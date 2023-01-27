Работа в Украине: подборка актуальных вакансий

Delo.ua совместно с Work.ua, OLX Работа и GRC.UA составили список актуальных вакансий в Украине. Какие специалисты нужны в разных городах страны, читайте в подборке.

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Кондитер, г. Киев

Производственная компания, занимающаяся изготовлением продукции, приглашает на работу кондитера.

Зарплата: 14 000 – 18 000 грн.

График работы: есть возможность выбрать дневные или ночные смены (дневные смены начинаются в 8:00).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5011572/

Продавец-консультант ювелирных изделий, г. Киев

Сеть магазинов ювелирных изделий Aurum приглашает на работу продавца-консультанта.

Зарплата: 15 000 – 18 000 грн +%.

График работы: посменный график работы 4/4 с или 7/7.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4984704/

Фрезеровщик, г. Киев

Металлургическая компания приглашает на работу фрезеровщика.

Зарплата: 20 000 грн.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/2254522/

Пиццайоло, г. Киев

В кафе-пиццерию в Софиевской Борщаговке нужен пиццайоло.

Зарплата: 11 000 – 13 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4185763/

Специалист участка терминала, грузчик, г. Львов

Новая почта – компания по экспресс-доставке в Украине. Команда сейчас ищет специалиста участка – грузчика.

Зарплата: 15 000 – 17 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 06:00 до 14:00; Пн-Пт с 13:00 до 22:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5005288/

Оператор по телефонной продаже, г. Львов

Vodafone – международная телекоммуникационная компания приглашает на работу оператора по телефонной продаже.

Зарплата: 10 500 – 17 500 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3484503/

Мастер по изготовлению ключей, г. Львов

Компания "OS.9", которая занимается изготовлением ключей и продажей сопутствующих товаров в Украине, в связи с открытием новых мастерских, приглашает на работу мастера по изготовлению ключей.

Зарплата: 13 000 – 17 000 грн.

График работы: 4/2 с 9:00 до 20:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4440074/

Швея, г. Львов

Компания Sunbay приглашает на работу швей.

Зарплата: 20 000 грн.

График работы: 8-часовой рабочий день (Пн.-Пт. с 7.30).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4718949/

Мастер маникюра, г. Львов

Nail & Colour ищет мастера маникюра.

Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4464689/

Комплектовщик товара, г. Днепр

Большая логистическая компания (склады продовольственной группы товаров) приглашает на работу комплектующего для продуктового склада с опытом работы.

Зарплата: 12 000 – 15 000 грн (650 грн выход).

График работы: 5/2 (Гибкий график: 3 или 4 ночи в неделю); ночные смены с 19:00 до 07:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3345824/

Токарь, г. Днепр

Компания по производству оборудования для элеваторов, а именно: цепных транспортеров, норий ковшовых, ленточных транспортеров и винтовых конвейеров, приглашает на работу токаря.

Зарплата: 16 000 грн.

График работы: Пн.-Пт. с 8:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4962591/

Тракторист-машинист, г. Днепр

Государственное сельскохозяйственное предприятие приглашает на работу тракториста-манишиста.

Зарплата: 15 000 – 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4209724/

Курьер с личным авто, г. Днепр

В команду доставки еды Watatsumi требуется курьер с личным авто.

Зарплата: 14 000 – 16 000 грн.

График работы: переменный.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3894993/

Преподаватель дошкольной подготовки и младших классов, г. Днепр

Репетиторский центр "ЛОГОС" приглашает на работу преподавателя дошкольной подготовки и младших классов.

Зарплата: 10 000 – 15 000 грн.

График работы: с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5010441/

Сушист, г. Одесса

Япошка приглашает на работу повара сушистая с опытом.

Зарплата: 16 500 – 18 500 грн.

График работы: 5/2 выходных плавающих с 9:00 до 22:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4971273/

Кладовщик, сборщик заказов на склад, комплектовщик, г. Одесса

Компания СП "Оптима-Фарм, ЛТД" - дистрибьютор медицинских препаратов и товаров медицинского назначения, ищет кладовщика (комплектовщика).

Зарплата: 12 000 – 18 000 грн.

График работы: пятидневная рабочая неделя.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4948409/

Пекарь, г. Одесса

Сеть супермаркетов Сільпо приглашает на работу пекаря.

Зарплата: 14 600 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5014635/

Администратор салона красоты, г. Одесса

"QUEEN HAIR" приглашает претендентов на должность администратора.

