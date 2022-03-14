Порошенко потерял статус миллиардера: Forbes обновил рейтинг богатейших украинцев после начала войны

После начала российско-украинской войны американский журнал Forbes обновил глобальный список мировых миллиардеров. В рейтинг больше не входят Александр и Галина Гереги, а также Петр Порошенко, сообщает издание.

После вторжения России в Украину состояние Порошенко уменьшилось с $1,6 млрд до $0,6 млрд, Александра и Галины Герег — с $1,8 млрд до $0,5 млрд.

Ринат Ахметов сохранил за собой первое место в рейтинге богатейших украинцев, однако после начала войны он потерял $9,5 млрд. В настоящее время его состояние оценивают в $4,2 млрд. Большая часть этой суммы – стоимость 75-процентной доли в горно-металлургической компании "Метинвест".

За 19 дней войны состояние Виктора Пинчука уменьшилось с $2,6 млрд до $1,9 млрд. Из это суммы $900 млн — недвижимость за рубежом, еще $500 млн – наличные средства и другие ликвидные активы.

Константин Жеваго потерял $0,8 млрд после начала войны. Сейчас его активы оценивают в $1,3 млрд. Состояние миллиардера уменьшилось в первую очередь из-за падения стоимости акций компании Ferrexpo.

Жеваго владеет 50-процентной долей компании. Согласно текущим котировкам Лондонской биржи, его пакет акций стоит $578 млн. Еще столько же денег он хранит в валюте.

Рейтинг богатейших украинцев. Инфографика: Forbes

После резкого уменьшения состояния статус миллиардера все же сохранил Вадим Новинский ($1,3 млрд), Влад Яценко ($1,1 млрд), Геннадий Боголюбов ($1,1 млрд) и Игорь Коломойский ($1 млрд).

Российские олигархи, контролирующие большинство отраслей экономики страны, также теряют из-за войны с Украиной миллиарды долларов.

С начала войны в Украине больше всего потерял Вагит Алекперов ("Лукойл") – $10,5 млрд, что составляет 54.4% от всего его состояния. Алексей Мордашов ("Северсталь") потерял $5,6 млрд.