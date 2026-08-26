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Revolut запускає власний стейблкоїн EURR із прив'язкою до євро

Revolut
Revolut запускає власний стейблкоїн EURR із прив'язкою до євро / Shutterstock

Британський фінтех-гігант Revolut виходить на глобальний ринок цифрових активів із власним стейблкоїном під назвою EURR, вартість якого прив'язана до євро.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

На початковому етапі новий фінансовий інструмент стане доступним користувачам у Данії, Польщі та Португалії. До кінця 2026 року компанія планує розширити географію використання EURR на інші країни Європейської економічної зони.

Стейблкоїн буде повністю інтегрований у мобільний застосунок Revolut, що дозволить клієнтам здійснювати прямі операції між фіатним євро та ончейн-криптовалютою. Емітентом є компанія Bridge, яка управлятиме резервами забезпечення токена.

Стратегія Revolut та конкуренція на ринку стейблкоїнів

У компанії називають запуск EURR першим етапом масштабнішої стратегії, у межах якої планується випуск токенів, прив'язаних до інших світових валют.

Цей крок відбувається на тлі активності глобальних платіжних систем, зокрема Visa, та провідних банків, які розглядають стейблкоїни як інструмент прискорення й здешевлення міжнародних і комерційних платежів.

Водночас ринок стейблкоїнів демонструє ознаки стабілізації після тривалого зростання. За даними аналітичної платформи DefiLlama, наразі абсолютне лідерство утримують доларові токени USDT та USDC, які разом контролюють близько 85% усього обсягу ринку. Частка стейблкоїнів, прив'язаних до євро, поки що залишається незначною.

Нагадаємо, раніше Revolut отримав ліцензію у Франції. Фінустанова Revolut Bank SA отримала повну банківську ліцензію від французького регулятора ACPR та Європейського центрального банку, розраховуючи розширити присутність у країнах Західної Європи.

Автор:
Максим Кольц

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