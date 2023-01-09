Рынок труда пережил блекауты и 2023 год начался с восстановления

Рынок труда вошел в 2023 год, восстановившись на 50% от довоенного уровня. В этом году работодатели прогнозируют возможную нехватку квалифицированных кадров и повышение заработных плат.

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Об этом свидетельствуют данные кадрового портала Work.ua.

"Украинский рынок труда встретил Новый год под взрывы шахидов, но при всех проблемах сразу приступил к делам. Новогодних выходных почти не было, а свет был — ситуация с электроснабжением улучшилась. Соискатели активизировались уже 2 января и в первую неделю месяца показали активность выше, чем в аналогичные периоды за все предыдущие 10 лет", – говорится в сообщении.

Американские горки украинского рынка труда

Полномасштабное вторжение РФ 24 февраля 2022 года повлекло за собой наибольший кризис на рынке труда Украины. До войны работодатели размещали на Work.ua ежемесячно более 100 000 вакансий. Уже в марте количество предложений упало в 15 раз. С тех пор месяц за месяцем рынок труда поднимался с колен и вошел в 2023, восстановившись на половину от довоенного уровня.

В декабре 2022 года количество предложений составило 53 179 вакансий. Несмотря на ожидаемое снижение активности бизнеса в зимний период, обстрелы и блекауты, рынок труда показал лучший результат, чем в декабре прошлого года. В 2022 году сезонное снижение количества вакансий по сравнению с ноябрем составило -3%, в 2021 году -4%.

Украинский вытеснил русский

Рынок труда почти полностью украинизировался. В конце 2022 года работодатели разместили 89% вакансий на украинском языке и только 8% на русском. В течение 2023 года тенденция на усиление украинского будет сохраняться.

Интересно, что 8 лет назад ситуация была почти противоположной — 16% вакансий на украинском и 80% на русском. Наиболее украинизированным городом был и остается Львов — 97% вакансий на украинском. Не отстает от него и Киев – 89%. В то же время, самую высокую динамику роста украинского (вдвое) и падения русского демонстрируют Днепр, Харьков и Одесса.

Национальная акция "Стоп мошенник"

Особенностью 2022 стала активизация мошенников. На фоне падения на рынке труда доля предложений нечестной работы увеличилась, чем подсветила проблему. Пользуясь затруднительным положением, мошенники привлекали украинцев к сомнительным схемам и выманиванию средств из доверчивых граждан и иностранцев. Поэтому Work.ua удалил более 600 вакансий от "брачных агентств" и стриминговых площадок, а также криптомошенников.

Динамическое восстановление прифронтовых регионов

К концу года наибольшую динамику восстановления в декабре по сравнению с ноябрем показали прифронтовые регионы: Херсонская область — 66%, Николаевская — 34%, Донецкая — 30%, Харьковская — 10%. Примечательно, что после освобождения Херсона количество вакансий в области выросло в четыре раза — с 37 в октябре до 164 в декабре.

Лидеры по количеству предложений работы: Киевская область - 15 590 вакансий, Львовская - 5 916, Днепропетровская - 4 782, Одесская - 3 173 и Ивано-Франковская - 1 912. В центре и на юге рынок труда восстановился на 40%, во Львовской области - на 90%. Ивано-Франковская область восстановилась полностью – там предложений работы уже больше, чем было в декабре 2021 года.

Рост спроса на связистов, финансистов и работников сферы безопасности

Пятерка самых востребованных специалистов, для которых всегда есть работа, в течение года неизменна и в декабре выглядит так:

продавец-консультант - 4 273 вакансии со средней зарплатой 12 000 грн;

менеджер по продажам - 3 725 вакансий, 20 000 грн - средняя зарплата;

бухгалтер - 2 042 вакансии, 15 000 грн - зарплата;

водитель - 1 859 вакансий, 22 000 грн - зарплата;

повар - 1 596 вакансий, 14 000 грн - зарплата.

Война сменила роли на рынке труда

В 2022 году рынок труда перешел к работодателям. Вакансий стало меньше в разы, 30% украинцев потеряли работу . Спрос на работу вырос в пять раз. В марте на одну вакансию претендовало более ста соискателей. По состоянию на конец 2022 года конкуренция среди соискателей существенно снизилась.

Самая большая конкуренция соискателей на вакансию наблюдается в Харьковской, Одесской, Киевской, Винницкой и Запорожской областях. Самая маленькая конкуренция, даже ниже довоенного уровня, — в Закарпатской, Черновицкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях.

В 2022 году на рынке труда около 2 миллионов соискателей обновили или разместили свое резюме. В декабре на рынке труда появилось на 35% меньше новых кандидатов, чем в декабре 2021 года. На фоне миграции украинцев за границу, вступления в ряды ВСУ, перебоев с электроэнергией общее количество людей трудоспособного возраста на рынке труда сократилось. Работодатели уже озвучили прогноз на 2023 год о возможной нехватке квалифицированных кадров , если украинцы не начнут возвращаться из-за границы.

Зарплаты упали в "зимнюю спячку" в ожидании роста

Средняя зарплата по Украине весь 2022 год держалась на уровне 15 000 грн. При этом наибольшую зарплату предлагали в Киевской области – 17 500 грн и дистанционно – 22 500 грн. Однако в 2023 году работодатели закладывают повышение зарплат от 8 до 30% в зависимости от сферы бизнеса. Рост зарплат будет зависеть от военной и экономической ситуации в стране.

Самые большие зарплаты в декабре предлагали по должностям: водитель-международник – 40 000 грн, автомаляр – 35 000 грн, риелтор – 30 000 грн, дизелист – 29 000 грн. К слову, рост зарплат последнего связан с увеличением использования и необходимости обслуживания генераторов.

Наименьшую зарплату предлагают уборщикам – 8 000 грн, ассистентам ветеринарного врача – 9 000 грн и посудомоечникам – 9 000 грн.

Напомним, война заставила многих украинцев искать возможность дополнительного заработка, ведь в течение 2022 года зарплаты украинцев сократились на 25-50%. Больше вариантов подработки в строительной и транспортной сферах.