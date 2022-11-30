У Мінцифри пропонують терміново легалізувати віртуальні активи

Міністерство цифрової трансформації України виступає за термінову легалізацію віртуальних активів в Україні, що дасть повштовх для створення нового сектору економіки та сприятиме додатковим податковим надходженням до бюджету.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це розповів віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю агенству "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібно терміново закінчити те завдання, яке ми почали робити: легалізацію віртуальних активів в Україні. Ми ухвалили базовий закон "Про віртуальні активи", який був драйвером законодавчого процесу", - зазначив Федоров.

За його словами, зараз потрібно прийняти податковий законопроєкт, щоб легалізувати цей напрям, тому що Україна може отримати новий сектор економіки та додаткові податкові надходження до бюджету.

Міністр зазначив, що, за даними провідних блокчейн-аналітичних компаній, Україна перебуває серед світових лідерів за використанням криптовалют.

"Але для розвитку криптоіндустрії у правовому полі потрібно зробити все необхідне для її легалізації. Для нас це зараз досить чутливе питання: і з точки зору податкових надходжень до бюджету, і з точки зору довіри інших країн. Ми за легалізацію цього прогресивного технологічного сектора, щоб бізнес міг розвиватися, держава - розвивати цифрову економіку й отримувати податки", - наголосив Федоров.

Зазначимо, український банк Unex Bank, компанія Mastercard та фінтех-стартап Weld Money запустили першу в Україні криптовалютну платіжну картку weld, яка дозволяє розраховуватися криптовалютою за товари та послуги всюди, де доступні безготівкові оплати.

Раніше блокчейн-екосистема Binance та торговельна мережа супермаркетів Varus запустили можливість розрахунку за продукти та товари в магазинах мережі онлайн, з використанням криптогаманця та технології Binance Pay.