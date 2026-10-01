Visa, Stripe и Mastercard запустили совместный долларовый стейблкоин

Компания Open Standard, поддерживаемая более 100 корпораций, среди которых Visa, Stripe и Mastercard, выпустила привязанный к доллару США стейблкоин OUSD. Этот проект стал одной из самых масштабных попыток вывести новенькую форму цифровых средств на массовый рынок.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Токен OUSD уже доступен бизнесу и разработчикам программного обеспечения. Первый доступ к монете открывают Visa, Stripe, подконтрольная Mastercard компания BVNK, а также криптобиржа Coinbase. Эти четыре структуры вместе с компанией Shopify обязались выпустить токены на сумму около 1 млрд. долларов для стартовой ликвидности.

Генеральный директор Open Standard Зак Абрамс, ранее возглавлявший приобретенный Stripe стартап Bridge, отметил в интервью, что для масштабного развития рынка был нужен лучший стейблкоин.

Интеграция стейблкоинов в традиционные финансы

Запуск OUSD произошел через три месяца после первого анонса проекта и показал, как цифровые монеты постепенно входят в обычные платежные системы. Крупные финансовые компании все чаще обращаются к стейблкоинам, чтобы переводить средства без ограничений классических банков.

Ранее на этой неделе Citigroup договорился с Coinbase о том, чтобы корпоративные клиенты банка могли принимать платежи в стэйблкоинах. В то же время группа из 21 финансовой компании, включая Goldman Sachs и Bank of America, планирует основать фирму для выпуска собственного долларового токена.

Также рынок поддерживают власти США. Администрация президента Дональда Трампа изучает инициативу по распространению долларовых токенов за границей.

Ситуация на рынке и запуск монеты

Новым участникам до сих пор трудно конкурировать с лидерами – USDT от Tether (объем в обращении достигает 184 млрд долларов) и USDC от Circle. Даже стейблкоины от больших систем типа PayPal занимают лишь небольшую долю рынка.

Токен OUSD уже работает на четырех блокчейнах, включая Ethereum и Solana. Партнеры по консорциуму внедряют его в свои сервисы: например, Stripe позволит компаниям хранить OUSD на счетах Treasury.

Напомним, ранее сообщалось, что Visa запускает собственную платформу для выпуска и перевода стейблкоинов. Она позволит финансовым и финтех-компаниям самостоятельно выпускать, переводить и управлять стейблкоинами.