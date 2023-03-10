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- Работа и образование
- Дата публикации
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Каких специалистов ищут работодатели в регионах Украины: подборка вакансий
Delo.ua совместно с Work.ua, кадровым порталом grc.ua и OLX Работа выбрали топ актуальных вакансий в регионах Украины.
Журналисты и выпускающие редакторы
Редакция Delo.ua ищет в свою команду журналистов и выпускающих редакторов.
Зарплата: по результатам собеседования.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График работы: фултайм 5 дней в неделю.
Подробности и анкета по ссылке: bit.ly/3KdaWYY
Менеджер по продажам, г. Ровно
ЧАО "ЭЛАКС" - компания, работающая на украинском рынке разработки и внедрения систем промышленной автоматизации и электроснабжения, приглашает на работу менеджера по продажам.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911203
Аналитик (Менеджер проектов) HR направления, г. Тернополь
Континентал Фармерз Групп, сельскохозяйственная компания с международными инвестициями, приглашает в команду аналитика HR направлении.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912374
Категорийный менеджер, Вишневое
DUS Level приглашает на работу категорического менеджера.
Зарплата: от 35 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/836
Менеджер по продажам в магазин, г. Ивано-Франковск
Сеть розничных магазинов "Гаряча точка" (продукция для монтажа систем отопления, водоснабжения, канализации и керамика) в связи с открытием магазина в городе ищет команду менеджера по продажам B2B.
Зарплата: от 20 000 до 30 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00, две рабочие Сб в мес (9:00 – 15:00).
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/830
Кладовщик на склад, Вишневое
Компания SanWell приглашает в свою команду опытных кладовщиков на склад.
Зарплата: от 19 500 грн.
График работы: 12 часовых смены (3 дня, 3 ночь, 4 выходных).
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911192
Водитель штабелера, Вишневое
В связи с расширением компания DUS Level приглашает в команду водителя штабелера.
Зарплата: от 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/833
Торговый представитель, г. Тернополь
Сеть розничных магазинов "Гаряча точка" (продукция по монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и керамика) в связи с открытием магазина в городе ищет в команду торгового представителя.
Зарплата: от 15 000 до 20 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00, две рабочие субботы в месяц с 09:00 до 15:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/831
Торговый представитель, г. Арциз
Компания SanWell приглашает на работу торгового представителя.
Зарплата: от 25 000 грн + % + бонусы.
График работы: Пн по Пт с 09:00 до 18:00, Сб – с 09:00 до 15:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911288
Торговый представитель, г. Новоукраинка
Компания SanWell (инженерная сантехника) приглашает на работу торгового представителя.
Зарплата: от 15 000 до 20 000 грн + % + бонусы.
График работы: с Пт по Пт с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/824
Торговый представитель, г. Южный
Компания SanWell (инженерная сантехника) приглашает на работу торгового представителя.
Зарплата: от 25 000 до 35 000 грн + % + бонусы.
График работы: с Пн по Пт с 09:00 до 18:00, Сб – с 09:00 до 15:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1218
Водитель погрузчика, г. Тернополь
Украинский производитель алкогольных брендов OLYMP Alcohol Company ищет в свою команду водителя погрузчика (р-н Тернопольского мясокомбината).
Зарплата: не указано.
График работы: 5-дневная рабочая неделя (понедельник - пятница) с 8:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911857
Старший инженер по сервису систем контроля и точного земледелия, г. Городенко
МХП - международная компания в сфере продовольственных и агро технологий, приглашает на работу старшего менеджера по сервису систем контроля и точного земледелия.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911944
HR business partner (Agro), г. Винница
МХП – международная компания в сфере продовольственных и агро технологий, приглашает на работу HR business partner (Agro).
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911943
Главный инженер сельскохозяйственного предприятия, г. Луцк
МХП - международная компания в сфере продовольственных и агро технологий, приглашает на работу главного инженера сельскохозяйственного предприятия.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911942
Машинист тепловоза, г. Луцк
МХП - международная компания в сфере продовольственных и агро технологий, приглашает на работу машиниста тепловоза.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911923
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования, г. Ладыжин
МХП - международная компания в сфере продовольственных и агро технологий, приглашает на работу слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911921
Биотехнолог, г. Каменское
МХП - международная компания в сфере продовольственных и агро технологий, приглашает на работу биотехнолога.
