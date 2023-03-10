Яких фахівців шукають роботодавці в регіонах України: добірка вакансій

Delo.ua спільно з Work.ua, кадровим порталом grc.ua та OLX Робота вибрали топ актуальних вакансій в регіонах України.

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Журналісти та випускові редактори

Редакція Delo.ua шукає у свою команду журналістів та випускових редакторів.

Заробітна плата: за результатами співбесіди.

Графік роботи: фултайм 5 днів на тиждень.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3KdaWYY

Менеджер з продажу, м. Рівне

ПрАТ "ЕЛАКС" — компанія, що працює на українському ринку розробки та впровадження систем промислової автоматизації та електропостачання, запрошує на роботу менеджера з продажу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911203

Аналітик (Менеджер проектів) HR напрямку, м. Тернопіль

Контінентал Фармерз Груп, сільськогосподарська компанія з міжнародними інвестиціями, запрошує в команду аналітика HR напрямку.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912374

Категорійний менеджер, Вишневе

DUS Level запрошує на роботу категорійного менеджера.

Заробітна плата: від 35 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/836

Менеджер з продажу в магазин, м. Івано-Франківськ

Мережа роздрібних магазинів "Гаряча точка" (продукція для монтажу систем опалення, водопостачання, каналізації та кераміка) у зв'язку з відкриттям магазину у місті шукає в команду менеджера з продажу B2B.

Заробітна плата: від 20 000 до 30 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00, дві робочі Сб на міс ( 9:00 - 15:00).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/830

Комірник на склад, Вишневе

Компанія SanWell запрошує в свою команду досвідчених комірників на склад.

Заробітна плата: від 19 500 грн.

Графік роботи: 12 годинні зміни (3 дня, 3 ніч, 4 вихідних).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911192

Водій штабелера, Вишневе

У зв’язку з розширенням компанія DUS Level запрошує до команди водія штабелера.

Заробітна плата: від 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/833

Торговий представник, м. Тернопіль

Мережа роздрібних магазинів "Гаряча точка" (продукція для монтажу систем опалення, водопостачання, каналізації та кераміка) у зв'язку з відкриттям магазину у місті шукає в команду торгового представника.

Заробітна плата: від 15 000 до 20 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00, дві робочі суботи в місяць з 09:00 до 15:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/831

Торговий представник, м. Арциз

Компанія SanWell запрошує на роботу торгового представника.

Заробітна плата: від 25 000 грн + % + бонуси.

Графік роботи: Пн по Пт з 09:00 до 18:00, Сб - з 09:00 до 15:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911288

Торговий представник, м. Новоукраїнка

Компанія SanWell (інженерна сантехніка) запрошує на роботу торгового представника.

Заробітна плата: від 15 000 до 20 000 грн + % + бонуси.

Графік роботи: з Пт по Пт з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/824

Торговий представник, м. Южне

Компанія SanWell (інженерна сантехніка) запрошує на роботу торгового представника.

Заробітна плата: від 25 000 до 35 000 грн + % + бонуси.

Графік роботи: з Пн по Пт з 09:00 до 18:00, Сб - з 09:00 до 15:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1218

Водій навантажувача, м. Тернопіль

Український виробник алкогольних брендів OLYMP Alcohol Company шукає в свою команду водія навантажувача (р-н Тернопільськогом'ясокомбінату).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5-денний робочий тиждень (понеділок — п’ятниця) з 8:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911857

Старший інженер з сервісу систем контролю і точного землеробства, м. Городенка

МХП — міжнародна компанія у сфері продовольчих та агро технологій, запрошує на роботу старшого менеджера з сервісу систем контролю і точного землеробства.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911944

HR business partner (Agro), м. Вінниця

МХП — міжнародна компанія у сфері продовольчих та агро технологій, запрошує на роботу HR business partner (Agro).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911943

Головний інженер сільськогосподарського підприємства, м. Луцьк

МХП — міжнародна компанія у сфері продовольчих та агро технологій, запрошує на роботу головного інженера сільськогосподарського підприємства.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911942

Машиніст тепловоза, м. Луцьк

МХП — міжнародна компанія у сфері продовольчих та агро технологій, запрошує на роботу машиніста тепловоза.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911923

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції, кондиціювання, м. Ладижин

МХП — міжнародна компанія у сфері продовольчих та агро технологій, запрошує на роботу слюсаря з ремонту та обслуговування систем вентиляції, кондиціювання.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911921

Біотехнолог, м. Кам'янське

МХП — міжнародна компанія у сфері продовольчих та агро технологій, запрошує на роботу біотехнолога.

