Криптобіржа FTX повернула понад $5 млрд активів

Збанкрутіла криптобіржа FTX відновила понад 5 мільярдів доларів ліквідних активів. Водночас масштаби втрат клієнтів у результаті краху компанії залишаються невідомими. Про це повідомляє британське агентство Reuters з посиланням на адвоката компанії.

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"Ми знайшли понад 5 мільярдів доларів готівки, ліквідної криптовалюти та ліквідних інвестиційних цінних паперів", — сказав адвокат FTX Енді Дітдеріх судді на початку слухання справи про банкрутство компанії.

Компанія планує продати нестратегічні інвестиції, балансова вартість яких становить 4,6 мільярда доларів. Водночас юридична команда все ще працює над відтворенням точних внутрішніх записів, але реальний дефіцит клієнтів залишається невідомим.

Комісія США з торгівлі товарними ф'ючерсами оцінила суму зниклих активів клієнтів у понад 8 мільярдів доларів.

Зазначимо, що в FTX оцінюють суму арештованих активів в $170 млн, тоді як влада Багамських островів називає цифру в $3,5 млрд. Адвокат криптобіржі заявив, що вилучені активи в основному складаються з власного та неліквідного токену FTX.

Відомо, що FTX може залучити додаткові кошти в найближчі місяці на користь клієнтів після того, як буде запущена процедура вивчення продажів дочірніх компаній.

Нагадаємо, що криптовалютна біржа FTX, що належить Бенкману-Фріду, обвалилася після того, як криза ліквідності виявила діри в його криптоімперії. Тоді мільярдер втратив 16 млрд доларів менш ніж за тиждень. Після цього на 84 млрд доларів зменшилися статки гендиректора Binance Чанпена Чжао.