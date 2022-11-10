Стоит ли ожидать оптимистическую картину на рынке криптовалют?

Нынешние проблемы на рынке криптовалют приводят инвесторов к пониманию того, что нет финансовой базы по проектам. Есть маркетинговые планы, обещания, роадмапы так называемые, а фактическая картина экономики мира не отвечает им. Если бы мир был на стадии активной фазы развития, то криптовалюты продолжали бы расти, потому что многие сохраняли бы настроение покупать разные монеты.

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Сейчас все понимают, что спроса на криптовалюту будет меньше, торговать с плечом все больше. А когда есть интерес микро инвесторов в торговле с плечом – это уже массмаркет, который привели сюда для потери денег. Время крипторынка как спекулятивной арены завершается.

Биткоин на волне пессимизма по поводу ситуации в экономике мира, а также по непониманию того, куда стоит сейчас инвестировать, сохранит тренд на падение. Инвесторы будут предпочитать переждать ситуацию в национальной валюте. Биткоин, в частности, будет стремиться к поддержке в $10 тысяч за монету. Гарантировать, что какие-то криптомонеты просядут на 10, или 60%, никто не может.

У нас есть несколько факторов волатильности, которые будут закладывать в цены до конца года – выборы в США, монетарную политику в США, потенциал усиления регулирования крипторынка, отток инвестиций в связи с потерями денег на девальвационных процессах. Вот на этих показателях, каждый раз, когда будут появляться новости, можно ожидать новых скачек цен вниз.

Но рассматривать оптимистическую картину тоже нужно. Рынок непредсказуем и если появятся триггеры к росту цены, то видим, как техническое сопротивление 25 тысяч долларов США за монету. Причин для роста цен мы пока не видим, но очевидно, что они могут появиться из-за политических событий в Америке, например.

Криптозима, в которой мы живем уже год, ужесточается. Закончиться она не может из-за слабости политических решений в мире. Все нацелено на передел власти и поиск личной экономической выгоды в период после пандемии, что приводит к падению потребительской активности, снижению производственной деятельности во всем мире и войн. Но важно отметить, что все эти действия могут сказаться хорошо на экологической составляющей среднесрочной перспективе, поскольку восстановить спрос и предложение будет непросто.

Отметим, что и раньше, для роста экономики США, нужно было больше потреблять продукции, где зарабатывает Америка. Мы должны покупать больше айфонов, других товаров и различных услуг, которые, безусловно, были связаны с активностью Китая. Теперь спрос есть только на военную промышленность Америки. Поэтому снижение экономической активности станет причиной продолжения криптозимы в перспективе на 2023 год.

Мы пока сохраним пессимизм относительно того, что Биткоин может вернуться к историческим максимальным отметкам. Должны пройти трансформационные процессы в финансовой системе мира, и тогда крипторынок может стать востребованнее, но не как спекулятивная арена, а лишь как валютообменная площадка. Среди привлекательных проектов мы фокусируемся на Эфириуме, который будет значимее, чем Биткоин за счет доработок и секюрности.