Заробітна плата: від 26 500 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911681

Акторка, Одеська область

TM "Arnelify" — українська компанія, яка займається розробкою програмного забезпечення для замовників із США та ЄС з 2012 року. Компанія запрошує на роботу акторку на довгостроковий проект мобільної онлайн-гри жанру "RPG" розраховану на велику аудиторію віку 6+.

Заробітна плата: від 13 000 до 16 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912394

Менеджер з продажу, Одеська область

Компанія Ncase, з основним напрямком діяльності в галузі оптової реалізації аксесуарів для смартфонів та планшетів, запрошує на роботу менеджера з продажу B2B.

Заробітна плата: від 25 000 грн + KPI.

Графік роботи: Пн-Пт 09:00−18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910444

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, смт. Жвирка

ПП "Західний Буг" запрошує у свою команду тракториста-машиніста с/г виробництва на підрозділ смт. Жвирка, Червоноградського району, Львівської області.

Заробітна плата: від 30 000 до 60 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912760

Системний адміністратор, м. Вишневе

DUS Level запрошує на роботу системного адміністратора.

Заробітна плата: від 20 000 до 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912751

Касир відділу касових операцій, м. Бровари

ТАСКОМБАНК запрошує на роботу касира відділу касових операцій.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 09:00 до 18:00, з Пн-Пт.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912750

Менеджер з управління АЗК, м. Вінниця

Компанія Укрнафта запрошує на роботу менеджера з управління АЗК.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912715

Слюсар-ремонтник, м. Ужгород

Компанія Укрнафта запрошує на роботу слюсара-ремонтника.

Заробітна плата: від 15 000 грн.

Графік роботи: Пт-Пт з 09:00−18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912707

Адміністратор, м. Миколаїв

В тренажерний зал в мікрорайоні Соляні потрібен адміністратор.

Заробітна плата: 5 000 - 6 000 грн (договірна).

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Продавець, Корсунці, Одеська область

На ринок Північний потрібен продавець сезонного жіночого одягу.

Заробітна плата: 7 000 - 10 000 грн.

Графік роботи: 6 днів, понеділок вихідний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Касир, м. Вінниця

Запрошується на роботу касир на часткову зайнятість.

Заробітна плата: 4 300 - 8 500 грн.

Графік роботи: 5/2 (вихідні плаваючі), 13:00-20:00 та 14:00-21:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Аніматор, м. Рівне

Запрошується у команду аквтивна, креативна людина на посаду аніматора на часткову зайнятість.

Заробітна плата: 150 - 250 грн/за годину.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Фуд-фотограф, м. Вінниця

Запрошується до співпраці фотограф для зйомки контенту інтернет-магазину. Сфера діяльності магазину - морепродукти.

Заробітна плата: 20 000 - 25 000 грн.

Графік роботи: неповний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Помічник вихователя

В приватний дитячий садок потрібен помічник вихователя.

Заробітна плата: 7 000 - 8 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Монтажник-будівельник, м. Дніпро

У виїздну бригаду потрібні монтажники-будівельники.

Заробітна плата: 18 000 - 28 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Викладач, м. Дніпро

В дитячий клуб з розвитку дитини потрібен викладач.

Заробітна плата: 300 - 1 000 грн/за годину.

Графік роботи: неповний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

HR, рекрутер

Запрошується на роботу фахівець з підбору персоналу, рекрутер.

Заробітна плата: 16 000 - 30 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Адміністратор, Одеська область

Потрібен адміністратор у хостел.

Заробітна плата: 15 000 - 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Провідний економіст з управлінського обліку, м. Підгородне, Дніпропетровська область

Виробниче підприємство багатогалузевого напрямку запрошує на постійну роботу провідного економіста (управлінська звітність).

Заробітна плата: 16 000 - 20 000 грн.

Графік роботи: з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Механізатор, м. Біла Церква

Багатогалузеве підприємство в с. Пустоварівка, Білоцерківського району шукає на роботу механізаторів. Робота на вітчизняних тракторах МТЗ по господарству, або на молочно товарній фермі. Обслуговування та ремонт техніки.

