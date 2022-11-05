Криптобиржа Binance обработала транзакции иранских компаний на $8 млрд, несмотря на санкции, — Reuters

Криптогигант Binance, легализованный в десятках стран, в 2018 году обработал иранские транзакции на сумму 8 миллиардов долларов и мог таким образом нарушить санкции США, направленные на отключение Ирана от глобальной финансовой системы. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные блокчейна.

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Самая крупная криптобиржа Ирана Nobitex открыто делится способами обхода санкций. Именно с ней Binance провела большинство транзакций для иранских компаний.

Обычно через Binance проходили сделки по малоизвестной криптовалюте Tron. В Reuters отмечают, что это токен среднего уровня для анонимной торговли без "угрозы активам из-за санкций".

Binance является лидером в криптоиндустрии с активами в 1 триллион долларов и имеет более 120 миллионов пользователей. Поэтому Министерство юстиции США во время расследования возможных нарушений правил отмывания денег обратило внимание на крупного игрока.

К тому же в июле 2022 года расследование СМИ обнаружило, что Binance продолжает обслуживать клиентов в Иране, и компания знала о популярности своей биржи там.

В свою очередь пресс-служба Binance дала такой ответ на расследование: "Binance.com не является американской компанией, в отличие от других платформ, которые нарушают те же санкции США. Однако мы приняли активные меры, чтобы ограничить наше присутствие на иранском рынке".

Отметим, что Binance активно осваивает и украинский рынок. В частности, криптобиржу интегрировали в мобильное приложение "Дія", также компания сотрудничает с мобильным оператором "Киевстар".

В то же время Иран поставляет дроны России для ведения войны против Украины. Поэтому отношения Украины и Ирана достаточно напряженные.

Источник фото: ua.depositphotos.com