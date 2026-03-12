Revolut отримав повну банківську ліцензію у Великій Британії

Фінтех-компанія Revolut отримала повну банківську ліцензію у Великій Британії та тепер діє як Revolut Bank UK Ltd. Це дає можливість компанії відкривати банківські рахунки та приймати депозити клієнтів у Великій Британії, підпорядковуючись регуляторним вимогам Управління пруденційного регулювання (PRA) та Управління з фінансової поведінки (FCA).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Revolut.

Завдяки новому статусу депозити клієнтів Revolut у Великій Британії будуть захищені Схемою компенсації фінансових послуг (FSCS) до 120 000 фунтів стерлінгів на особу.

Протягом наступних місяців відповідні клієнтські рахунки будуть переведені на банківські рахунки Revolut Bank UK Ltd. Після цього вони отримають доступ до розширених банківських функцій.

Що змінюється для клієнтів

Після отримання банківської ліцензії в Великій Британії депозити клієнтів Revolut, включно з поточними рахунками, рахунками для дітей і підлітків, спільними рахунками та Pockets, будуть захищені Схемою компенсації фінансових послуг (FSCS) до 120 000 фунтів стерлінгів на особу.

Що стосується страхування подорожей, номери групових полісів будуть оновлені, проте умови страхового захисту залишаться без змін. При цьому реквізити поточних рахунків, такі як номер рахунку, IBAN, BIC та сортувальний код, залишаються незмінними.

Також без змін залишаються функціональність додатку Revolut та доступ до історії транзакцій. Платні тарифні плани та інші продукти компанії, включно з торгівлею акціями, криптовалютами та товарами, продовжуватимуть працювати через існуючі підрозділи Revolut.

Клієнти з активними рахунками у Великій Британії будуть переведені автоматично. Revolut попереджає про потенційне шахрайство: зміни відбуватимуться тільки через офіційний додаток або електронну пошту компанії. Клієнти можуть закрити рахунок у будь-який момент, якщо не бажають переходити.

Після переходу Revolut Bank UK Ltd стане контролером персональних даних клієнтів, а на рахунки поширюватимуться нові умови та положення. Подати скаргу можна через чат у додатку або до Служби фінансового омбудсмена у разі невирішення проблеми протягом 8 тижнів.

Зауважимо, співзасновник і технічний директор британського необанку Revolut Влад Яценко посів 1913-те місце у рейтингу мільярдерів Forbes. Його статки оцінюються у $2,2 млрд.

Revolut в Україні

В лютому 2025 року Revolut оголосив про запуск в Україні. На той момент в так званому списку очікування зареєструвалися близько 260 тис. українських потенційних користувачів. За декілька тижнів клієнтами необанку в Україні стали близько 40 тис. наших співгромадян.

Але вже у квітні 2025-го реєстрація нових клієнтів в Україні зупинилась через невідповідність діяльності компанії вимогам Національного банку. З тих пір тривав діалог між Revolut та НБУ щодо подальшої роботи компанії в Україні.

В компанії Revolut публічно не озвучують причину майбутнього виходу з України. Проте "секретом Полішинеля" є той факт, що від початку роботи компанії в Україні в лютому 2025 року "коса" Revolut найшла на "камінь" НБУ в частині отримання локальних ліцензій на діяльність.

Регулятор вимагав і продовжує наполягати на тому, що для повноцінної роботи в Україні потрібно отримати відповідні банківські ліцензії, або ж працювати як філія іноземного банку. Наразі ж Revolut працює в Україні як Revolut Bank UAB, зареєстрований у Литві, з ліцензією Європейського центрального банку. Але без ліцензії НБУ. І, схоже, не дивлячись на декларований обома сторонами багатомісячний діалог, дійти згоду їм не вдалося.