Зарплата: 20 000 – 30 000 грн.

График работы: переменный.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5025276/

Медсестра, г. Одесса

Медицинская лаборатория "Смартлаб" приглашает на работу медсестер.

Зарплата: 16 000 грн.

График работы: с 7:30 до 14:00 - шестидневка и посменно 2/2 с 07:30 до 16:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4869293/

Слесарь, электромонтажник по сборке электрощитового оборудования, г. Харьков

В компанию "ЭНЕРДЖИГРУП", на производство электротехнической продукции, в связи с переездом, требуются специалисты по сборке электрощитового оборудования.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: 8:00-17:00 (Пн-Пт), 8:30-17:30 (Пн-Пт).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5016779/

Заместитель администратора в магазин, г. Харьков

Сеть магазинов "Аврора" приглашает на работу заместителя администратора магазина.

Зарплата: 14 000 – 15 000 грн.

График работы: 3/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4998761/

Бухгалтер по заработной плате, г. Харьков

Теплые Моря приглашает на работу бухгалтера.

Зарплата: 12 000 – 15 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5024675/

Техник охранно-пожарной сигнализации, г. Харьков

ВЕНБЕСТ в поисках техника охранно-пожарной сигнализации.

Зарплата: 10 000 – 13 000 грн.

График работы: с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5016735/

Швея на детский текстиль, г. Харьков

Семейная мастерская Musia Kids, специализирующаяся на производстве детского текстиля, приглашает на работу швею.

Заработная плата: 13 000 – 20 000 грн (з/п от выработки).

График работы: с 9:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5010343/

Кондитер, г. Харьков

Требуется кондитер с опытом работы.

Заработная плата: 8 000 – 15 000 грн.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3XGHEFT

Администратор в частный пансионат, г. Хмельницкий

В частный пансионат для стариков срочно нужен администратор.

Заработная плата: 10 000 – 30 000 грн.

График работы: гибкий.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3XFPorQ

Повар, г. Кривой Рог

Требуется повар с опытом работы в ТЦ Метро "Соль и перец".

Заработная плата: 11 000 – 14 000 грн.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3kJ1MJ5

Менеджер, г. Харьков

Компания ООО Palgedass приглашает менеджера интернет-магазина на удаленную работу. Нужны люди для приема входящих сообщений.

Заработная плата: 14 800 – 38 500 грн.

График работы: свободный - от 1-3 час/день.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3DhLaOU

Повар-кондитер, г. Киев

В кафе на Печерске требуется повар-кондитер с опытом работы от 1 года.

Заработная плата: 6 600 – 11 000 грн (ставка +%).

График работы: 5/2 с 9:00 до 20:00.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/403Af5a

Флексопечатник, Киевская область

В компанию ООО "Агроспецпак" нужен флексопечатник на гофроупаковку.

Заработная плата: 20 000 – 25 000 грн.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3JhvI9b

Колорист, Киевская область

"ВиЯр" - национальная компания, занимающаяся производством мебельных комплектующих, приглашает на работу колориста.

Зарплата: 25 000 грн.

График работы: 4 раб/4 исх. (смена 12 ч).

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Hd9HWz

Закройщик, г. Хмельницкий

На швейное производство требуется закройщик.

Зарплата: не указано.

График работы: 8:00-17:00 (пн-пт).

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Dh22VP

Мастер по наращиванию ресниц, г. Вышгород

Нужен мастер по наращиванию ресниц. Техника классика, 2D, 3D.

Заработная плата: 8 000 – 15 000 грн.

График работы: 2-3 часа.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3wywwPm

Специалист по обучению и мотивации, г. Одесса

Нужен сотрудник по обучению и развитию персонала в офис.

Заработная плата: 10 000 – 16 000 грн (договорная).

График работы: с 9:00 до 18:00 (возможна частичная занятость).

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3WDbBFG

Приемщик вторсырья, г. Киев

На работу нужен приемник вторсырья с качествами надежного и порядочного человека. Для приезжих возможно проживание на приемном пункте.

Заработная плата: 15 000 – 18 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3Dh2vax

Промоутер в комнату страха, г. Львов

Развлекательное заведение Insomnia Комнаты Страха приглашает к сотрудничеству промоутеров.

Зарплата: от 300 грн в смену (+премия).

График работы: свободный (сами выбираете, когда приходить).

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/4027DZX

Слесарь-механик, г. Киев

Компания приглашает на работу в сервисный центр слесарей-механиков по ремонту и обслуживанию садовой, строительной и мото техники.

