терміново потрібен адміністратор.
Заробітна плата: 10 000 - 30 000 грн.
Графік роботи: гнучкий.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3XFPorQ
Повар, м. Кривий Ріг
Потрібен повар з досвідом для роботи в ТЦ Метро "Сіль та перець".
Заробітна плата: 11 000 - 14 000 грн.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3kJ1MJ5
Менеджер, м. Харків
Компанія ТОВ "Palgedass" запрошує менеджера інтернет-магазину на віддалену роботу. Потрібні люди на прийом вхідних повідомлень.
Заробітна плата: 14 800 - 38 500 грн.
Графік роботи: вільний - від 1-3 год/день.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3DhLaOU
Повар-кондитер, м. Київ
У кафе на Печерську потрібен кухар-кондитер із досвідом роботи від 1 року.
Заробітна плата: 6 600 - 11 000 грн (ставка +%).
Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 20:00.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/403Af5a
Флексодрукар, Київська область
В компанію ТОВ "Агроспецпак" потрібен флексодрукар на гофроупаковку.
Заробітна плата: 20 000 - 25 000 грн.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3JhvI9b
Колорист, Київська область
"ВіЯр" — національна компанія, яка займається виробництвом меблевих комплектуючих, запрошує на роботу колориста.
Заробітна плата: 25 000 грн.
Графік роботи:4 роб/ 4 вих. (зміна 12 год).
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Hd9HWz
Закрійник, м. Хмельницький
На швейне виробництво потрібен закрійник.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 8:00-17:00 ( пн-пт).
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Dh22VP
Майстер по нарощуванню вій, м. Вишгород
Потрібен майстер по нарощуванню вій. Техніки класика, 2D, 3D.
Заробітна плата: 8 000 - 15 000 грн.
Графік роботи: 2-3 години.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3wywwPm
Спеціаліст з навчання та мотивації, м. Одеса
Потрібен співробітник з навчання та розвитку персоналу в офіс.
Заробітна плата: 10 000 - 16 000 грн (договірна).
Графік роботи: з 9:00 до 18:00 (можлива часткова зайнятість).
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3WDbBFG
Приймальник вторсировини, м. Київ
На роботу потрібний приймач вторсировини з якостями надійної і порядної людини. Для приїжджих можливе проживання на приймальному пункті.
Заробітна плата: 15 000 - 18 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3Dh2vax
Промоутер у кімнату страху, м. Львів
Розважальний заклад Insomnia Кімнати Страху запрошує до співпраці промоутерів.
Заробітна плата: від 300 грн за зміну (+премія).
Графік роботи: вільний (самі обираєте, коли приходити).
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/4027DZX
Слюсар-механік, м. Київ
Компанія запрошує на роботу в сервісний центр слюсарів-механіків з ремонту та обслуговування садової, будівельної та мото техніки.
Заробітна плата: 25 000 - 35 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00 + 2 робочі суботи до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3XVSRCe
СММ спеціаліст, м. Дніпро
Компанія з Дніпра у пошуках менеджера з продажу.
Заробітна плата: $1500 - $2000 (+20% з кожної угоди).
Графік роботи: з 8:30 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3DkJaFx
Data analyst, м. Київ
Корпорація "АТБ" запрошує на роботу провідного аналітика консолідованої інформації/ Data analyst.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/12
Data analyst, м. Дніпро
Корпорація "АТБ" запрошує на роботу провідного аналітика консолідованої інформації/ Data analyst.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/13
Data analyst, м. Харків
Корпорація "АТБ" запрошує на роботу провідного аналітика консолідованої інформації/ Data analyst.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/14
Data analyst, м. Львів
Корпорація "АТБ" запрошує на роботу провідного аналітика консолідованої інформації/ Data analyst.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/15
Технічний директор, м. Дніпро
Корпорація "АТБ" запрошує на роботу технічного директора.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/16
Технічний директор, м. Київ
Корпорація "АТБ" запрошує на роботу технічного директора.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/17
Технічний директор, м. Харків
Корпорація "АТБ" запрошує на роботу технічного директора.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/18
Аналітик, асистент менеджера із закупівель, м. Дніпро
В службі закупок компанії "АТБ-маркет" відкрита вакансія аналітика.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/19
Менеджер експортних продажів
Компанія Nemiroff запрошує на роботу менеджера експортних продажів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1712
Менеджер з ключових клієнтів, Київський регіон
Компанія Nemiroff запрошує на роботу менеджера з ключових клієнтів ХоРеКа.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: гібрідний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1711
Маркетинг-менеджер з розвитку експортних ринків
Компанія Nemiroff запрошує на роботу маркетинг-менеджера з розвитку експортних ринків.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1710
Менеджер експортних продажів
Компанія Nemiroff відкриває нову вакансію менеджера експортних продажів на ринках Ближнього сходу та Азії.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1148
Керівник напрямку контролю ефективності роботи з простроченою заборгованістю
ТАСКОМБАНК запрошує до команди керівника напрямку контролю ефективності роботи з простроченою заборгованістю.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1507
Методолог в банківській сфері, м. Київ
ТАСКОМБАНК запрошує до команди методолога в банківській сфері (роздрібний бізнес).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1505
Начальник відділу кредитної політики, м. Київ
ТАСКОМБАНК запрошує до команди начальника відділу кредитної політики.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1508
Спеціаліст з кредитного моніторингу, м. Київ
ТАСКОМБАНК запрошує до команди спеціаліста з кредитного моніторингу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1506
Начальник відділу департамента ризик — контролю, м. Київ
ТАСКОМБАНК запрошує до команди начальника відділу департамента ризик — контролю.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1502
Головний спеціаліст з андерайтингу, м. Київ
ТАСКОМБАНК запрошує до команди головного спеціаліста з андерайтингу (напрямок МСБ).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1635
Менеджер ЗЕД
Конкорд Петролеум запрошує на роботу менеджера ЗЕД (сільське господарство, ПММ, нафта, бензин).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/11
Assistant to Business Executive
Конкорд Петролеум запрошує на роботу Assistant to Business Executive.
Заробітна плата: від 80000 до 100000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/2249
Керівник напрямку продажу електродвигунів
Міжнародний виробничо-комерційний холдинг оголошує конкурс на заміщення посади: керівник напрямку продажу електродвигунів (ОЕМ, В2В).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/2142
Керівник відділу кадрів, м. Київ
Мережа автозаправних станцій KLO в пошуку керівника відділу кадрів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/2187
Business Development Manager, м. Київ
ІТ-холдингу (групи компаній) потрібен Business Development Managerвофіс в місті Київ чи віддалено.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Чт з 10:00 по 19:00, Пт з 10:00 по 17:00, є можливість працювати дистанційно.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1690