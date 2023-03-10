Каких специалистов ищут работодатели в регионах Украины: подборка вакансий

Delo.ua совместно с Work.ua, кадровым порталом grc.ua и OLX Работа выбрали топ актуальных вакансий в регионах Украины.

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Журналисты и выпускающие редакторы

Редакция Delo.ua ищет в свою команду журналистов и выпускающих редакторов.

Зарплата: по результатам собеседования.

График работы: фултайм 5 дней в неделю.

Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3KdaWYY

Менеджер по продажам, г. Ровно

ЧАО "ЭЛАКС" - компания, работающая на украинском рынке разработки и внедрения систем промышленной автоматизации и электроснабжения, приглашает на работу менеджера по продажам.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911203

Аналитик (Менеджер проектов) HR направления, г. Тернополь

Континентал Фармерз Групп, сельскохозяйственная компания с международными инвестициями, приглашает в команду аналитика HR направлении.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912374

Категорийный менеджер, Вишневое

DUS Level приглашает на работу категорического менеджера.

Зарплата: от 35 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/836

Менеджер по продажам в магазин, г. Ивано-Франковск

Сеть розничных магазинов "Гаряча точка" (продукция для монтажа систем отопления, водоснабжения, канализации и керамика) в связи с открытием магазина в городе ищет команду менеджера по продажам B2B.

Зарплата: от 20 000 до 30 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00, две рабочие Сб в мес (9:00 – 15:00).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/830

Кладовщик на склад, Вишневое

Компания SanWell приглашает в свою команду опытных кладовщиков на склад.

Зарплата: от 19 500 грн.

График работы: 12 часовых смены (3 дня, 3 ночь, 4 выходных).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911192

Водитель штабелера, Вишневое

В связи с расширением компания DUS Level приглашает в команду водителя штабелера.

Зарплата: от 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/833

Торговый представитель, г. Тернополь

Сеть розничных магазинов "Гаряча точка" (продукция по монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и керамика) в связи с открытием магазина в городе ищет в команду торгового представителя.

Зарплата: от 15 000 до 20 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00, две рабочие субботы в месяц с 09:00 до 15:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/831

Торговый представитель, г. Арциз

Компания SanWell приглашает на работу торгового представителя.

Зарплата: от 25 000 грн + % + бонусы.

График работы: Пн по Пт с 09:00 до 18:00, Сб – с 09:00 до 15:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911288

Торговый представитель, г. Новоукраинка

Компания SanWell (инженерная сантехника) приглашает на работу торгового представителя.

Зарплата: от 15 000 до 20 000 грн + % + бонусы.

График работы: с Пт по Пт с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/824

Торговый представитель, г. Южный

Компания SanWell (инженерная сантехника) приглашает на работу торгового представителя.

Зарплата: от 25 000 до 35 000 грн + % + бонусы.

График работы: с Пн по Пт с 09:00 до 18:00, Сб – с 09:00 до 15:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1218

Водитель погрузчика, г. Тернополь

Украинский производитель алкогольных брендов OLYMP Alcohol Company ищет в свою команду водителя погрузчика (р-н Тернопольского мясокомбината).

Зарплата: не указано.

График работы: 5-дневная рабочая неделя (понедельник - пятница) с 8:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911857

Старший инженер по сервису систем контроля и точного земледелия, г. Городенко

МХП - международная компания в сфере продовольственных и агро технологий, приглашает на работу старшего менеджера по сервису систем контроля и точного земледелия.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911944

HR business partner (Agro), г. Винница

МХП – международная компания в сфере продовольственных и агро технологий, приглашает на работу HR business partner (Agro).

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911943

Главный инженер сельскохозяйственного предприятия, г. Луцк

МХП - международная компания в сфере продовольственных и агро технологий, приглашает на работу главного инженера сельскохозяйственного предприятия.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911942

Машинист тепловоза, г. Луцк

МХП - международная компания в сфере продовольственных и агро технологий, приглашает на работу машиниста тепловоза.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911923

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, г. Ладыжин

МХП - международная компания в сфере продовольственных и агро технологий, приглашает на работу слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911921

Биотехнолог, г. Каменское

МХП - международная компания в сфере продовольственных и агро технологий, приглашает на работу биотехнолога.

