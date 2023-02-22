За почти год полномасштабной войны количество отзывов соискателей на одну вакансию упало в четыре раза - исследование

Рынок труда Украины восстановился полностью на западе, частично, но уверенно, в прифронтовых областях и вытеснил русский язык из вакансий.

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По результатам исследования Work.ua полномасштабное вторжение РФ 24 февраля 2022 года повлекло за собой наибольший кризис на рынке труда Украины. Количество предложений работы в стране упало более чем в 15 раз - со 100 000 до 6 000 вакансий. Спрос соискателей на работу вырос в пять раз — на одно рабочее место претендовало более 100 украинцев, а по некоторым вакансиям доходило и до нескольких сотен.

Активное обновление рынка труда Украины началось летом. В июне 2022 года количество вакансий выросло с 21 226 до 35 509 — на 67%, по сравнению с маем, и достигло пика уже в октябре — 56 719 вакансий.

Ракетные обстрелы критической инфраструктуры, вызвавшие отключение электроэнергии, существенно повлияли на бизнес и приостановили рост к концу 2022 года.

Новый рекорд зафиксирован в январе 2023 года и побит в феврале - более 60 000 вакансий, что составляет 60% от довоенного уровня. Аналитики отмечают, что восстановление происходит непропорционально и зависит от региона.

По данным СУН (системы управления наемом Work.ua, - ред.), географически доля восстановления рынка труда выглядит так:

Что касается спроса на работу: за год полномасштабной войны количество отзывов соискателей на одну вакансию упало в четыре раза. Работу найти стало проще, однако рынок труда все еще принадлежит работодателю.

Настоящей победой на рынке труда можно считать украинизацию. Сегодня работодатели размещают 90% вакансий на украинском языке. Хотя сейчас это выглядит привычно, напомним, что 8 лет назад ситуация была обратной — 16% вакансий на украинском и 80% на русском.

Напомним, что из-за падения спроса на ПК Dell сократит около 6650 сотрудников.