Зарплата: от 26 500 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69911681
Актриса, Одесская область
TM Arnelify - украинская компания, которая занимается разработкой программного обеспечения для заказчиков из США и ЕС с 2012 года. Компания приглашает на работу актрису на долгосрочный проект мобильной онлайн игры жанра "RPG" рассчитанную на большую аудиторию возраста 6+.
Зарплата: от 13 000 до 16 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912394
Менеджер по продажам, Одесская область
Компания Ncase с основным направлением деятельности в области оптовой реализации аксессуаров для смартфонов и планшетов приглашает на работу менеджера по продажам B2B.
Зарплата: от 25 000 грн + KPI.
График работы: Пн-Пт 09:00-18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910444
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, пгт. Жвирка
ЧП "Западный Буг" приглашает в свою команду тракториста-машиниста с/х производства на подразделение пгт. Жвирка, Червоноградского района, Львовской области.
Зарплата: от 30 000 до 60 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912760
Системный администратор, г. Вишневое
DUS Level приглашает на работу системного администратора.
Зарплата: от 20 000 до 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912751
Кассир отдела кассовых операций, г. Бровары
ТАСКОМБАНК приглашает на работу кассира отдела кассовых операций.
Зарплата: не указано.
График работы: с 09:00 до 18:00, с Пн-Пт.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912750
Менеджер по управлению АЗК, г. Винница
Компания Укрнафта приглашает на работу менеджера по управлению АЗК.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912715
Слесарь-ремонтник, г. Ужгород
Компания Укрнафта приглашает на работу слесаря-ремонтника.
Зарплата: от 15 000 грн.
График работы: Пт-Пт с 09:00-18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69912707
Администратор, г. Николаев
В тренажерный зал в микрорайоне Соляне нужен администратор.
Заработная плата: 5 000 – 6 000 грн (договорная).
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Продавец, Корсунцы, Одесская область
На рынок Северный требуется продавец сезонной женской одежды.
Заработная плата: 7 000 – 10 000 грн.
График работы: 6 дней, выходной понедельник.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Кассир, г. Винница
Приглашается на работу кассир на частичную занятость.
Заработная плата: 4 300 – 8 500 грн.
График работы: 5/2 (выходные плавающие), 13:00-20:00 и 14:00-21:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Аниматор, г. Ровно
Приглашается в команду активный, креативный человек на должность аниматора на частичную занятость.
Зарплата: 150 - 250 грн/час.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Фуд-фотограф, г. Винница
Приглашается к сотрудничеству фотограф съемки контента интернет-магазина. Сфера деятельности магазина – морепродукты.
Заработная плата: 20 000 – 25 000 грн.
График работы: неполный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Помощник воспитателя
В частный детский сад нужен помощник воспитателя.
Заработная плата: 7 000 – 8 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Монтажник-строитель, г. Днепр
В выездную бригаду требуются монтажники-строители.
Заработная плата: 18 000 – 28 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Преподаватель, г. Днепр
В детский клуб по развитию ребенка требуется преподаватель.
Заработная плата: 300 – 1 000 грн/час.
График работы: неполный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
HR, рекрутер
Приглашается на работу специалист по подбору персонала, рекрутер.
Заработная плата: 16 000 – 30 000 грн.
График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Администратор, Одесская область
Нужен администратор в хостеле.
Заработная плата: 15 000 – 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Ведущий экономист по управленческому учету, г. Подгородное, Днепропетровская область
Производственное предприятие многоотраслевого направления приглашает на постоянную работу ведущего экономиста (управленческая отчетность).
Заработная плата: 16 000 – 20 000 грн.
График работы: с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Механизатор, г. Белая Церковь
Многоотраслевое предприятие в с. Пустоваровка Белоцерковского района ищет на работу механизаторов. Работа на отечественных тракторах МТЗ по хозяйству или молочно-товарной ферме. Обслуживание и ремонт техники.
