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Криптобиржа FTX вернула более $5 млрд активов
Обанкротившаяся криптобиржа FTX восстановила более 5 миллиардов долларов ликвидных активов. В то же время масштабы потерь клиентов в результате крушения компании остаются неизвестными. Об этом сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на адвоката компании.
"Мы нашли более 5 миллиардов долларов наличных, ликвидной криптовалюты и ликвидных инвестиционных ценных бумаг", - сказал адвокат FTX Энди Дитдерих судьи в начале слушания дела о банкротстве компании.
Компания планирует продать нестратегические инвестиции, балансовая стоимость которых составляет 4,6 млрд долларов. В то же время, юридическая команда все еще работает над воспроизведением точных внутренних записей, но реальный дефицит клиентов остается неизвестным.
Комиссия США по торговле товарными фьючерсами оценила сумму пропавших активов клиентов более чем в 8 миллиардов долларов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что в FTX оценивают сумма арестованных активов в $170 млн, тогда как власти Багамских островов называют цифру в $3,5 млрд. Адвокат криптобиржи заявил, что изъятые активы в основном состоят из собственного и неликвидного токена FTX.
Известно, что FTX может привлечь дополнительные средства в ближайшие месяцы в пользу клиентов, после того как будет запущена процедура изучения продаж дочерних компаний.
Напомним, что криптовалютная биржа FTX, принадлежащая Бенкману-Фриду, обрушилась после того, как кризис ликвидности обнаружил дыры в его криптоимперии. Тогда миллиардер потерял 16 млрд долларов менее чем за неделю. После этого на 84 млрд долларов уменьшилось состояние гендиректора Binance Чанпена Чжао.