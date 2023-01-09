В каких сферах можно найти подработку в Украине

Война заставила многих украинцев искать возможности дополнительного заработка, ведь в 2022 году зарплаты украинцев сократились на 25-50%. Больше вариантов подработки в строительной и транспортной сферах. А вот самую высокую зарплату без опыта работы получают дальнобойщики.

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Об этом свидетельствуют данные сервиса OLX Работа.

Каких вакансий для подработки на рынке больше всего

На сервисе OLX Работа в ноябре-декабре 2022 года чаще всего работодатели предлагали подработку в сфере рабочих специальностей и производства, речь идет о временной и неполной занятости.

Больше всего вариантов заработать дополнительные средства было в строительной сфере , а именно для разнорабочих . За месяц такой работы можно получить 7,5 тыс. грн, в зависимости от типа занятости.

Также немало предложений на частичную занятость было в транспортной отрасли , в частности водителям. В среднем за такую работу предлагали 18,5 тыс. грн. Достаточно много предложений по подработке и в сфере клининга . Так, уборщицы в среднем могли получать 3,5 тыс. грн на временной работе, а сиделки - 4,5 тыс. грн.

Больше работы на временную и неполную занятость предлагают в Киевской, Днепропетровской, Одесской , Львовской и Харьковской областях.

Топ-5 вакансий для подработки

Разнорабочий

Водитель

Уборщица

Строитель

Продавец.

А вот отзывались соискатели на OLX Работа больше всего на вакансии разнорабочего - более 20,5 тысяч раз, уборщицы - более 7,5 тысяч раз, водителя - 5 тысяч раз, грузчика и продавца - по 3 тысячи раз.

Работа для тех, кто не имеет опыта

Чаще всего на OLX.ua Работа в период ноябрь-декабрь на работу без опыта искали работников в следующих сферах:

Розничная торговля/Продажи/Закупки - 16 тыс. объявлений;

Логистика/Состав/Доставка - 8 тыс. объявлений;

Производство/Рабочие специальности - 5 тыс. объявлений;

Гостинично-ресторанный бизнес/Туризм - 3 тыс. объявлений.

Наибольшую заработную плату без опыта предлагали дальнобойщикам – 38,5 тыс. грн, мастерам по ремонту – 31 тыс. грн и фасадщикам – 30,5 тыс. грн. Также не отставали в размере жалованья работники не рабочих специальностей. Так, риэлторам без опыта готовы были платить за месяц работы — 30 тыс. грн, а няня могла получить 28,5 тыс. грн.

ТОП 10 вакансий для поисковиков без опыта работы

Продавец

Водитель

Менеджер по продажам

Охранник

Продавец-консультант

Менеджер по работе с клиентами

Торговый представитель

Уборщица

Таксист

Повар.

Напомним, в военном 2022 году работодатели чаще всего искали продавцов, водителей и грузчиков. Соискатели же больше отзывались на вакансии категории "Розничная торговля/Продажи/Закупки".