Заработная плата: 25 000 – 35 000 грн.

График работы: с 9:00 до 18:00 + 2 рабочих субботы до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3XVSRCe

СММ специалист, г. Днепр

Компания из Днепра в поисках менеджера по продажам.

Заработная плата: $1500 – $2000 (+20% по каждой сделке).

График работы: с 8:30 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3DkJaFx

Data analyst, г. Киев

Корпорация "АТБ" приглашает на работу ведущего аналитика консолидированной информации/Data analyst.

Зарплата: не указано.

График работы: с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/12

Data analyst, г. Днепр

Корпорация "АТБ" приглашает на работу ведущего аналитика консолидированной информации/Data analyst.

Зарплата: не указано.

График работы: с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/13

Data analyst, г. Харьков

Корпорация "АТБ" приглашает на работу ведущего аналитика консолидированной информации/Data analyst.

Зарплата: не указано.

График работы: с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/14

Data analyst, г. Львов

Корпорация "АТБ" приглашает на работу ведущего аналитика консолидированной информации/Data analyst.

Зарплата: не указано.

График работы: с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/15

Технический директор, г. Днепр

Корпорация АТБ приглашает на работу технического директора.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/16

Технический директор, г. Киев

Корпорация АТБ приглашает на работу технического директора.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/17

Технический директор, г. Харьков

Корпорация АТБ приглашает на работу технического директора.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/18

Аналитик, ассистент менеджера по закупкам, г. Днепр

В службе закупок компании "АТБ-Маркет" открыта вакансия аналитика.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/19

Менеджер экспортных продаж

Компания Nemiroff приглашает на работу менеджера по экспортным продажам.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1712

Менеджер по ключевым клиентам, Киевский регион

Компания Nemiroff приглашает на работу менеджера по ключевым клиентам ХоРеКа.

Зарплата: не указано.

График работы: гибридный.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1711

Маркетинг-менеджер по развитию экспортных рынков

Компания Nemiroff приглашает на работу маркетинг-менеджера по развитию экспортных рынков.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1710

Менеджер экспортных продаж

Компания Nemiroff открывает новую вакансию менеджера по экспортным продажам на рынках Ближнего Востока и Азии.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1148

Руководитель направления контроля эффективности работы с просроченной задолженностью

ТАСКОМБАНК приглашает в команду руководителя направления контроля эффективности работы с просроченной задолженностью.

Зарплата: не указано.

График работы: с 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1507

Методолог в банковской сфере, г. Киев

ТАСКОМБАНК приглашает в команду методолога в банковской сфере (розничный бизнес).

Зарплата: не указано.

График работы: с 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1505

Начальник отдела кредитной политики, г. Киев

ТАСКОМБАНК приглашает в команду начальника отдела кредитной политики.

Зарплата: не указано.

График работы: с 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1508

Специалист по кредитному мониторингу, г. Киев

ТАСКОМБАНК приглашает в команду специалиста по кредитному мониторингу.

Зарплата: не указано.

График работы: с 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1506

Начальник отдела департамента риск-контроля, г. Киев

ТАСКОМБАНК приглашает в команду начальника отдела департамента риск — контроль.

Зарплата: не указано.

График работы: с 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1502

Главный специалист по андерайтингу, г. Киев

ТАСКОМБАНК приглашает в команду главного специалиста по андерайтингу (направление МПБ).

Зарплата: не указано.

График работы: с 09:00 до 18:00, ПН-ПТ.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1635

Менеджер ВЭД

Конкорд Петролеум приглашает на работу менеджера ВЭД (сельское хозяйство, ГСМ, нефть, бензин).

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/11

Assistant to Business Executive

Конкорд Петролеум приглашает на работу Assistant to Business Executive.

Зарплата: от 80000 до 100000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/2249

Руководитель направления продаж электродвигателей

Международный производственно-коммерческий холдинг объявляет конкурс на замещение должности: руководитель направления продаж электродвигателей (ОЭМ, В2В).

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/2142

Руководитель отдела кадров, г. Киев

Сеть автозаправочных станций KLO в поиске руководителя отдела кадров.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/2187

Business Development Manager, г. Киев

IТ-холдингу (группы компаний) требуется Business Development Manager офис в городе Киев или удаленно.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Чт с 10:00 до 19:00, Пт с 10:00 до 17:00, есть возможность работать дистанционно.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1690