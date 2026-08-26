Revolut запускает собственный стейблкоин EURR с привязкой к евро

Британский финтех-гигант Revolut выходит на глобальный рынок цифровых активов с собственным стейблокином под названием EURR, стоимость которого привязана к евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

На первых порах новый финансовый инструмент станет доступным пользователям в Дании, Польше и Португалии. К концу 2026 г. компания планирует расширить географию использования EURR на другие страны Европейской экономической зоны.

Стейблкоин будет полностью интегрирован в мобильное приложение Revolut, что позволит клиентам совершать прямые операции между фиатным евро и ончейн-криптовалютой. Эмитентом является компания Bridge, которая будет управлять резервами токена.

Стратегия Revolut и конкуренция на рынке стейблкоинов

В компании называют запуск EURR первым этапом более масштабной стратегии, в рамках которой планируется выпуск токенов, привязанных к другим мировым валютам.

Этот шаг происходит на фоне активности глобальных платежных систем, в частности Visa, и ведущих банков, рассматривающих стейблкоины как инструмент ускорения и удешевления международных и коммерческих платежей.

В то же время, рынок стейблкоинов демонстрирует признаки стабилизации после длительного роста. По данным аналитической платформы DefiLlama, в настоящее время абсолютное лидерство удерживают долларовые токены USDT и USDC, которые вместе контролируют около 85% всего объема рынка. Доля стейблкоинов, привязанных к евро, пока остается незначительной.

Напомним, ранее Revolut получил лицензию во Франции. Финучреждение Revolut Bank SA получило полную банковскую лицензию от французского регулятора ACPR и Европейского центрального банка, рассчитывая расширить присутствие в странах Западной Европы.