Кулеба во время разговора с главой МИД Ирана потребовал немедленно прекратить поставки оружия в РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 28 октября, провел телефонный разговор с иранским главой МИД Хоссейном Амиром Абдоллахияном, во время которого потребовал от Ирана немедленно прекратить поставки оружия в Россию.

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Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Сегодня мне позвонил по телефону министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, во время разговора я требовал от Ирана немедленно прекратить поставки в Россию оружия, которое используется для убийства мирных жителей и разрушения критически важной инфраструктуры в Украине", - отметил он.

Напомним, СБУ открыла уголовное производство по поставкам иранских дронов и ракет России для ударов по Украине.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог предоставил официальным лицам США доказательства использования иранских дронов страной-агрессором РФ в Украине.

Отметим, что Украина в последние недели подверглась десяткам атак российской армии с использованием иранских беспилотников Shahed-136, маркированных как "Герань-2". Официально Иран отрицает поставки беспилотников в Россию, а Кремль отрицает, что его силы использовали иранские беспилотники для атак на Украину.

При этом Министерство иностранных дел Украины заявило, что предоставление Ираном оружия для ведения Россией захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан сделало его соучастником преступления агрессии и военных преступлений, после чего инициировало разрыв дипломатических отношений с этой страной.