Зарплата: от 26 500 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911681

Актриса, Одесская область

TM Arnelify - украинская компания, которая занимается разработкой программного обеспечения для заказчиков из США и ЕС с 2012 года. Компания приглашает на работу актрису на долгосрочный проект мобильной онлайн игры жанра "RPG" рассчитанную на большую аудиторию возраста 6+.

Зарплата: от 13 000 до 16 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912394

Менеджер по продажам, Одесская область

Компания Ncase с основным направлением деятельности в области оптовой реализации аксессуаров для смартфонов и планшетов приглашает на работу менеджера по продажам B2B.

Зарплата: от 25 000 грн + KPI.

График работы: Пн-Пт 09:00-18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910444

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, пгт. Жвирка

ЧП "Западный Буг" приглашает в свою команду тракториста-машиниста с/х производства на подразделение пгт. Жвирка, Червоноградского района, Львовской области.

Зарплата: от 30 000 до 60 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912760

Системный администратор, г. Вишневое

DUS Level приглашает на работу системного администратора.

Зарплата: от 20 000 до 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912751

Кассир отдела кассовых операций, г. Бровары

ТАСКОМБАНК приглашает на работу кассира отдела кассовых операций.

Зарплата: не указано.

График работы: с 09:00 до 18:00, с Пн-Пт.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912750

Менеджер по управлению АЗК, г. Винница

Компания Укрнафта приглашает на работу менеджера по управлению АЗК.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912715

Слесарь-ремонтник, г. Ужгород

Компания Укрнафта приглашает на работу слесаря-ремонтника.

Зарплата: от 15 000 грн.

График работы: Пт-Пт с 09:00-18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912707

Администратор, г. Николаев

В тренажерный зал в микрорайоне Соляне нужен администратор.

Заработная плата: 5 000 – 6 000 грн (договорная).

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Продавец, Корсунцы, Одесская область

На рынок Северный требуется продавец сезонной женской одежды.

Заработная плата: 7 000 – 10 000 грн.

График работы: 6 дней, выходной понедельник.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Кассир, г. Винница

Приглашается на работу кассир на частичную занятость.

Заработная плата: 4 300 – 8 500 грн.

График работы: 5/2 (выходные плавающие), 13:00-20:00 и 14:00-21:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Аниматор, г. Ровно

Приглашается в команду активный, креативный человек на должность аниматора на частичную занятость.

Зарплата: 150 - 250 грн/час.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Фуд-фотограф, г. Винница

Приглашается к сотрудничеству фотограф съемки контента интернет-магазина. Сфера деятельности магазина – морепродукты.

Заработная плата: 20 000 – 25 000 грн.

График работы: неполный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Помощник воспитателя

В частный детский сад нужен помощник воспитателя.

Заработная плата: 7 000 – 8 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Монтажник-строитель, г. Днепр

В выездную бригаду требуются монтажники-строители.

Заработная плата: 18 000 – 28 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Преподаватель, г. Днепр

В детский клуб по развитию ребенка требуется преподаватель.

Заработная плата: 300 – 1 000 грн/час.

График работы: неполный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

HR, рекрутер

Приглашается на работу специалист по подбору персонала, рекрутер.

Заработная плата: 16 000 – 30 000 грн.

График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Администратор, Одесская область

Нужен администратор в хостеле.

Заработная плата: 15 000 – 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Ведущий экономист по управленческому учету, г. Подгородное, Днепропетровская область

Производственное предприятие многоотраслевого направления приглашает на постоянную работу ведущего экономиста (управленческая отчетность).

Заработная плата: 16 000 – 20 000 грн.

График работы: с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Механизатор, г. Белая Церковь

Многоотраслевое предприятие в с. Пустоваровка Белоцерковского района ищет на работу механизаторов. Работа на отечественных тракторах МТЗ по хозяйству или молочно-товарной ферме. Обслуживание и ремонт техники.

