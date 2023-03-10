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Яких фахівців шукають роботодавці в регіонах України: добірка вакансій
Delo.ua спільно з Work.ua, кадровим порталом grc.ua та OLX Робота вибрали топ актуальних вакансій в регіонах України.
Журналісти та випускові редактори
Редакція Delo.ua шукає у свою команду журналістів та випускових редакторів.
Заробітна плата: за результатами співбесіди.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: фултайм 5 днів на тиждень.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3KdaWYY
Менеджер з продажу, м. Рівне
ПрАТ "ЕЛАКС" — компанія, що працює на українському ринку розробки та впровадження систем промислової автоматизації та електропостачання, запрошує на роботу менеджера з продажу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911203
Аналітик (Менеджер проектів) HR напрямку, м. Тернопіль
Контінентал Фармерз Груп, сільськогосподарська компанія з міжнародними інвестиціями, запрошує в команду аналітика HR напрямку.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912374
Категорійний менеджер, Вишневе
DUS Level запрошує на роботу категорійного менеджера.
Заробітна плата: від 35 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/836
Менеджер з продажу в магазин, м. Івано-Франківськ
Мережа роздрібних магазинів "Гаряча точка" (продукція для монтажу систем опалення, водопостачання, каналізації та кераміка) у зв'язку з відкриттям магазину у місті шукає в команду менеджера з продажу B2B.
Заробітна плата: від 20 000 до 30 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00, дві робочі Сб на міс ( 9:00 - 15:00).
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/830
Комірник на склад, Вишневе
Компанія SanWell запрошує в свою команду досвідчених комірників на склад.
Заробітна плата: від 19 500 грн.
Графік роботи: 12 годинні зміни (3 дня, 3 ніч, 4 вихідних).
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911192
Водій штабелера, Вишневе
У зв’язку з розширенням компанія DUS Level запрошує до команди водія штабелера.
Заробітна плата: від 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/833
Торговий представник, м. Тернопіль
Мережа роздрібних магазинів "Гаряча точка" (продукція для монтажу систем опалення, водопостачання, каналізації та кераміка) у зв'язку з відкриттям магазину у місті шукає в команду торгового представника.
Заробітна плата: від 15 000 до 20 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00, дві робочі суботи в місяць з 09:00 до 15:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/831
Торговий представник, м. Арциз
Компанія SanWell запрошує на роботу торгового представника.
Заробітна плата: від 25 000 грн + % + бонуси.
Графік роботи: Пн по Пт з 09:00 до 18:00, Сб - з 09:00 до 15:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911288
Торговий представник, м. Новоукраїнка
Компанія SanWell (інженерна сантехніка) запрошує на роботу торгового представника.
Заробітна плата: від 15 000 до 20 000 грн + % + бонуси.
Графік роботи: з Пт по Пт з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/824
Торговий представник, м. Южне
Компанія SanWell (інженерна сантехніка) запрошує на роботу торгового представника.
Заробітна плата: від 25 000 до 35 000 грн + % + бонуси.
Графік роботи: з Пн по Пт з 09:00 до 18:00, Сб - з 09:00 до 15:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1218
Водій навантажувача, м. Тернопіль
Український виробник алкогольних брендів OLYMP Alcohol Company шукає в свою команду водія навантажувача (р-н Тернопільськогом'ясокомбінату).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 5-денний робочий тиждень (понеділок — п’ятниця) з 8:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911857
Старший інженер з сервісу систем контролю і точного землеробства, м. Городенка
МХП — міжнародна компанія у сфері продовольчих та агро технологій, запрошує на роботу старшого менеджера з сервісу систем контролю і точного землеробства.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911944
HR business partner (Agro), м. Вінниця
МХП — міжнародна компанія у сфері продовольчих та агро технологій, запрошує на роботу HR business partner (Agro).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911943
Головний інженер сільськогосподарського підприємства, м. Луцьк
МХП — міжнародна компанія у сфері продовольчих та агро технологій, запрошує на роботу головного інженера сільськогосподарського підприємства.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911942
Машиніст тепловоза, м. Луцьк
МХП — міжнародна компанія у сфері продовольчих та агро технологій, запрошує на роботу машиніста тепловоза.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911923
Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції, кондиціювання, м. Ладижин
МХП — міжнародна компанія у сфері продовольчих та агро технологій, запрошує на роботу слюсаря з ремонту та обслуговування систем вентиляції, кондиціювання.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911921
Біотехнолог, м. Кам'янське
МХП — міжнародна компанія у сфері продовольчих та агро технологій, запрошує на роботу біотехнолога.
