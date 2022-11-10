Чи буде оптимістична картина на ринку криптовалют?

Нинішні проблеми на ринку криптовалют призводять інвесторів до розуміння, що фінансової бази за проектами немає. Є маркетингові плани, обіцянки, роадмапи так звані, а фактична картина економіки світу не відповідає їм. Якби світ був на стадії активної фази розвитку, то криптовалюти продовжували б рости, тому що багато хто зберігав би настрій купувати різні монети.

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Зараз усі розуміють, що попиту на криптовалюту буде дедалі менше, торгуватиме з плечем усе більше. А коли є інтерес мікро інвесторів у торгівлі із плечем – це вже масмаркет, який привели сюди для втрати грошей. Час крипторинка як спекулятивної арени завершується.

Біткоїн на хвилі песимізму щодо ситуації в економіці світу, а також через нерозуміння того, куди варто зараз інвестувати, збереже тренд на падіння. Інвестори волітимуть перечекати ситуацію у національній валюті. Біткоїн, зокрема, прагнутиме підтримки в $10 тисяч за монету. Гарантувати, що якісь криптомонети просядуть на 10, або 60%, ніхто не може.

У нас є кілька факторів волатильності, які закладатимуть у ціни до кінця року – вибори в США, монетарну політику в США, потенціал посилення регулювання крипторинку, відтік інвестицій у зв'язку із втратами грошей на девальваційних процесах. Ось на цих показниках, щоразу, коли з'являтимуться новини, можна чекати на нові стрибки цін вниз.

Але розглядати оптимістичну картину також треба. Ринок непередбачуваний і якщо з'являться тригери до зростання ціни, то бачимо, як технічний опір рівень 25 тисяч доларів США за монету. Причин для зростання цін ми поки не бачимо, але очевидно, що вони можуть з'явитися через політичні події в Америці, наприклад.

Криптозима, в якій ми живемо вже рік, стає жорсткішою. Закінчитися вона не може через слабкість політичних рішень у світі. Все націлено на переділ влади та пошук особистої економічної вигоди в період після пандемії, а веде це до падіння споживчої активності, зниження виробничої діяльності у всьому світі та війн. Але важливо відзначити, що всі ці дії можуть позначитися добре на екологічній складовій середньостроковій перспективі, оскільки відновити попит і пропозицію буде непросто.

Зазначимо, що й раніше, на шляху зростання економіки США, потрібно було більше споживати продукції, де заробляє Америка. Ми мали купувати більше айфонів, інших товарів та різних послуг, які, безумовно, були зав'язані на активності Китаю. То тепер попит є лише на військову промисловість Америки. Тому зниження економічної активності буде причиною продовження криптозими в перспективі на 2023 рік.

Ми поки що збережемо песимізм щодо того, що Біткоїн може повернутися до історичних максимальних позначок. Повинні пройти трансформаційні процеси у фінансовій системі світу, і тоді крипторинок може стати більш затребуваним, але не як спекулятивна арена, а лише як валютообмінний майданчик. Серед привабливих проектів ми фокусуємося на Ефіріумі, який буде більш значущим, ніж Біткоїн за рахунок доробок та сек'юрності.