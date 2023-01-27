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Работа в Украине: подборка актуальных вакансий
Delo.ua совместно с Work.ua, OLX Работа и GRC.UA составили список актуальных вакансий в Украине. Какие специалисты нужны в разных городах страны, читайте в подборке.
Кондитер, г. Киев
Производственная компания, занимающаяся изготовлением продукции, приглашает на работу кондитера.
Зарплата: 14 000 – 18 000 грн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График работы: есть возможность выбрать дневные или ночные смены (дневные смены начинаются в 8:00).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5011572/
Продавец-консультант ювелирных изделий, г. Киев
Сеть магазинов ювелирных изделий Aurum приглашает на работу продавца-консультанта.
Зарплата: 15 000 – 18 000 грн +%.
График работы: посменный график работы 4/4 с или 7/7.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4984704/
Фрезеровщик, г. Киев
Металлургическая компания приглашает на работу фрезеровщика.
Зарплата: 20 000 грн.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/2254522/
Пиццайоло, г. Киев
В кафе-пиццерию в Софиевской Борщаговке нужен пиццайоло.
Зарплата: 11 000 – 13 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4185763/
Специалист участка терминала, грузчик, г. Львов
Новая почта – компания по экспресс-доставке в Украине. Команда сейчас ищет специалиста участка – грузчика.
Зарплата: 15 000 – 17 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 06:00 до 14:00; Пн-Пт с 13:00 до 22:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5005288/
Оператор по телефонной продаже, г. Львов
Vodafone – международная телекоммуникационная компания приглашает на работу оператора по телефонной продаже.
Зарплата: 10 500 – 17 500 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3484503/
Мастер по изготовлению ключей, г. Львов
Компания "OS.9", которая занимается изготовлением ключей и продажей сопутствующих товаров в Украине, в связи с открытием новых мастерских, приглашает на работу мастера по изготовлению ключей.
Зарплата: 13 000 – 17 000 грн.
График работы: 4/2 с 9:00 до 20:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4440074/
Швея, г. Львов
Компания Sunbay приглашает на работу швей.
Зарплата: 20 000 грн.
График работы: 8-часовой рабочий день (Пн.-Пт. с 7.30).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4718949/
Мастер маникюра, г. Львов
Nail & Colour ищет мастера маникюра.
Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4464689/
Комплектовщик товара, г. Днепр
Большая логистическая компания (склады продовольственной группы товаров) приглашает на работу комплектующего для продуктового склада с опытом работы.
Зарплата: 12 000 – 15 000 грн (650 грн выход).
График работы: 5/2 (Гибкий график: 3 или 4 ночи в неделю); ночные смены с 19:00 до 07:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3345824/
Токарь, г. Днепр
Компания по производству оборудования для элеваторов, а именно: цепных транспортеров, норий ковшовых, ленточных транспортеров и винтовых конвейеров, приглашает на работу токаря.
Зарплата: 16 000 грн.
График работы: Пн.-Пт. с 8:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4962591/
Тракторист-машинист, г. Днепр
Государственное сельскохозяйственное предприятие приглашает на работу тракториста-манишиста.
Зарплата: 15 000 – 30 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4209724/
Курьер с личным авто, г. Днепр
В команду доставки еды Watatsumi требуется курьер с личным авто.
Зарплата: 14 000 – 16 000 грн.
График работы: переменный.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3894993/
Преподаватель дошкольной подготовки и младших классов, г. Днепр
Репетиторский центр "ЛОГОС" приглашает на работу преподавателя дошкольной подготовки и младших классов.
Зарплата: 10 000 – 15 000 грн.
График работы: с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5010441/
Сушист, г. Одесса
Япошка приглашает на работу повара сушистая с опытом.
Зарплата: 16 500 – 18 500 грн.
График работы: 5/2 выходных плавающих с 9:00 до 22:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4971273/
Кладовщик, сборщик заказов на склад, комплектовщик, г. Одесса
Компания СП "Оптима-Фарм, ЛТД" - дистрибьютор медицинских препаратов и товаров медицинского назначения, ищет кладовщика (комплектовщика).
Зарплата: 12 000 – 18 000 грн.
График работы: пятидневная рабочая неделя.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4948409/
Пекарь, г. Одесса
Сеть супермаркетов Сільпо приглашает на работу пекаря.
Зарплата: 14 600 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5014635/
Администратор салона красоты, г. Одесса
"QUEEN HAIR" приглашает претендентов на должность администратора.