Зарплата: 15 000 – 16 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5070658/
Мастер по ремонту мобильной техники г. Червоноград, Львовская область
Сеть магазинов и сервисный центр Мой Гаджет приглашает на работу мастера по ремонту мобильной техники.
Зарплата: 15 000 – 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3222183/
Инженер по безопасности движения, г. Каменское
Агроиндустриальный холдинг МХП приглашает на работу инженера по безопасности движения.
Зарплата: 14 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5039903/
Офис-менеджер, г. Белгород-Днестровский
Компания по дизайну и производству мебели "ИВА" приглашает на работу офис-менеджера.
Зарплата: 10 000 – 15 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 8:30 до 17:30.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5039415/
HR-менеджер, г. Калуш, Ивано-Франковская область
Компания Сако приглашает в свою команду HR-менеджера.
Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 08:30 до 17:30.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5066328/
Кассир, г. Ладыжин
Супермаркет Фора приглашает на работу кассира.
Зарплата: 10 000 – 11 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5058077/
Подсобный рабочий, г. Нововолынск, Волынская область
ROSA – украинский производитель товаров для живописи и творчества приглашает в свою команду подсобного рабочего.
Зарплата: 9 000 грн
График работы: 7:00-15:30.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3578442/
Сервисный инженер по обслуживанию банкоматов, г. Покровск, Донецкая область
Реноме-смарт приглашает на работу сервисного инженера по обслуживанию банкоматов в г. Покровск.
Зарплата: 15 000 грн+ компенсация топлива.
График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5070306/
Продавец-консультант, г. Бердичев, Житомирская область
В связи с расширением сети магазинов Dnipro-M компания ищет продавцов-консультантов.
Зарплата: 9 000 – 18 000 грн.
График работы: 4/2 (плавающие), с 8:00 до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5062932/
Администратор АЗК, г. Хуст, Закарпатская область
Сеть OKKO приглашает на работу администратора.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5047693/
Приемщик товара, г. Вольнянск, Запорожская область
Линия магазинов Eva приглашает на работу приемщика товара.
Зарплата: не указано.
График работы: 5/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4980894/
Оператор линии производства пищевой продукции, г. Светловодск, Кировоградская область
Частное предприятие "Виктор и К" приглашает на работу оператора линии по производству пищевой продукции.
Зарплата: 11 000 – 13 000 грн.
График работы: по сменам.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5048793/
Медсестра, г. Вознесенск, Николаевская область
Независимая медицинская лаборатория "Смартлаб" приглашает медсестер на работу.
Зарплата: 18 000 грн.
График работы: с 07:00 до 14:00 - шестидневка и посменно с 07:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4380914/
Заведующий аптекой, г. Горышные плавни, Полтавская область
Аптека АНЦ приглашает на работу заведующего.
Зарплата: 15 000 – 35 000 грн.
График работы: 5/2 с 08:00 до 16:30.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5031997/
Кассир торгового зала, г. Нежин, Черниговская область
Сеть Фокстрота приглашает на работу кассира торгового зала.
Зарплата: 8 250 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5062849/
Слесарь, г. Первомайский, Харьковская область
Предприятие по производству твердотопливных котлов ищет постоянную работу слесаря с опытом работы.
Зарплата: 13 000 – 17 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5036679/
Физический терапевт, Новотроицкое, Херсонская область
Реабилитационный центр приглашает на работу физического терапевта.
Зарплата: 20 000 – 30 000 грн.
График работы: с 8:00 до 15:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5046117/
Продавец-консультант, Староконстантинов, Хмельницкая область
Сеть магазинов "Офис-Центр" приглашает на работу продавца-консультанта.
Зарплата: 7 000 – 9 000 грн.
График работы: 09:00-18:00 и 10:00 - 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4906810/
Учетчик, с. Оршевцы Кицманский р-н
АгроПром Групп приглашает на работу учетчика.
Зарплата: 12 000 грн.
График работы: 08:00 - 17:00 (готовность работать сверхурочно).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5020549/
Продавец-консультант, г. Канев
Приглашается на работу продавец-консультант в магазин ringoo.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4932174/