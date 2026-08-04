Скандал на 300 млн євро: на засновника Revolut подали до суду через купівлю суперяхти

На гендиректора Revolut Миколу Сторонського у Лондоні подали до суду. Мільярдера звинувачують в ухиленні від сплати 17,5 млн євро комісійних під час купівлі розкішної суперяхти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Позивачем виступає відомий яхт-брокер Cecil Wright & Partners Ltd. У компанії стверджують, що сімейний офіс Сторонського звернувся до них із проханням підібрати підходящу суперяхту на період, поки будувалося інше раніше замовлене ним судно.

Брокери знайшли відповідний варіант, однак стверджують, що їх умисно виключили з угоди, коли бізнесмен вирішив остаточно придбати розкішне судно.

Сесіл Райт знайшов яхту на верфі в німецькому Шахт-Аудорфі. Спочатку її замовив канадський бізнесмен і колишній хокеїст Патрік Довіджі, який пізніше перепродав права на будівництво таємничому покупцеві з Бразилії.

Бразильський власник оцінював судно у 350 мільйонів євро, а офіс Сторонського після огляду запропонував близько 300 мільйонів євро.

Невдовзі бразильця заарештували за звинуваченням у шахрайстві. Після цього Довіджі знову викупив права на яхту та домовився про її прямий продаж Сторонському.

Адвокати брокерської фірми стверджують, що Сторонський і Довіджі навмисно уклали угоду без залучення середників, аби суттєво знизити підсумкову вартість судна за рахунок невиплати комісійних.

Про Revolut

Revolut — це британська фінтех-компанія та онлайн-банк, який пропонує широкий спектр фінансових послуг через мобільний застосунок. Заснований 2015 року російсько-британським підприємцем Миколою Сторонським та українським бізнесменом Владом Яценком. Його штаб квартира знаходиться в Лондоні.

Сервіс дозволяє відкривати рахунки, здійснювати міжнародні перекази, обмінювати валюти за вигідним курсом, а також торгувати акціями та криптовалютами.

В Україні компанія має 100% "доньку" з розробки програмного забезпечення Revolut Technologies Ukraine (Київ).

За підсумками 2025 року британська фінтех-компанія Revolut збільшила чистий дохід до 4,5 млрд фунтів стерлінгів (6,02 млрд доларів), перевищивши прогнози аналітиків. Кількість клієнтів сервісу зросла на 30% — до 68,3 мільйона осіб, а чистий прибуток до оподаткування склав 1,7 млрд фунтів.

Revolut в Україні

На початку лютого 2025 року у Revolut заявили, що українці зможуть відкрити європейський рахунок сервісу та отримати доступ до сучасних фінпослуг, зокрема миттєвих і безкоштовних переказів між користувачами застосунку. Спектр послуг був обмежений, оскільки Revolut не мав відповідної ліцензії.

НБУ 27 лютого 2025 року заявив, що Revolut Bank UAB, зареєстрований у Литві, може працювати в Україні лише після отримання банківської ліцензії або відкриття філії з дозволу НБУ, відповідно до законодавства. Будь-який із цих варіантів вимагає дозволу НБУ, який оцінює ділову репутацію, фінансовий стан і бізнес-модель заявника.

Проти виходу на український ринок Revolut без отримання ліцензії виступав monobank – найбільший український необанк, другий за кількістю роздрібних карткових клієнтів в Україні.

З 22 лютого 2026 року Revolut ухвалила рішення припинити надавати послуги та обслуговувати банківські рахунки клієнтів – резидентів України, відкриті через Revolut Bank UAB.