Зарплата: 20 000 – 30 000 грн.
График работы: переменный.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5025276/
Медсестра, г. Одесса
Медицинская лаборатория "Смартлаб" приглашает на работу медсестер.
Зарплата: 16 000 грн.
График работы: с 7:30 до 14:00 - шестидневка и посменно 2/2 с 07:30 до 16:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4869293/
Слесарь, электромонтажник по сборке электрощитового оборудования, г. Харьков
В компанию "ЭНЕРДЖИГРУП", на производство электротехнической продукции, в связи с переездом, требуются специалисты по сборке электрощитового оборудования.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: 8:00-17:00 (Пн-Пт), 8:30-17:30 (Пн-Пт).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5016779/
Заместитель администратора в магазин, г. Харьков
Сеть магазинов "Аврора" приглашает на работу заместителя администратора магазина.
Зарплата: 14 000 – 15 000 грн.
График работы: 3/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4998761/
Бухгалтер по заработной плате, г. Харьков
Теплые Моря приглашает на работу бухгалтера.
Зарплата: 12 000 – 15 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5024675/
Техник охранно-пожарной сигнализации, г. Харьков
ВЕНБЕСТ в поисках техника охранно-пожарной сигнализации.
Зарплата: 10 000 – 13 000 грн.
График работы: с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5016735/
Швея на детский текстиль, г. Харьков
Семейная мастерская Musia Kids, специализирующаяся на производстве детского текстиля, приглашает на работу швею.
Заработная плата: 13 000 – 20 000 грн (з/п от выработки).
График работы: с 9:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5010343/
Кондитер, г. Харьков
Требуется кондитер с опытом работы.
Заработная плата: 8 000 – 15 000 грн.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3XGHEFT
Администратор в частный пансионат, г. Хмельницкий
В частный пансионат для стариков срочно нужен администратор.
Заработная плата: 10 000 – 30 000 грн.
График работы: гибкий.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3XFPorQ
Повар, г. Кривой Рог
Требуется повар с опытом работы в ТЦ Метро "Соль и перец".
Заработная плата: 11 000 – 14 000 грн.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3kJ1MJ5
Менеджер, г. Харьков
Компания ООО Palgedass приглашает менеджера интернет-магазина на удаленную работу. Нужны люди для приема входящих сообщений.
Заработная плата: 14 800 – 38 500 грн.
График работы: свободный - от 1-3 час/день.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3DhLaOU
Повар-кондитер, г. Киев
В кафе на Печерске требуется повар-кондитер с опытом работы от 1 года.
Заработная плата: 6 600 – 11 000 грн (ставка +%).
График работы: 5/2 с 9:00 до 20:00.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/403Af5a
Флексопечатник, Киевская область
В компанию ООО "Агроспецпак" нужен флексопечатник на гофроупаковку.
Заработная плата: 20 000 – 25 000 грн.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3JhvI9b
Колорист, Киевская область
"ВиЯр" - национальная компания, занимающаяся производством мебельных комплектующих, приглашает на работу колориста.
Зарплата: 25 000 грн.
График работы: 4 раб/4 исх. (смена 12 ч).
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Hd9HWz
Закройщик, г. Хмельницкий
На швейное производство требуется закройщик.
Зарплата: не указано.
График работы: 8:00-17:00 (пн-пт).
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Dh22VP
Мастер по наращиванию ресниц, г. Вышгород
Нужен мастер по наращиванию ресниц. Техника классика, 2D, 3D.
Заработная плата: 8 000 – 15 000 грн.
График работы: 2-3 часа.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3wywwPm
Специалист по обучению и мотивации, г. Одесса
Нужен сотрудник по обучению и развитию персонала в офис.
Заработная плата: 10 000 – 16 000 грн (договорная).
График работы: с 9:00 до 18:00 (возможна частичная занятость).
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3WDbBFG
Приемщик вторсырья, г. Киев
На работу нужен приемник вторсырья с качествами надежного и порядочного человека. Для приезжих возможно проживание на приемном пункте.
Заработная плата: 15 000 – 18 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Dh2vax
Промоутер в комнату страха, г. Львов
Развлекательное заведение Insomnia Комнаты Страха приглашает к сотрудничеству промоутеров.
Зарплата: от 300 грн в смену (+премия).
График работы: свободный (сами выбираете, когда приходить).
