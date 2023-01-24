Як нова хвиля скорочень персоналу може вплинути на роботу крипто-бірж та загалом на ринок

У крипто промисловості почалася серія звільнень, але це не перший випадок, і нам є з чим порівняти ситуацію.

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Так, найближчим часом крипто біржа Coinbase звільнить близько 20% співробітників, OTC-платформа Genesis Trading вже звільнила 30% співробітників, потім звільнення в компанії ConsenSys та інших.

Дії націлені на збереження капіталу підприємства і натомість проблем сектора як виведення грошового капіталу. Спровокували такі дії власників криптовалюти, крах біржі FTX і загальне падіння вартості криптовалют. З максимальних рівнів листопада 2021 Біткоїн впав на 75%, а Ефіріум на 79%. Раніше, наприклад, влітку 2022 року крипто валютна біржа Crypto.com оголосила про звільнення близько 5% своєї робочої сили через повсюдний спад на ринку криптовалют. Але що важливо в обох випадках, попри обсяги звільнень у кількості людей, – крипто сектор не реагував на це новими розпродажами. Однак, у поточному 2023 році це ще позначиться зниженням активності крипто інвесторів і, як наслідок, зниженням вартості основних криптовалют.

Раніше, джерела з промисловості пліткували, що після початкових звільнень компанії непомітно звільняли сотні співробітників. Інформація про ці нові звільнення не публікувалася, і їх точну кількість важко оцінити. Crypto.com намагався обмежити інформацію про масштаби цих звільнень навіть усередині компанії, а генеральний директор Кріс Маршалек відмовився відповідати на питання про загальну цифру на публічних зустрічах. Можна чекати, що на цей раз ситуація повториться. Але, розуміючи обстановку всередині компаній, ми знаємо, що вони були перегріті невиправдано дорогими співробітниками із "золотими парашутами", а практичної користі на цьому етапі розвитку компаній уже не приносили.

Тому сектор загалом отримає лише полегшення, а в майбутньому, коли почнеться етап відновлення індустрії, цей же персонал повертатимуть із дисконтом. Бо колосальних грошових масових вливань у наступні два роки не буде. "Річкою" гроші більше литися не будуть, але інвестиційним напрямом крипто сектор збережеться. Таких висновків ми дійшли з огляду на інфляційний тиск у світі, або навіть офіційне уповільнення інфляції, якого домагаються шляхом перерахунків, даних за новими формулами. Споживча активність буде стриманою. Виграє від такої ситуації ігрова індустрія та гемблінг.

Зазвичай, коли у людей виникають труднощі з роботою, або грошима, або настає період перебудови – починають впадати в крайнощі. Тому інвестори можуть у середині 2023 року перебудуватися на ігрову індустрію, на мобільні програми з донатами.

Якщо говорити про роботу крипто бірж, то, напевно, звільнення проводять з урахуванням того, щоб технічна робота не постраждала. Маркетингові, чи клієнтоорієнтовані трудові ресурси можуть пожертвувати нині через те, що стадія розвитку компанії їх не потребує.

Говорячи про настрої криптотрейдерів зазначимо, що внутрішні перипетії не позначаються на зростанні чи падінні цін. У фокусі завжди – статистика зі США та їхня монетарна політика. Тут і дані щодо інфляції, і з працевлаштування населення, і щодо ВВП загалом.

На другому місці серед факторів впливу поширеність криптовалют, потім регулювання сектора. І лише наприкінці списку факторів будуть дані щодо внутрішнього стану компаній. Як показує практика – сильний ефект з'являється лише коли на ринку відбувається колапс. Але ринок завжди відновлюється. Згадайте про те, як наприкінці 2018 року впала найбільша російськомовна криптобіржа Wex з біткоінами та іншими віртуальними валютами на сотні мільйонів доларів. Або як Mt. Gox, яка у 2014 році займала близько 80% світового ринку криптовалют, також луснула.

Прикладів багато, але люди вірять у легкі гроші й згодом забувають помилки минулого – тому інвестиції знову приходять у сектор. За ціновими рівнями ми чекаємо, що Біткоїн покаже як 30 000-31 000 тисяч доларів США, так і 12 000 тисяч доларів США у 2023 році.