Актуальные вакансии в Украине: топ подборка

Delo.ua совместно с OLX Работа и GRC.UA составили список актуальных вакансий в Украине. Какие специалисты нужны в разных городах страны, читайте в подборке.

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Горничная, г. Яремче

Для сезонной работы нужна горничная на Драгобрате (возле Буковеля) на 1,5 -2 месяца.

Заработная плата: 10 000 – 15 000 грн.

График работы: 8:00 – 20:00, дежурная до 23:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/

Воспитатель, г. Днепр

На постоянную работу нужны няня и воспитатель в детском клубе. Без вредных привычек.

Заработная плата: 15 000 – 16 000 грн.

График работы: пн-пт с 8:00 до 19:20.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/

Кухар, Львовская область

Требуется повар горячего процесса на пищевое производство в с. Мурованое (Львовская обл.).

Заработная плата: 10 200 – 13 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/

Автомойщик, г. Киев

Компания ищет автомойщика с опытом работы.

Заработная плата: 18 000 – 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/

Менеджер по развитию, г. Белая Церковь

Компания "Твои любимые" приглашает на работу менеджера по развитию.

Заработная плата: 20 000 – 40 000 грн.

График работы: 6/1 08:00-20:00 (может быть плавающим).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/

Швея, г. Киев

Предприятие ищет швею для работы с кожаными изделиями. Можно без опыта работы с кожаными изделиями.

Заработная плата: 20 000 – 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/

Риэлтор, г. Одесса

Риэлторская компания "Партнер Эстейт" приглашает в команду целеустремленных и активных людей с опытом работы и без опыта (с обучением).

Заработная плата: 15 000 – 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/

Горничная, г. Киев

Приглашается на работу горничную по уборке квартир посуточно, центр Киева.

Зарплата: 450 - 500 грн/час.

График работы: с 9:00 до 17:00 или с 10:00 до 18:00 (5-6 дней в неделю).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/

Торговый представитель-курьер, Ивано-Франковская область

Производитель кондитерских изделий приглашает в свою команду торгового представителя-курьера по собственному авто.

Зарплата: 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/

Водитель такси, г. Харьков

Служба такси Uklon/Bolt объявляет набор водителей для работы на автомобилях компании.

Заработная плата: 12 000 – 17 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/

Переводчик текстов, г. Одесса

Компания ищет людей для перевода текста с русского на украинский язык.

Зарплата: 650 - 900 грн/час (договорная).

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/

Менеджер-фандрайзер

Благотворительный фонд "СИНЕРГІЯ заради ДОБРОБУТУ" приглашает на работу менеджера-франдрайзера.

Заработная плата: 15000 – 20000 грн + % от собранных средств.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/2159

Водитель

Приглашается водитель для работы в такси на автомобилях компании.

Зарплата: от 22 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1706

Начальник отдела подбора персонала

MS Capital – украинский холдинг, объединяющий в себе предприятия разных сфер экономики таких как: "Группа компаний Автострада"; "Первая логистическая компания"; "Audi Центр Одесса Юг"; "Прилуцкая аграрная компания", "Беховский гранитный карьер", "Курс-Агро" приглашает в команду начальника отдела подбора персонала.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/2304

Руководитель направления продаж оборудования (В2В)

Международная производственная компания открывает вакансию руководителя направления продаж оборудования (В2В).

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/2309

Маркетолог-аналитик

"Недвижимость столицы" - компания, работающая на рынке столичной недвижимости, приглашает принять участие в конкурсе на замещение должности маркетолог-аналитик.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/21

Начальник службы эксплуатации

"Недвижимость столицы" - компания, работающая на рынке столичной недвижимости, приглашает принять участие в конкурсе на замещение должности начальника службы эксплуатации.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/37

Сантехник – хозяйственник, г. Киев

Группа компаний, работающая в сфере управления недвижимостью, приглашает на работу сантехника-хозяйственника по эксплуатации офисного центра площадью 12 000 м2.

Зарплата: от 15000 грн

График работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/36

Продавец-консультант, г. Киев

Компания "Территория min" - это сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых, приглашает на работу продавца-консультанта (м. Позняки).

Зарплата: от 13000 до 14500 грн.

График работы: 9:30 - 21:00; 3/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/59

Продавец-консультант, г. Киев

Компания "Территория min" - это сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых, приглашает на работу продавца-консультанта (м. Дарница).

Зарплата: от 12000 до 13500 грн.

График работы: 9:30 - 20:00; 3/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/58

Продавец-консультант, г. Киев

Компания "Территория min" - это сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых, приглашает на работу продавца-консультанта (Академгородок).

Зарплата: от 12000 до 13500 грн.

График работы: 9:30 - 20:00; 3/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/57

SMM-специалист, г. Киев

Компания "Территория min" - это сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых, приглашает на работу SMM-специалиста.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Пт, 10:00 - 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/49

Офис-менеджер, г. Киев

Компания "Территория min" - это сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых, приглашает на работу офис-менеджера.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Пт, 10:00 - 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/56

Кладовщик, г. Ивано-Франковск

Компания "Территория min" - это сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых, приглашает на работу кладовщика.

Зарплата: от 9200 до 10000 грн.

График работы: 8:30 - 19:00; 4/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/54

Менеджер по закупкам, г. Киев

Компания "Территория min" - это сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых, приглашает на работу менеджера по закупкам.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Пт, 10:00 - 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/55

CRM-менеджер, г. Киев

Компания "Территория min" - это сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых, приглашает на работу CRM-менеджера.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Пт, 10:00 - 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/48

Инспектор отдела кадров, г. Киев

Компания "Территория min" - это сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых, приглашает на работу инспектора отдела кадров.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Пт, 10:00 - 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/50

Кассир, г. Чернигов

Компания "Территория min" - это сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых, приглашает на работу кассира.

Зарплата: от 8000 грн.

График работы: 8:30 - 17:00; 21 смена в месяц.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/51

Управляющий магазином, г. Львов

Компания "Территория min" - это сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых, приглашает на работу управляющего магазином.

Зарплата: не указано.

График работы: 4/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/53

Специалист финансового департамента

Группа компаний "ЭРУ" (Энергетические Ресурсы Украины) приглашает на работу специалиста финансового департамента.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/530

Менеджер по административной работе

Группа компаний "ЭРУ" (Энергетические Ресурсы Украины) приглашает на работу менеджера по административной работе.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/529

Специалист ВЭД по работе с природным газом

Группа компаний "ЭРУ" (Энергетические Ресурсы Украины) приглашает на работу специалиста ВЭД по работе с природным газом.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/528