Сколько денег потеряли самые богатые люди в мире за 2022 год

500 самых богатых людей в мире по версии агентства Bloomberg потеряли в 2022 году 1,4 трлн долларов. Из этой суммы почти 100 млрд долл – потери российских олигархов. Об этом агентство сообщило 29 декабря.

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"Для подавляющего большинства самых богатых людей мира 2022 стал годом, который стоит забыть", — отмечает Bloomberg .

При этом аналитики считают, что часто миллиардеры были самые виновные в сокращении своего состояния. Агентство выделяет следующие причины:

мошенничество Сэма Бенкмана-Фрида с биржей FTX;

российско-украинская война, сократившая активы российских олигархов;

поведение нового владельца Twitter Илона Маска стоили ему 138 млрд долл. состояния.

Отмечается, что больше всего потеряли миллиардеры, значительно умножившие свои статики в предыдущие годы. Так, совокупное состояние Илона Маска, Джеффа Безоса, Чанпенга Чжао и Марка Цукерберга в целом уменьшились на 392 млрд долларов.

Российские олигархи в общей сложности потеряли 46,6 миллиарда долларов. Основной причиной была война РФ против Украины. Китайские рынки становились все более убыточными в течение года. В 2022 году они потеряли еще 164 миллиарда долларов из-за карантинных мер, введения в связи с COVID-19, нестабильности рынка недвижимости и усиленного контроля за индустрией технологий.

Что касается американцев, то к середине сентября капитал Цукерберга упал на 71 млрд долларов с 1 января, или на 57%, из-за дорогостоящего перехода к метавселенной и всеобщему спаду в отрасли, повлекшему за собой вниз цену акций Meta. В течение года он опустится на 19 позиций в индексе, и заканчивает 2022 год на 25 месте, что является самой низкой позицией с 2014 года.

Кроме того, в январе Маск потерял 25,8 миллиарда долларов после того, как Tesla предупредила о проблемах со снабжением. Затем он несколько месяцев покупал Twitter, затягивая процесс. К моменту завершения сделки покупки соцсети в октябре состояние Маска было на 39 миллиардов долларов ниже, чем когда он сделал свое первоначальное предложение.

Криптовалютная биржа FTX, принадлежащая Бенкману-Фриду, обрушилась после того, как кризис ликвидности обнаружил дыры в его криптоимперии. Тогда миллиардер потерял 16 млрд долларов менее чем за неделю. После этого на 84 млрд долларов уменьшилось состояние гендиректора Binance Чанпена Чжао.

В то же время, не все миллиардеры теряли деньги. Индийский магнат Гаутам Адани опередил Билла Гейтса и Уоррена Баффета по индексу богатства, и нарастил свое состояние на 42 млрд долларов в год до 119 млрд дол.

Украинские миллиардеры тоже потеряли большую часть своих активов. В частности, сообщалось, что за пять месяцев полномасштабной войны состояние бизнесмена Рината Ахметова уменьшилось на 64%, но он все еще остается самым богатым человеком в Украине.

Кроме того, в первые недели полномасштабного вторжения Александр и Галина Гереги, а также Петр Порошенко утратили статус миллиардеров.