Заробітна плата: 15 000 – 16 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5070658/

Майстер з ремонту мобільної техніки, м. Червоноград, Львівська область

Мережа магазинів і сервісний центр Мій Ґаджет запрошує на роботу майстра з ремонту мобільної техніки.

Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3222183/

Інженер з безпеки руху, м. Кам'янське

Агроіндустріальний холдинг МХП запрошує на роботу інженера з безпеки руху.

Заробітна плата: 14 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5039903/

Офіс-менеджер, м. Білгород-Дністровський

Компанія по дизайну та виробництву меблів "ІВА" запрошує на роботу офіс-менеджера.

Заробітна плата: 10 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 8:30 до 17:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5039415/

HR-менеджер, м. Калуш, Івано-Франківська область

Компанія Сако запрошує до своєї команди HR-менеджера.

Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 08:30 до 17:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5066328/

Касир, м. Ладижин

Супермаркет Фора запрошує на роботу касира.

Заробітна плата: 10 000 – 11 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5058077/

Підсобний робітник, м. Нововолинськ, Волинька область

ROSA — український виробник товарів для живопису та творчості запрошує у свою команду підсобного робітника.

Заробітна плата: 9 000 грн

Графік роботи: 7:00—15:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3578442/

Сервісний інженер з обслуговування банкоматів, м. Покровськ, Донецька область

Реноме-Смарт запрошує на роботу сервісного інженера з обслуговування банкоматів у м. Покровськ.

Заробітна плата: 15 000 грн+ компенсація палива.

Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5070306/

Продавець-консультант, м. Бердичів, Житомирська область

У зв’язку з розширенням мережі магазинів Dnipro-M, компанія шукає продавців-консультантів.

Заробітна плата: 9 000 – 18 000 грн.

Графік роботи: 4/2 (плаваючі), з 8:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5062932/

Адміністратор АЗК, м. Хуст, Закарпатська область

Мережа OKKO запрошує на роботу адміністратора.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5047693/

Приймальник товару, м. Вільнянськ, Запорізька область

Лінія магазинів Eva запрошує на роботу приймальника товару.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4980894/

Оператор лінії на виробництво харчової продукції, м. Світловодськ, Кіровоградська область

Приватне підприємство "Виктор и К" запрошує на роботу оператора лінії на виробництво харчової продукції.

Заробітна плата: 11 000 – 13 000 грн.

Графік роботи: по змінам.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5048793/

Медсестра, м. Вознесенськ, Миколаївська область

Незалежна медична лабораторія "Смартлаб" запрошує на роботу медсестер.

Заробітна плата: 18 000 грн.

Графік роботи: з 07:00 до 14:00 — шестиденка та позмінно з 07:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4380914/

Завідуючий аптекою, м. Горишні плавні, Полтавська область

Аптека АНЦ запрошує на роботу завідуючого.

Заробітна плата: 15 000 – 35 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з 08:00 до 16:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5031997/

Касир торгового залу, м. Ніжин, Чернігівська область

Мережа Фокстрот запрошує на роботу касира торгового залу.

Заробітна плата: 8 250 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5062849/

Слюсар, м. Первомайський, Харківська область

Підприємство по виробництву твердопаливних котлів шукає на постійну роботу слюсаря з досвідом роботи.

Заробітна плата: 13 000 – 17 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5036679/

Фізичний терапевт, Новотроїцьке, Херсонська область

Реабілітаційний центр запрошує на роботу фізичного терапевта.

Заробітна плата: 20 000 – 30 000 грн.

Графік роботи: з 8:00 до 15:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5046117/

Продавець-консультант, Старокостянтинів, Хмельницька область

Мережа магазинів "Офіс-Центр" запрошує на роботу продавця-консультанта.

Заробітна плата: 7 000 – 9 000 грн.

Графік роботи: 09:00—18:00 та 10:00 — 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4906810/

Обліковець, с. Оршівці Кіцманський р-н

АгроПром Груп запрошує на роботу обліковця.

Заробітна плата: 12 000 грн.

Графік роботи: 08:00 — 17:00 (готовність працювати понаднормово).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5020549/

Продавець-консультант, м. Канів

Запрошується на роботу продавець-консультант в магазин ringoo.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4932174/