Зарплата: 15 000 – 16 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5070658/

Мастер по ремонту мобильной техники г. Червоноград, Львовская область

Сеть магазинов и сервисный центр Мой Гаджет приглашает на работу мастера по ремонту мобильной техники.

Зарплата: 15 000 – 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3222183/

Инженер по безопасности движения, г. Каменское

Агроиндустриальный холдинг МХП приглашает на работу инженера по безопасности движения.

Зарплата: 14 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5039903/

Офис-менеджер, г. Белгород-Днестровский

Компания по дизайну и производству мебели "ИВА" приглашает на работу офис-менеджера.

Зарплата: 10 000 – 15 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 8:30 до 17:30.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5039415/

HR-менеджер, г. Калуш, Ивано-Франковская область

Компания Сако приглашает в свою команду HR-менеджера.

Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 08:30 до 17:30.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5066328/

Кассир, г. Ладыжин

Супермаркет Фора приглашает на работу кассира.

Зарплата: 10 000 – 11 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5058077/

Подсобный рабочий, г. Нововолынск, Волынская область

ROSA – украинский производитель товаров для живописи и творчества приглашает в свою команду подсобного рабочего.

Зарплата: 9 000 грн

График работы: 7:00-15:30.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3578442/

Сервисный инженер по обслуживанию банкоматов, г. Покровск, Донецкая область

Реноме-смарт приглашает на работу сервисного инженера по обслуживанию банкоматов в г. Покровск.

Зарплата: 15 000 грн+ компенсация топлива.

График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5070306/

Продавец-консультант, г. Бердичев, Житомирская область

В связи с расширением сети магазинов Dnipro-M компания ищет продавцов-консультантов.

Зарплата: 9 000 – 18 000 грн.

График работы: 4/2 (плавающие), с 8:00 до 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5062932/

Администратор АЗК, г. Хуст, Закарпатская область

Сеть OKKO приглашает на работу администратора.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5047693/

Приемщик товара, г. Вольнянск, Запорожская область

Линия магазинов Eva приглашает на работу приемщика товара.

Зарплата: не указано.

График работы: 5/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4980894/

Оператор линии производства пищевой продукции, г. Светловодск, Кировоградская область

Частное предприятие "Виктор и К" приглашает на работу оператора линии по производству пищевой продукции.

Зарплата: 11 000 – 13 000 грн.

График работы: по сменам.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5048793/

Медсестра, г. Вознесенск, Николаевская область

Независимая медицинская лаборатория "Смартлаб" приглашает медсестер на работу.

Зарплата: 18 000 грн.

График работы: с 07:00 до 14:00 - шестидневка и посменно с 07:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4380914/

Заведующий аптекой, г. Горышные плавни, Полтавская область

Аптека АНЦ приглашает на работу заведующего.

Зарплата: 15 000 – 35 000 грн.

График работы: 5/2 с 08:00 до 16:30.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5031997/

Кассир торгового зала, г. Нежин, Черниговская область

Сеть Фокстрота приглашает на работу кассира торгового зала.

Зарплата: 8 250 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5062849/

Слесарь, г. Первомайский, Харьковская область

Предприятие по производству твердотопливных котлов ищет постоянную работу слесаря с опытом работы.

Зарплата: 13 000 – 17 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5036679/

Физический терапевт, Новотроицкое, Херсонская область

Реабилитационный центр приглашает на работу физического терапевта.

Зарплата: 20 000 – 30 000 грн.

График работы: с 8:00 до 15:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5046117/

Продавец-консультант, Староконстантинов, Хмельницкая область

Сеть магазинов "Офис-Центр" приглашает на работу продавца-консультанта.

Зарплата: 7 000 – 9 000 грн.

График работы: 09:00-18:00 и 10:00 - 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4906810/

Учетчик, с. Оршевцы Кицманский р-н

АгроПром Групп приглашает на работу учетчика.

Зарплата: 12 000 грн.

График работы: 08:00 - 17:00 (готовность работать сверхурочно).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5020549/

Продавец-консультант, г. Канев

Приглашается на работу продавец-консультант в магазин ringoo.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4932174/