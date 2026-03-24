Дохід Revolut зріс на 46% та сягнув 6 мільярдів доларів у 2025 році: основні показники

За підсумками 2025 року британська фінтех-компанія Revolut збільшила чистий дохід до 4,5 млрд фунтів стерлінгів (6,02 млрд доларів), перевищивши прогнози аналітиків. Кількість клієнтів сервісу зросла на 30% — до 68,3 мільйона осіб, а чистий прибуток до оподаткування склав 1,7 млрд фунтів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Вloomberg.

Банківська діяльність

Компанія отримала повну банківську ліцензію у Великій Британії. Генеральний директор Сторонський назвав цю ліцензію "пріоритетом номер один". Цей статус дозволяє Revolut пропонувати кредитні продукти 13 мільйонам британських клієнтів і конкурувати за депозити з Lloyds Banking Group та NatWest Group. За звітний рік кредитний портфель компанії зріс з 1 млрд до 2,2 млрд фунтів, зокрема за рахунок запуску іпотечного кредитування.

Діяльність Revolut наразі регулюється Банком Англії, Банком Литви та Європейським центральним банком. Загальний процентний дохід за рік склав 974 млн фунтів.

Операційна діяльність

Штат компанії торік збільшився з 10 000 до 12 200 співробітників. Загальні витрати на персонал зросли до 922 млн фунтів, а адміністративні витрати склали 1,8 млрд фунтів. На маркетинг та рекламу було спрямовано 528,8 млн фунтів.

У 2025 році компанія провела викуп акцій у співробітників, виходячи з ринкової оцінки вартості бізнесу у 75 млрд доларів. У цьому процесі взяли участь понад 2100 працівників із 32 країн світу.

Стратегія зростання

Revolut продовжує диверсифікацію джерел доходу через розширення інвестиційних та ощадних продуктів. Наявність британської ліцензії розглядається керівництвом як пріоритет для подальшої авторизації в інших країнах, де компанія планує масштабувати свою діяльність у 2026 році.

Про Revolut

Revolut – це британська фінтех-компанія та онлайн-банк, який пропонує широкий спектр фінансових послуг через мобільний застосунок. Заснований 2015 року російсько-британським підприємцем Миколою Сторонським та українським бізнесменом Владом Яценком. Його штаб квартира знаходиться в Лондоні. Сервіс дозволяє відкривати рахунки, здійснювати міжнародні перекази, обмінювати валюти за вигідним курсом, а також торгувати акціями та криптовалютами.

Зауважимо, у квітні фінтех-гігант Revolut повідомив про різке зростання прибутку до оподаткування — на 149% у 2024 році, до 1,1 мільярда фунтів стерлінгів (1,46 млрд доларів США), завдяки буму криптовалютної торгівлі, зростанню доходів від відсотків і карткових комісій.

Revolut в Україні

В лютому 2025 року Revolut оголосив про запуск в Україні. На той момент в так званому списку очікування зареєструвалися близько 260 тис. українських потенційних користувачів. За декілька тижнів клієнтами необанку в Україні стали близько 40 тис. наших співгромадян.

Але вже у квітні 2025-го реєстрація нових клієнтів в Україні зупинилась через невідповідність діяльності компанії вимогам Національного банку. З тих пір тривав діалог між Revolut та НБУ щодо подальшої роботи компанії в Україні.

В компанії Revolut публічно не озвучують причину майбутнього виходу з України. Проте "секретом Полішинеля" є той факт, що від початку роботи компанії в Україні в лютому 2025 року "коса" Revolut найшла на "камінь" НБУ в частині отримання локальних ліцензій на діяльність.

Регулятор вимагав і продовжує наполягати на тому, що для повноцінної роботи в Україні потрібно отримати відповідні банківські ліцензії, або ж працювати як філія іноземного банку. Наразі ж Revolut працює в Україні як Revolut Bank UAB, зареєстрований у Литві, з ліцензією Європейського центрального банку. Але без ліцензії НБУ. І, схоже, не дивлячись на декларований обома сторонами багатомісячний діалог, дійти згоду їм не вдалося.