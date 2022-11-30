В Минцифре предлагают срочно легализовать виртуальные активы

Министерство цифровой трансформации Украины выступает за срочную легализацию виртуальных активов в Украине, что даст толчок для создания нового сектора экономики и будет способствовать дополнительным налоговым поступлениям в бюджет.

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Об этом рассказал вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Нам нужно срочно закончить ту задачу, которую мы начали делать: легализацию виртуальных активов в Украине. Мы приняли базовый закон "О виртуальных активах", который являлся драйвером законодательного процесса", - отметил Федоров.

По его словам, сейчас нужно принять налоговый законопроект, чтобы легализовать это направление, потому что Украина может получить новый сектор экономики и дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Министр отметил, что, по данным ведущих блокчейн-аналитических компаний, Украина находится среди мировых лидеров по использованию криптовалют.

"Но для развития криптоиндустрии в правовом поле нужно сделать все необходимое для ее легализации. Для нас это сейчас достаточно чувствительный вопрос: и с точки зрения налоговых поступлений в бюджет, и с точки зрения доверия других стран. Мы за легализацию этого прогрессивного технологического сектора, чтобы бизнес мог развиваться, государство – развивать цифровую экономику и получать налоги", – подчеркнул Федоров.

Отметим, украинский банк Unex Bank, компания Mastercard и финтех-стартап Weld Money запустили первую в Украине криптовалютную платежную карту weld, позволяющую рассчитываться криптовалютой за товары и услуги везде, где доступны безналичные оплаты.

Ранее блокчейн-экосистема Binance и торговая сеть супермаркетов Varus запустили возможность расчета за продукты и товары в магазинах сети онлайн с использованием криптогаманца и технологии Binance Pay.