Життя після Revolut: хто прийде на його місце і що буде зі споживачами в Україні

Revolut йде з України. Міжнародний фінтех-гігант ухвалив рішення, що більше не може надавати свої європейські банківські рахунки клієнтам, які є резидентами України.

Рішення стосується виключно клієнтів, чиє основне місце проживання та адреса знаходяться в межах території України. Воно не поширюється на українських біженців або експатів, які проживають в країнах Євросоюзу та Європейської економічної зони і мають рахунки Revolut. Відповідну інформацію компанія підтвердила на запит редакції Delo.ua.

Скільки українців користуються Revolut

В 2022 році, коли Revolut почав відкривати банківські картки українським біженцям за кордоном, користувачами необанку, співзасновником якого є українець Влад Яценко, стали близько 450 тис. українців. Станом на лютий 2025-го близько 100 тис. українців за кордоном продовжували користуватися картками щомісяця, розповідав тоді керівник запуску нових ринків у Revolut Дмитро Стрельчук в інтерв’ю Forbes Україна.

В лютому 2025 року Revolut оголосив про запуск в Україні. На той момент в так званому списку очікування зареєструвалися близько 260 тис. українських потенційних користувачів. За декілька тижнів клієнтами необанку в Україні стали близько 40 тис. наших співгромадян. Але вже у квітні 2025-го реєстрація нових клієнтів в Україні зупинилась через невідповідність діяльності компанії вимогам Національного банку. З тих пір тривав діалог між Revolut та НБУ щодо подальшої роботи компанії в Україні.

Чим все закінчиться для користувачів в Україні

Згідно повідомлення, яке 22 грудня отримали користувачі Revolut в Україні (текст якого є в розпорядженні редакції Delo.ua), до 22 лютого 2026 року користувачі Revolut з адресою реєстрації в Україні мають переказати кошти зі своїх рахунків Revolut до місцевих українських фінансових установ або на інші рахунки.

Після вказаної дати рахунки будуть закриті. Неможливим стане їхнє поповнення, здійснення карткових платежів, зняття готівки в банкоматах, переказ коштів на інші рахунки.

Якщо після 22 лютого на рахунках Revolut залишаться клієнтські кошти, компанія конвертує їх у євро та перекаже на банківський рахунок клієнта.

Якщо клієнт до вказаної дати не продасть свої позиції в криптовалюті та цінних металах, то компанія самостійно продасть їх та перерахує кошти на банківський рахунок користувача.

Суми, сплачені за тарифний план Revolut, яким клієнти не зможуть скористатися після закриття рахунків, компанія обіцяє повернути.

Важливо! Функціонал бронювання готелів залишається доступним для користувачів з українською реєстрацією.

Позиція НБУ щодо Revolut

В компанії Revolut публічно не озвучують причину майбутнього виходу з України. Проте "секретом Полішинеля" є той факт, що від початку роботи компанії в Україні в лютому 2025 року "коса" Revolut найшла на "камінь" НБУ в частині отримання локальних ліцензій на діяльність. Регулятор вимагав і продовжує наполягати на тому, що для повноцінної роботи в Україні потрібно отримати відповідні банківські ліцензії, або ж працювати як філія іноземного банку. Наразі ж Revolut працює в Україні як Revolut Bank UAB, зареєстрований у Литві, з ліцензією Європейського центрального банку. Але без ліцензії НБУ. І, схоже, не дивлячись на декларований обома сторонами багатомісячний діалог, дійти згоду їм не вдалося.

Чому? Нагадаємо, в компанії Revolut публічно не декларують. Своєю чергою Національний банк публічно відреагував на рішення компанії щодо майбутнього виходу з України. Свою позицію НБУ надіслав на запит редакції Delo.ua.

В позиції НБУ йдеться, зокрема, про таке:

· Національний банк підтримує відкриту конкуренцію та розвиток фінансових технологій в Україні.

· НБУ зацікавлений у тому, щоб на український ринок приходили великі іноземні гравці, які у своїй діяльності дотримуються норм вітчизняного та європейського законодавства.

· Правила єдині для всіх — будь-яка компанія, яка має намір надавати фінансові послуги резидентам України, має пройти процедуру авторизації відповідно до вимог українського законодавства і дотримуватися законодавства про захист прав споживачів та рекламу.

В НБУ нагадують, що компанія Revolut повідомляла регулятору про наміри припинити надавати послуги резидентам України.

"Ми, як і раніше, відкриті до регуляторного діалогу з компанією Revolut та вітаємо будь-яку авторизовану належним чином форму присутності компанії Revolut на фінансовому ринку України", — декларують в НБУ. Там зазначають, що майбутня модель присутності Revolut на українському ринку визначатиметься безпосередньо самою компанією з урахуванням українських регуляторних вимог та переліку послуг, які планується надавати українським споживачам.

