Порошенко втратив статус мільярдера: Forbes оновив рейтинг найбагатших українців після початку війни

Після початку російсько-української війни американський журнал Forbes оновив світовий список світових мільярдерів. До рейтингу більше не входять Олександр та Галина Гереги, а також Петро Порошенко, повідомляє видання.

Після вторгнення Росії в Україну статки Порошенка зменшилися з $1,6 млрд до $0,6 млрд, Олександра та Галини Герег — з $1,8 млрд до $0,5 млрд.

Рінат Ахметов зберіг за собою перше місце в рейтингу найбагатших українців, однак після початку війни він втратив $9,5 млрд. Наразі його статки оцінюють у $4,2 млрд. Більшість цієї суми – вартість 75-відсоткової частки у гірничо-металургійній компанії "Метінвест".

За 19 днів війни статки Віктора Пінчука зменшилися з $2,6 млрд до $1,9 млрд. З цієї суми $900 млн — нерухомість за кордоном, ще $500 млн — готівка та інші ліквідні активи.

Костянтин Жеваго втратив $0,8 млрд після початку війни. Зараз його активи оцінюють у $1,3 млрд. Статки мільярдера зменшилися насамперед через падіння вартості акцій компанії Ferrexpo.

Жеваго володіє 50-відсотковою часткою компанії. Згідно з поточними котируваннями Лондонської біржі, його пакет акцій коштує $578 млн. Ще стільки ж грошей він зберігає у валюті.

Після різкого зменшення статків статус мільярдера все ж таки зберіг Вадим Новинський ($1,3 млрд), Влад Яценко ($1,1 млрд), Геннадій Боголюбов ($1,1 млрд) та Ігор Коломойський ($1 млрд).

Російські олігархи, які контролюють більшість галузей економіки країни, також втрачають через війну з Україною мільярди доларів.

З початку війни в Україні найбільше втратив Вагіт Алекперов ("Лукойл") – $10,5 млрд, що становить 54.4% від усього його статку. Олексій Мордашов ("Сєвєрсталь") втратив $5,6 млрд.