Прибыли Mastercard превысили прогнозы благодаря активности потребителей

Компания Mastercard Inc. сообщила о финансовых результатах, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Главным фактором положительной динамики явилось увеличение потребительских расходов в США.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Скорректированная прибыль на акцию достигла 5,31 доллара, тогда как эксперты в опросе Bloomberg ожидали в среднем 5,17 доллара.

Валовой объем в долларах США вырос на 7,2 % по сравнению с прошлым годом и составил 2,95 триллиона долларов.

Чистый доход компании достиг 9,81 миллиарда долларов, также превысив прогноз в 9,67 миллиарда долларов. Общие операционные расходы увеличились до 3,95 миллиарда долларов против 3,54 миллиарда долларов годом ранее.

Компания инвестирует в стэйблкоины

Сохраняя фокус на собственной платежной сети, нью-йоркская компания из Перчейза активно инвестирует в альтернативные методы транзакций.

Mastercard вместе с Visa Inc. поддержала проект Open Standard, выпустивший собственный стейблкоин с привязкой к доллару США.

Кроме этого, в начале года Mastercard приобрела компанию BVNK, специализирующуюся на инфраструктуре стейблкоинов. Генеральный директор Майкл Мибах отметил, что лучшим вариантом применения этой технологии являются трансграничные платежи.

Акции растут на фоне успехов рынка

На фоне публикации финансового отчета акции Mastercard выросли на 2,4 % в начале торгов в Нью-Йорке.

Ранее на этой неделе о превысивших ожидания результатах сообщила и Visa.

Конкурент Mastercard рассчитывает на рост скорректированного чистого дохода за весь 2027 финансовый год на уровне низких двузначных чисел с самой низкой точкой во втором квартале.

Напомним, ранее сообщалось, что Visa запускает собственную платформу для выпуска и перевода стейблкоинов. Она позволит финансовым и финтех-компаниям самостоятельно выпускать, переводить и управлять стейблкоинами.