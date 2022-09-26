На АЗС WOG за пальне можна буде розрахуватися криптовалютою

Блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури Binance спільно із мережею автозаправних комплексів WOG запустять можливість розрахунку за пальне та послуги із використанням криптогаманця та технології Binance Pay. Про це повідомили пресслужби компаній.

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У межах цього партнерства, клієнти WOG отримають можливість розраховуватись за пальне та послуги у криптовалюті на всіх автозаправних комплексах мережі. Наразі Binance Pay підтримує понад 50 криптовалют.

Для швидкої оплати криптовалютою на заправках WOG необхідно:

обрати доступний вид пального чи бажані товари з асортименту магазину у застосунку PRIDE;

серед запропонованих способів оплати на колонці обрати Binance Pay та підтвердити оплату у мобільному додатку Binance.

"Для нас це перша інтеграція Binance Pay із оператором ринку нафтопродуктів в Україні, і ми будемо активно продовжувати розвиток цієї технології і в інших секторах рітейлу", - сказав генеральний менеджер Binance в Україні Кирило Хом'яков.

Раніше Binance та торговельна мережа супермаркетів Varus запустили можливість розрахунку за продукти та товари в магазинах мережі онлайн, з використанням криптогаманця та технології Binance Pay.

До цього українська мережа магазинів електроніки та побутової техніки "Фокстрот" спільно із криптовалютною платформою Binance запустила послугу оплати покупки техніки за допомогою Binance Pay.

Для цього при замовленні у розділі "спосіб оплати" потрібно вибрати "Оплата криптовалютою через Binance Pay" та підтвердити оплату в мобільному додатку Binance.