Заробітна плата: від 26 500 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911681
Акторка, Одеська область
TM "Arnelify" — українська компанія, яка займається розробкою програмного забезпечення для замовників із США та ЄС з 2012 року. Компанія запрошує на роботу акторку на довгостроковий проект мобільної онлайн-гри жанру "RPG" розраховану на велику аудиторію віку 6+.
Заробітна плата: від 13 000 до 16 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912394
Менеджер з продажу, Одеська область
Компанія Ncase, з основним напрямком діяльності в галузі оптової реалізації аксесуарів для смартфонів та планшетів, запрошує на роботу менеджера з продажу B2B.
Заробітна плата: від 25 000 грн + KPI.
Графік роботи: Пн-Пт 09:00−18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910444
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, смт. Жвирка
ПП "Західний Буг" запрошує у свою команду тракториста-машиніста с/г виробництва на підрозділ смт. Жвирка, Червоноградського району, Львівської області.
Заробітна плата: від 30 000 до 60 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912760
Системний адміністратор, м. Вишневе
DUS Level запрошує на роботу системного адміністратора.
Заробітна плата: від 20 000 до 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912751
Касир відділу касових операцій, м. Бровари
ТАСКОМБАНК запрошує на роботу касира відділу касових операцій.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 09:00 до 18:00, з Пн-Пт.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912750
Менеджер з управління АЗК, м. Вінниця
Компанія Укрнафта запрошує на роботу менеджера з управління АЗК.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912715
Слюсар-ремонтник, м. Ужгород
Компанія Укрнафта запрошує на роботу слюсара-ремонтника.
Заробітна плата: від 15 000 грн.
Графік роботи: Пт-Пт з 09:00−18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912707
Адміністратор, м. Миколаїв
В тренажерний зал в мікрорайоні Соляні потрібен адміністратор.
Заробітна плата: 5 000 - 6 000 грн (договірна).
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Продавець, Корсунці, Одеська область
На ринок Північний потрібен продавець сезонного жіночого одягу.
Заробітна плата: 7 000 - 10 000 грн.
Графік роботи: 6 днів, понеділок вихідний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Касир, м. Вінниця
Запрошується на роботу касир на часткову зайнятість.
Заробітна плата: 4 300 - 8 500 грн.
Графік роботи: 5/2 (вихідні плаваючі), 13:00-20:00 та 14:00-21:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Аніматор, м. Рівне
Запрошується у команду аквтивна, креативна людина на посаду аніматора на часткову зайнятість.
Заробітна плата: 150 - 250 грн/за годину.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Фуд-фотограф, м. Вінниця
Запрошується до співпраці фотограф для зйомки контенту інтернет-магазину. Сфера діяльності магазину - морепродукти.
Заробітна плата: 20 000 - 25 000 грн.
Графік роботи: неповний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Помічник вихователя
В приватний дитячий садок потрібен помічник вихователя.
Заробітна плата: 7 000 - 8 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Монтажник-будівельник, м. Дніпро
У виїздну бригаду потрібні монтажники-будівельники.
Заробітна плата: 18 000 - 28 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Викладач, м. Дніпро
В дитячий клуб з розвитку дитини потрібен викладач.
Заробітна плата: 300 - 1 000 грн/за годину.
Графік роботи: неповний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
HR, рекрутер
Запрошується на роботу фахівець з підбору персоналу, рекрутер.
Заробітна плата: 16 000 - 30 000 грн.
Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Адміністратор, Одеська область
Потрібен адміністратор у хостел.
Заробітна плата: 15 000 - 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Провідний економіст з управлінського обліку, м. Підгородне, Дніпропетровська область
Виробниче підприємство багатогалузевого напрямку запрошує на постійну роботу провідного економіста (управлінська звітність).
Заробітна плата: 16 000 - 20 000 грн.
Графік роботи: з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Механізатор, м. Біла Церква
Багатогалузеве підприємство в с. Пустоварівка, Білоцерківського району шукає на роботу механізаторів. Робота на вітчизняних тракторах МТЗ по господарству, або на молочно товарній фермі. Обслуговування та ремонт техніки.
