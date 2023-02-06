Через падіння попиту на ПК Dell скоротить близько 6650 співробітників

Dell Technologies Inc., зіткнувшись із різким падінням попиту на персональні комп’ютери, скоротить близько 6650 робочих місць, ставши останньою технологічною компанією, яка оголосила про звільнення тисяч працівників.

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Про це пише Bloomberg.

Компанія переживає ринкові умови, які "продовжують погіршуватися з невизначеним майбутнім", — написав співголовний операційний директор Джефф Кларк у записці, з якою ознайомилося Bloomberg. За словами представника компанії, скорочення сягає приблизно 5% глобальної робочої сили Dell.

Такі заходи знадобилися після різкого зниження обсягів продажу ПК, бо період пандемії характеризувався підвищеним попитом, і він знизився, зазначає агентство. За словами керівництва Dell, ринкові умови продовжують погіршуватися з непередбачуваним майбутнім.

Якщо врахувати, що Dell близько 55% усієї виручки отримує від реалізації ПК, то для неї це може стати суттєвою проблемою.

Скорочення витрат, яке раніше зводилося до припинення найму нових працівників та зниження витрат на компенсацію відпочинку, тепер має вийти на новий рівень. Компанія планує провести реструктуризацію підрозділів.

Після нового етапу скорочень чисельність персоналу Dell досягне мінімального за шість років рівня. Детальнішу оцінку поточного стану Dell керівництво компанії дасть 2 березня, коли буде опубліковано черговий фінансовий звіт.

Нагадаємо, що Glovo планує скоротити 250 своїх адміністративних робітників.