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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

На АЗС WOG за горючее можно будет рассчитаться криптовалютой

На АЗС WOG за горючее можно будет рассчитаться криптовалютой

Блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры Binance совместно с сетью автозаправочных комплексов WOG запустят возможность расчета за горючее и услуги с использованием криптокошелька и технологии Binance Pay. Об этом сообщили пресс-службы компаний.

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В рамках этого партнерства клиенты WOG получат возможность рассчитываться за горючее и услуги в криптовалюте на всех автозаправочных комплексах сети. В настоящее время Binance Pay поддерживает более 50 криптовалют.

Для быстрой оплаты криптовалютой на заправках WOG необходимо:

  • выбрать доступный вид горючего или желаемые товары из ассортимента магазина в приложении PRIDE;
  • среди предложенных способов оплаты на колонке выбрать Binance Pay и подтвердить оплату в мобильном приложении Binance.

"Для нас это первая интеграция Binance Pay с оператором рынка нефтепродуктов в Украине, и мы будем активно продолжать развитие этой технологии и в других секторах ритейла", – сказал генеральный менеджер Binance в Украине Кирилл Хомяков.

Ранее Binance и торговая сеть супермаркетов Varus запустили возможность расчета за продукты и товары в магазинах сети онлайн с использованием криптогаманца и технологии Binance Pay.

До этого украинская сеть магазинов электроники и бытовой техники "Фокстрот" совместно с криптовалютной платформой Binance запустила услугу оплаты покупки техники с помощью Binance Pay.

Для этого при заказе в разделе "способ оплаты" нужно выбрать "Оплата криптовалютой через Binance Pay" и подтвердить оплату в мобильном приложении Binance.

Автор:
Вита Молодан