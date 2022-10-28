Кулеба під час розмови з головою МЗС Ірану вимагав негайно припинити постачання зброї до РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п’ятницю, 28 жовтня, провів телефонну розмову з іранським головою МЗС Хоссейном Аміром Абдоллахіяном, під час якої вимагав від Ірану негайно припинити постачання зброї до Росії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Сьогодні мені зателефонував міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян, під час розмови я вимагав від Ірану негайно припинити постачання до Росії зброї, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критично важливої інфраструктури в Україні", – зазначив він.

Нагадаємо, СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранських дронів і ракет Росії для ударів по Україні.

Раніше президент Ізраїлю Іцхак Герцог надав офіційним особам США докази використання іранських дронів країною-агресором РФ в Україні

Зазначимо, що Україна в останні тижні зазнала десятки атак російської армії з використанням іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2". Офіційно Іран заперечує постачання безпілотників до Росії, а Кремль заперечує, що його сили використовували іранські безпілотники для атак на Україну.

При цьому Міністерство закордонних справ України заявило, що надання Іраном зброї для ведення Росією загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян зробило його співучасником злочину агресії та військових злочинів, після чого ініціювало розрив дипломатичних відносин із цією країною.