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- Работа и образование
- Дата публикации
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Актуальные вакансии в Украине: топ подборка
Delo.ua совместно с OLX Работа и GRC.UA составили список актуальных вакансий в Украине. Какие специалисты нужны в разных городах страны, читайте в подборке.
Горничная, г. Яремче
Для сезонной работы нужна горничная на Драгобрате (возле Буковеля) на 1,5 -2 месяца.
Заработная плата: 10 000 – 15 000 грн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График работы: 8:00 – 20:00, дежурная до 23:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/
Воспитатель, г. Днепр
На постоянную работу нужны няня и воспитатель в детском клубе. Без вредных привычек.
Заработная плата: 15 000 – 16 000 грн.
График работы: пн-пт с 8:00 до 19:20.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/
Кухар, Львовская область
Требуется повар горячего процесса на пищевое производство в с. Мурованое (Львовская обл.).
Заработная плата: 10 200 – 13 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/
Автомойщик, г. Киев
Компания ищет автомойщика с опытом работы.
Заработная плата: 18 000 – 30 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/
Менеджер по развитию, г. Белая Церковь
Компания "Твои любимые" приглашает на работу менеджера по развитию.
Заработная плата: 20 000 – 40 000 грн.
График работы: 6/1 08:00-20:00 (может быть плавающим).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/
Швея, г. Киев
Предприятие ищет швею для работы с кожаными изделиями. Можно без опыта работы с кожаными изделиями.
Заработная плата: 20 000 – 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/
Риэлтор, г. Одесса
Риэлторская компания "Партнер Эстейт" приглашает в команду целеустремленных и активных людей с опытом работы и без опыта (с обучением).
Заработная плата: 15 000 – 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/
Горничная, г. Киев
Приглашается на работу горничную по уборке квартир посуточно, центр Киева.
Зарплата: 450 - 500 грн/час.
График работы: с 9:00 до 17:00 или с 10:00 до 18:00 (5-6 дней в неделю).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/
Торговый представитель-курьер, Ивано-Франковская область
Производитель кондитерских изделий приглашает в свою команду торгового представителя-курьера по собственному авто.
Зарплата: 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/
Водитель такси, г. Харьков
Служба такси Uklon/Bolt объявляет набор водителей для работы на автомобилях компании.
Заработная плата: 12 000 – 17 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/
Переводчик текстов, г. Одесса
Компания ищет людей для перевода текста с русского на украинский язык.
Зарплата: 650 - 900 грн/час (договорная).
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/
Менеджер-фандрайзер
Благотворительный фонд "СИНЕРГІЯ заради ДОБРОБУТУ" приглашает на работу менеджера-франдрайзера.
Заработная плата: 15000 – 20000 грн + % от собранных средств.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/2159
Водитель
Приглашается водитель для работы в такси на автомобилях компании.
Зарплата: от 22 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1706
Начальник отдела подбора персонала
MS Capital – украинский холдинг, объединяющий в себе предприятия разных сфер экономики таких как: "Группа компаний Автострада"; "Первая логистическая компания"; "Audi Центр Одесса Юг"; "Прилуцкая аграрная компания", "Беховский гранитный карьер", "Курс-Агро" приглашает в команду начальника отдела подбора персонала.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/2304
Руководитель направления продаж оборудования (В2В)
Международная производственная компания открывает вакансию руководителя направления продаж оборудования (В2В).
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/2309
Маркетолог-аналитик
"Недвижимость столицы" - компания, работающая на рынке столичной недвижимости, приглашает принять участие в конкурсе на замещение должности маркетолог-аналитик.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/21
Начальник службы эксплуатации
"Недвижимость столицы" - компания, работающая на рынке столичной недвижимости, приглашает принять участие в конкурсе на замещение должности начальника службы эксплуатации.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/37
Сантехник – хозяйственник, г. Киев
Группа компаний, работающая в сфере управления недвижимостью, приглашает на работу сантехника-хозяйственника по эксплуатации офисного центра площадью 12 000 м2.
Зарплата: от 15000 грн
График работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/36
Продавец-консультант, г. Киев
Компания "Территория min" - это сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых, приглашает на работу продавца-консультанта (м. Позняки).
Зарплата: от 13000 до 14500 грн.
График работы: 9:30 - 21:00; 3/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/59
Продавец-консультант, г. Киев
Компания "Территория min" - это сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых, приглашает на работу продавца-консультанта (м. Дарница).
Зарплата: от 12000 до 13500 грн.
График работы: 9:30 - 20:00; 3/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/58
Продавец-консультант, г. Киев
Компания "Территория min" - это сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых, приглашает на работу продавца-консультанта (Академгородок).
Зарплата: от 12000 до 13500 грн.
График работы: 9:30 - 20:00; 3/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/57
SMM-специалист, г. Киев
Компания "Территория min" - это сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых, приглашает на работу SMM-специалиста.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн-Пт, 10:00 - 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/49
Офис-менеджер, г. Киев
Компания "Территория min" - это сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых, приглашает на работу офис-менеджера.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн-Пт, 10:00 - 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/56
Кладовщик, г. Ивано-Франковск
Компания "Территория min" - это сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых, приглашает на работу кладовщика.
Зарплата: от 9200 до 10000 грн.
График работы: 8:30 - 19:00; 4/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/54
Менеджер по закупкам, г. Киев
Компания "Территория min" - это сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых, приглашает на работу менеджера по закупкам.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн-Пт, 10:00 - 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/55
CRM-менеджер, г. Киев
Компания "Территория min" - это сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых, приглашает на работу CRM-менеджера.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн-Пт, 10:00 - 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/48
Инспектор отдела кадров, г. Киев
Компания "Территория min" - это сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых, приглашает на работу инспектора отдела кадров.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн-Пт, 10:00 - 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/50
Кассир, г. Чернигов
Компания "Территория min" - это сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых, приглашает на работу кассира.
Зарплата: от 8000 грн.
График работы: 8:30 - 17:00; 21 смена в месяц.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/51
Управляющий магазином, г. Львов
Компания "Территория min" - это сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых, приглашает на работу управляющего магазином.
Зарплата: не указано.
График работы: 4/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/53
Специалист финансового департамента
Группа компаний "ЭРУ" (Энергетические Ресурсы Украины) приглашает на работу специалиста финансового департамента.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/530
Менеджер по административной работе
Группа компаний "ЭРУ" (Энергетические Ресурсы Украины) приглашает на работу менеджера по административной работе.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/529
Специалист ВЭД по работе с природным газом
Группа компаний "ЭРУ" (Энергетические Ресурсы Украины) приглашает на работу специалиста ВЭД по работе с природным газом.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/528