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/4027DZX
Слесарь-механик, г. Киев
Компания приглашает на работу в сервисный центр слесарей-механиков по ремонту и обслуживанию садовой, строительной и мото техники.
Заработная плата: 25 000 – 35 000 грн.
График работы: с 9:00 до 18:00 + 2 рабочих субботы до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3XVSRCe
СММ специалист, г. Днепр
Компания из Днепра в поисках менеджера по продажам.
Заработная плата: $1500 – $2000 (+20% по каждой сделке).
График работы: с 8:30 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3DkJaFx
Data analyst, г. Киев
Корпорация "АТБ" приглашает на работу ведущего аналитика консолидированной информации/Data analyst.
Зарплата: не указано.
График работы: с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/12
Data analyst, г. Днепр
Корпорация "АТБ" приглашает на работу ведущего аналитика консолидированной информации/Data analyst.
Зарплата: не указано.
График работы: с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/13
Data analyst, г. Харьков
Корпорация "АТБ" приглашает на работу ведущего аналитика консолидированной информации/Data analyst.
Зарплата: не указано.
График работы: с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/14
Data analyst, г. Львов
Корпорация "АТБ" приглашает на работу ведущего аналитика консолидированной информации/Data analyst.
Зарплата: не указано.
График работы: с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/15
Технический директор, г. Днепр
Корпорация АТБ приглашает на работу технического директора.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/16
Технический директор, г. Киев
Корпорация АТБ приглашает на работу технического директора.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/17
Технический директор, г. Харьков
Корпорация АТБ приглашает на работу технического директора.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/18
Аналитик, ассистент менеджера по закупкам, г. Днепр
В службе закупок компании "АТБ-Маркет" открыта вакансия аналитика.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/19
Менеджер экспортных продаж
Компания Nemiroff приглашает на работу менеджера по экспортным продажам.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1712
Менеджер по ключевым клиентам, Киевский регион
Компания Nemiroff приглашает на работу менеджера по ключевым клиентам ХоРеКа.
Зарплата: не указано.
График работы: гибридный.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1711
Маркетинг-менеджер по развитию экспортных рынков
Компания Nemiroff приглашает на работу маркетинг-менеджера по развитию экспортных рынков.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1710
Менеджер экспортных продаж
Компания Nemiroff открывает новую вакансию менеджера по экспортным продажам на рынках Ближнего Востока и Азии.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1148
Руководитель направления контроля эффективности работы с просроченной задолженностью
ТАСКОМБАНК приглашает в команду руководителя направления контроля эффективности работы с просроченной задолженностью.
Зарплата: не указано.
График работы: с 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1507
Методолог в банковской сфере, г. Киев
ТАСКОМБАНК приглашает в команду методолога в банковской сфере (розничный бизнес).
Зарплата: не указано.
График работы: с 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1505
Начальник отдела кредитной политики, г. Киев
ТАСКОМБАНК приглашает в команду начальника отдела кредитной политики.
Зарплата: не указано.
График работы: с 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1508
Специалист по кредитному мониторингу, г. Киев
ТАСКОМБАНК приглашает в команду специалиста по кредитному мониторингу.
Зарплата: не указано.
График работы: с 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1506
Начальник отдела департамента риск-контроля, г. Киев
ТАСКОМБАНК приглашает в команду начальника отдела департамента риск — контроль.
Зарплата: не указано.
График работы: с 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1502
Главный специалист по андерайтингу, г. Киев
ТАСКОМБАНК приглашает в команду главного специалиста по андерайтингу (направление МПБ).
Зарплата: не указано.
График работы: с 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1635
Менеджер ВЭД
Конкорд Петролеум приглашает на работу менеджера ВЭД (сельское хозяйство, ГСМ, нефть, бензин).
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/11
Assistant to Business Executive
Конкорд Петролеум приглашает на работу Assistant to Business Executive.
Зарплата: от 80000 до 100000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/2249
Руководитель направления продаж электродвигателей
Международный производственно-коммерческий холдинг объявляет конкурс на замещение должности: руководитель направления продаж электродвигателей (ОЭМ, В2В).
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/2142
Руководитель отдела кадров, г. Киев
Сеть автозаправочных станций KLO в поиске руководителя отдела кадров.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/2187
Business Development Manager, г. Киев
IТ-холдингу (группы компаний) требуется Business Development Manager офис в городе Киев или удаленно.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн-Чт с 10:00 до 19:00, Пт с 10:00 до 17:00, есть возможность работать дистанционно.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1690