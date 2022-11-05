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Криптобиржа Binance обработала транзакции иранских компаний на $8 млрд, несмотря на санкции, — Reuters
Криптогигант Binance, легализованный в десятках стран, в 2018 году обработал иранские транзакции на сумму 8 миллиардов долларов и мог таким образом нарушить санкции США, направленные на отключение Ирана от глобальной финансовой системы. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные блокчейна.
Самая крупная криптобиржа Ирана Nobitex открыто делится способами обхода санкций. Именно с ней Binance провела большинство транзакций для иранских компаний.
Обычно через Binance проходили сделки по малоизвестной криптовалюте Tron. В Reuters отмечают, что это токен среднего уровня для анонимной торговли без "угрозы активам из-за санкций".
Binance является лидером в криптоиндустрии с активами в 1 триллион долларов и имеет более 120 миллионов пользователей. Поэтому Министерство юстиции США во время расследования возможных нарушений правил отмывания денег обратило внимание на крупного игрока.Подписывайтесь на наш YouTube канал
К тому же в июле 2022 года расследование СМИ обнаружило, что Binance продолжает обслуживать клиентов в Иране, и компания знала о популярности своей биржи там.
В свою очередь пресс-служба Binance дала такой ответ на расследование: "Binance.com не является американской компанией, в отличие от других платформ, которые нарушают те же санкции США. Однако мы приняли активные меры, чтобы ограничить наше присутствие на иранском рынке".
Отметим, что Binance активно осваивает и украинский рынок. В частности, криптобиржу интегрировали в мобильное приложение "Дія", также компания сотрудничает с мобильным оператором "Киевстар".
В то же время Иран поставляет дроны России для ведения войны против Украины. Поэтому отношения Украины и Ирана достаточно напряженные.
Источник фото: ua.depositphotos.com