Заробітна плата: 15 000 – 16 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5070658/
Майстер з ремонту мобільної техніки, м. Червоноград, Львівська область
Мережа магазинів і сервісний центр Мій Ґаджет запрошує на роботу майстра з ремонту мобільної техніки.
Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3222183/
Інженер з безпеки руху, м. Кам'янське
Агроіндустріальний холдинг МХП запрошує на роботу інженера з безпеки руху.
Заробітна плата: 14 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5039903/
Офіс-менеджер, м. Білгород-Дністровський
Компанія по дизайну та виробництву меблів "ІВА" запрошує на роботу офіс-менеджера.
Заробітна плата: 10 000 – 15 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 8:30 до 17:30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5039415/
HR-менеджер, м. Калуш, Івано-Франківська область
Компанія Сако запрошує до своєї команди HR-менеджера.
Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 08:30 до 17:30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5066328/
Касир, м. Ладижин
Супермаркет Фора запрошує на роботу касира.
Заробітна плата: 10 000 – 11 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5058077/
Підсобний робітник, м. Нововолинськ, Волинька область
ROSA — український виробник товарів для живопису та творчості запрошує у свою команду підсобного робітника.
Заробітна плата: 9 000 грн
Графік роботи: 7:00—15:30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3578442/
Сервісний інженер з обслуговування банкоматів, м. Покровськ, Донецька область
Реноме-Смарт запрошує на роботу сервісного інженера з обслуговування банкоматів у м. Покровськ.
Заробітна плата: 15 000 грн+ компенсація палива.
Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5070306/
Продавець-консультант, м. Бердичів, Житомирська область
У зв’язку з розширенням мережі магазинів Dnipro-M, компанія шукає продавців-консультантів.
Заробітна плата: 9 000 – 18 000 грн.
Графік роботи: 4/2 (плаваючі), з 8:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5062932/
Адміністратор АЗК, м. Хуст, Закарпатська область
Мережа OKKO запрошує на роботу адміністратора.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5047693/
Приймальник товару, м. Вільнянськ, Запорізька область
Лінія магазинів Eva запрошує на роботу приймальника товару.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 5/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4980894/
Оператор лінії на виробництво харчової продукції, м. Світловодськ, Кіровоградська область
Приватне підприємство "Виктор и К" запрошує на роботу оператора лінії на виробництво харчової продукції.
Заробітна плата: 11 000 – 13 000 грн.
Графік роботи: по змінам.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5048793/
Медсестра, м. Вознесенськ, Миколаївська область
Незалежна медична лабораторія "Смартлаб" запрошує на роботу медсестер.
Заробітна плата: 18 000 грн.
Графік роботи: з 07:00 до 14:00 — шестиденка та позмінно з 07:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4380914/
Завідуючий аптекою, м. Горишні плавні, Полтавська область
Аптека АНЦ запрошує на роботу завідуючого.
Заробітна плата: 15 000 – 35 000 грн.
Графік роботи: 5/2 з 08:00 до 16:30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5031997/
Касир торгового залу, м. Ніжин, Чернігівська область
Мережа Фокстрот запрошує на роботу касира торгового залу.
Заробітна плата: 8 250 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5062849/
Слюсар, м. Первомайський, Харківська область
Підприємство по виробництву твердопаливних котлів шукає на постійну роботу слюсаря з досвідом роботи.
Заробітна плата: 13 000 – 17 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5036679/
Фізичний терапевт, Новотроїцьке, Херсонська область
Реабілітаційний центр запрошує на роботу фізичного терапевта.
Заробітна плата: 20 000 – 30 000 грн.
Графік роботи: з 8:00 до 15:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5046117/
Продавець-консультант, Старокостянтинів, Хмельницька область
Мережа магазинів "Офіс-Центр" запрошує на роботу продавця-консультанта.
Заробітна плата: 7 000 – 9 000 грн.
Графік роботи: 09:00—18:00 та 10:00 — 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4906810/
Обліковець, с. Оршівці Кіцманський р-н
АгроПром Груп запрошує на роботу обліковця.
Заробітна плата: 12 000 грн.
Графік роботи: 08:00 — 17:00 (готовність працювати понаднормово).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5020549/
Продавець-консультант, м. Канів
Запрошується на роботу продавець-консультант в магазин ringoo.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4932174/