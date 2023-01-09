Ринок праці пережив блекаути й 2023 рік розпочався з відновлення

Ринок праці увійшов у 2023 рік, відновившись на 50% від довоєнного рівня. У цьому році роботодавці прогнозують можливу нестачу кваліфікованих кадрів та підвищення заробітних плат.

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Про це свідчать дані кадрового порталу Work.ua.

"Український ринок праці зустрів Новий рік під вибухи шахідів, але попри всі негаразди відразу приступив до справ. Новорічних вихідних майже не було, а світло було — ситуація з електропостачанням покращилася. Шукачі активізувались вже 2 січня і в перший тиждень місяця показали активність вищу, ніж в аналогічні періоди за всі попередні 10 років", - йдеться у повідомленні.

Американські гірки українського ринку праці

Повномасштабне вторгнення РФ 24 лютого 2022 року спричинило найбільшу кризу на ринку праці України. До війни роботодавці розміщували на Work.ua щомісяця понад 100 000 вакансій. Вже у березні кількість пропозицій роботи впала в 15 разів. Відтоді місяць за місяцем ринок праці підіймався з колін й увійшов у 2023 рік, відновившись на половину від довоєнного рівня.

У грудні 2022 року кількість пропозицій роботи склала 53 179 вакансій. Попри очікуване зниження активності бізнесу в зимовий період, обстріли та блекаути, ринок праці показав кращий результат, ніж у грудні позаминулого року. У 2022 році сезонне зниження кількості вакансій порівняно з листопадом склало -3%, у 2021 році було -4%.

Українська витіснила російську

Ринок праці майже повністю українізувався. Наприкінці 2022 року роботодавці розмістили 89% вакансій українською мовою і лише 8% російською. Протягом 2023 року тенденція на посилення української зберігатиметься.

Цікаво, що 8 років тому ситуація була майже протилежною — 16% вакансій українською і 80% російською. Найбільш українізованим містом був і залишається Львів — 97% вакансій українською. Не відстає від нього і Київ — 89%. Водночас найвищу динаміку зростання української (вдвічі) й падіння російської демонструють Дніпро, Харків та Одеса.

Національна акція "Стоп шахрай"

Особливістю 2022 року стала активізація шахраїв. На тлі падіння ринку праці частка пропозицій нечесної роботи збільшилась, чим підсвітила проблему. Користуючись скрутним становищем, шахраї залучали українців до сумнівних схем та виманювання коштів з довірливих громадян та іноземців. Тож Work.ua видалив понад 600 вакансій від "шлюбних агенцій" і стрімінгових майданчиків, а також криптошахраїв.

Динамічне відновлення прифронтових регіонів

Під кінець року найбільшу динаміку відновлення у грудні порівняно з листопадом показали прифронтові регіони: Херсонська область — 66%, Миколаївська — 34%, Донецька — 30%, Харківська — 10%. Примітно, що після звільнення Херсону кількість вакансій в області зросла вчетверо — з 37 у жовтні до 164 у грудні.

Лідери за кількістю пропозицій роботи: Київська область — 15 590 вакансій, Львівська — 5 916, Дніпропетровська — 4 782, Одеська — 3 173 та Івано-Франківська — 1 912. У центрі та на півдні ринок праці відновився на 40%, у Львівській області — на 90%. Івано-Франківська область відновилася повністю — там пропозицій роботи вже більше, ніж було у грудні 2021 року.

Зростання попиту на зв'язківців, фінансистів і безпеківців

П'ятірка найзатребуваніших спеціалістів, для яких завжди є робота, протягом року незмінна й у грудні має такий вигляд:

продавець-консультант — 4 273 вакансії з середньою зарплатою 12 000 грн;

менеджер з продажу — 3 725 вакансій, 20 000 грн — середня зарплата;

бухгалтер — 2 042 вакансії, 15 000 грн — зарплата;

водій — 1 859 вакансій, 22 000 грн — зарплата;

кухар — 1 596 вакансій, 14 000 грн — зарплата.

Війна змінила ролі на ринку праці

У 2022 році ринок праці перейшов до роботодавців. Вакансій стало менше в рази, 30% українців втратили роботу. Попит на роботу зріс у п'ять разів. У березні на одну вакансію претендувало понад 100 шукачів. Станом на кінець 2022 року конкуренція серед шукачів суттєво знизилась.

Найбільша конкуренція шукачів на вакансію спостерігається у Харківській, Одеській, Київській, Вінницькій та Запорізькій областях. Найменша конкуренція, навіть нижча від довоєнного рівня, — у Закарпатській, Чернівецькій, Кіровоградській, Житомирській та Черкаській областях.

У 2022 році на ринку праці близько 2 мільйонів шукачів оновили або розмістили своє резюме. У грудні на ринку праці з'явилося на 35% менше нових кандидатів, ніж у грудні 2021 року. На фоні міграції українців за кордон, вступу до лав ЗСУ, перебоїв з електроенергією загальна кількість людей працездатного віку на ринку праці скоротилася. Роботодавці вже озвучили прогноз на 2023 рік про можливу нестачу кваліфікованих кадрів, якщо українці не почнуть повертатися з-за кордону.

Зарплати впали в "зимову сплячку" в очікування зросту

Середня зарплата по Україні весь 2022 рік трималась на рівні 15 000 грн. При цьому найбільшу зарплату пропонували в Київській області — 17 500 грн та дистанційно — 22 500 грн. Проте у 2023 році роботодавці закладають підвищення зарплат від 8% до 30% залежно від сфери бізнесу. Зростання зарплат буде залежати від військової та економічної ситуації в країні.

Найбільші зарплати у грудні пропонували за посадами: водій-міжнародник — 40 000 грн, автомаляр — 35 000 грн, рієлтор — 30 000 грн, дизеліст — 29 000 грн. До речі, зростання зарплат останнього пов'язане зі збільшенням використання і необхідності обслуговування генераторів.

Найменшу зарплату пропонують прибиральникам — 8 000 грн, асистентам ветеринарного лікаря — 9 000 грн та посудомийникам — 9 000 грн.

Нагадаємо, війна змусила багатьох українців шукати можливості додаткового заробітку, адже протягом 2022 року зарплати українців скоротилися на 25-50%. Найбільше варіантів підробітку у будівельній та транспортній сферах.