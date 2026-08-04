Скандал на 300 млн евро: на основателя Revolut подали в суд из-за покупки суперяхты

На гендиректора Revolut Николая Сторонского в Лондоне подали в суд. Миллиардер обвиняется в уклонении от уплаты 17,5 млн евро комиссионных при покупке роскошной суперяхты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Истцом выступает известный яхт-брокер Cecil Wright & Partners Ltd. В компании утверждают, что семейный офис Сторонского обратился к ним с просьбой подобрать подходящую суперяхту на период, пока строилось другое ранее заказанное им судно.

Брокеры нашли подходящий вариант, однако утверждают, что их умышленно исключили из соглашения, когда бизнесмен решил окончательно приобрести роскошное судно.

Сесил Райт нашел яхту на верфи в немецком Шахт-Аудорфе. Сначала ее заказал канадский бизнесмен и бывший хоккеист Патрик Довиджи, позже перепродавший права на строительство таинственному покупателю из Бразилии.

Бразильский владелец оценивал судно в 350 миллионов евро, а офис Сторонского после осмотра предложил около 300 миллионов евро.

Вскоре бразильца арестовали по обвинению в мошенничестве. После этого Довиджи снова выкупил права на яхту и договорился о ее прямой продаже Сторонскому.

Адвокаты брокерской фирмы утверждают, что Сторонский и Довиджи намеренно заключили соглашение без привлечения средств, чтобы существенно снизить итоговую стоимость судна за счет невыплаты комиссионных.

О Revolut

Revolut – это британская финтех-компания и онлайн-банк, который предлагает широкий спектр финансовых услуг через мобильное приложение. Основан в 2015 году российско-британским предпринимателем Николаем Сторонским и украинским бизнесменом Владом Яценко. Его штаб-квартира находится в Лондоне.

Сервис позволяет открывать счета, осуществлять международные переводы, обменивать валюты по выгодному курсу, а также торговать акциями и криптовалютами.

В Украине компания имеет 100% дочь по разработке программного обеспечения Revolut Technologies Ukraine (Киев).

По итогам 2025 года британская финтех-компания Revolut увеличила чистый доход до 4,5 млрд фунтов стерлингов (6,02 млрд долларов), превысив прогнозы аналитиков. Число клиентов сервиса выросло на 30% — до 68,3 миллиона человек, а чистая прибыль до налогообложения составила 1,7 млрд фунтов.

Revolut в Украине

В начале февраля 2025 года в Revolut заявили, что украинцы смогут открыть европейский счет сервиса и получить доступ к современным финуслугам, в частности, мгновенным и бесплатным переводам между пользователями приложения. Спектр услуг был ограничен, поскольку у Revolut не было соответствующей лицензии.

НБУ 27 февраля 2025 года заявил, что Revolut Bank UAB, зарегистрированный в Литве, может работать в Украине только после получение банковской лицензии или открытие филиала по разрешению НБУ, согласно законодательству. Любой из этих вариантов требует разрешения НБУ, оценивающего деловую репутацию, финансовое состояние и бизнес-модель заявителя.

Против выхода на украинский рынок Revolut без получения лицензии выступал monobank – самый крупный украинский необанк, второй по количеству розничных карточных клиентов в Украине.

С 22 февраля 2026 года Revolut приняла решение прекратить предоставление услуг и обслуживать банковские счета клиентов – резидентов Украины, открытые через Revolut Bank UAB.