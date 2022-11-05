Криптобіржа Binance обробила транзакції іранських компаній на $8 млрд, незважаючи на санкції, — Reuters

Криптогігант Binance, що легалізований в десятках країн, в 2018 році обробив іранські транзакції на суму 8 мільярдів доларів та міг таким чином порушити санкції США, спрямовані на відключення Ірану від глобальної фінансової системи. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на дані блокчейну.

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Найбільша криптобіржа Ірану Nobitex відкрито ділиться способами обходу санкцій. Саме з нею Binance провела більшість транзакціїй для іранських компаній.

Зазвичай через Binance проходили угоди по маловідомій криптовалюті Tron. В Reuters зазначають, що це токен середнього рівня для анонімної торгівлі без "загрози активам через санкції".

Binance є лідером в криптоіндустрії з активами в 1 трильйон доларів і має понад 120 мільйонів користувачів. Тому Міністерство юстиції США під час розслідування можливих порушень правил відмивання грошей звернуло увагу на великого гравця.

До того ж у липні 2022 року розслідування ЗМІ виявили, що Binance продовжує обслуговувати клієнтів в Ірані, і компанія знала про популярність своєї біржі там.

В свою чергу пресслужба Binance дала таку відповідь на розслідування: "Binance.com не є американською компанією, на відміну від інших платформ, які порушують ті самі санкції США. Однак ми вжили активних заходів, щоб обмежити нашу присутність на іранському ринку".

Зазначимо, що Binance активно освоює і український ринок. Зокрема, криптобіржу інтегрували в мобільний застосунок "Дія", також компанія співпрацює з мобільним оператором “Київстар”.

В цей самий час Іран поставляє дрони Росії для ведення війни проти України. Через це відносини України та Ірану досить напружені.

Джерело фото: ua.depositphotos.com