Своєю чергою, обіцяють в НБУ, Національний банк забезпечить оперативний розгляд пакета документів щодо авторизації, підготовленого відповідно до вимог чинного законодавства. У межах регуляторного діалогу компанії надано вичерпні роз’яснення щодо можливих механізмів авторизації.

Що означає вихід Revolut з України для ринку та споживачів

Компанія Revolut офіційно не виходила на український ринок у класичному розумінні цього терміну, нагадує експерт у сфері криптовалют, засновник Web3-університету "Learn to Earn Global", а також ІТ-компанії AISync Global Михайло Пацан. Фактично компанія лише надала можливість громадянам України з українською реєстрацією відкривати рахунки напряму — раніше така опція вимагала реєстрації через європейську адресу (Польщу чи інші країни ЄС).

Для українських банків (конкурентів) вихід Revolut з України можна розглядати як збереження статус-кво — monobank, ПриватБанк та інші українські банки продовжують домінувати на внутрішньому ринку без конкуренції з боку глобального необанку.

Для споживачів це рішення означає втрату доступу до сервісу з низькими комісіями за міжнародні перекази, вигідним обміном валют та інструментами для інвестування. Revolut активно використовувався для поповнення закордонних брокерських рахунків (наприклад, Interactive Brokers) з комісію близько 2,5%.

За словами інвестиційного консультанта, засновника Gonzo Invest Павла Бойка, вихід Revolut — це однозначно втрата для ринку інноваційного фінтех-сервісу, а для користувачів це означатиме менше зручних мультивалютних рахунків та швидких переказів за кордон. Найбільше від цієї ситуації виграють monobank та міжнародні сервіси, які працюють через партнерські банки і пропонують мультивалютні рахунки та перекази за кордон.

Партнер в iplan.ua Сергій Мікулов застерігає, що після виходу Revolut з України користувачі втрачатимуть більше коштів, використовуючи для переказів альтернативні платіжні системи. Також українці частіше використовуватимуть нелегальні способи переказів, зокрема через криптовалюту. Це призводитиме до додаткових витрат і ризиків втрати коштів, а також втрат банківської системи, оскільки банки не отримуватимуть комісію за ці послуги.

Так, наводить приклад співрозмовник видання, конкурент Revolut компанія Genome підняла плату за обслуговування рахунку для українців у 4 рази — з 5 до 20 євро. А компанія Wise заблокувала поповнення рахунків для українців через Apple Pay і Google Pay без будь-яких пояснень.

"Все це підвищить недовіру українців до регулятора, який блокує прихід міжнародних гравців на фінансовий ринок України з незрозумілих причин. Також це підірве довіру до міжнародних фінансових компаній, які з невідомих причин не пояснюють причин своїх дій і вчиняють дискримінаційні кроки щодо українців", — переконаний Сергій Мікулов.

За словами комунікаційного директора аналітичного центру "CASE Україна" Миколи Малухи, ситуація навколо Revolut — не перше непорозуміння між українським фінансовим регулятором та платіжними платформами. Так, у листопаді 2025-го в Україні перестав працювати криптогаманець Trustee, яким користувалось багато українців для здійснення операцій у криптовалюті.

"Складається враження, що НБУ такими діями хоче обмежити рух валют українців із зовнішнім світом. Revolut давав українцям в Україні бути частиною європейської системи платежів з мінімальними транзакційними витратами", — говорить співрозмовник Delo.ua, який і сам наразі є користувачем Revolut.

Хто замість Revolut і що вони пропонують

Чи може найближчим часом зайти в Україну хтось із міжнародних компаній-конкурентів Revolut? На думку Сергія Мікулова, це може бути американський бізнес: "Я не дуже буду здивований, коли якийсь американський бізнес, наприклад, Payoneer або PayPal, нададуть для українців можливість відкривати рахунки і картки. Наприклад, американський брокер Interactive Brokers дозволяє відкривати рахунки українцям, і дуже багато українців користуються його послугами".

На думку ж Михайла Пацана, найімовірніше на місце Revolut в Україні в найближчій перспективі ніхто не прийде: "Позиція НБУ чітка: будь-яка іноземна фінансова компанія повинна або отримати українську ліцензію, або відкрити офіційну філію".

Теоретично будь-який глобальний фінтех може легально зайти в Україну, але поки що жоден не подав відповідних документів, нагадує співрозмовник видання.

Що наразі можуть запропонувати українські банки

Ті ж таки monobank і ПриватБанк підтримують SWIFT та SEPA-перекази.

Банки пропонують p2p-перекази на іноземні картки (з обмеженнями в 100 тис. грн/місяць на один банк).

Також банки пропонують валютні картки для розрахунків за кордоном.

Серед сервісів з обмеженим доступом для резидентів України варто відмітити наступні:

Wise. З серпня 2022 року не випускає нові цифрові картки для резидентів України. Існуючі картки (відкриті до 12.08.2022) працюють до закінчення терміну дії. Перекази в гривні з України заборонені. Рахунок можна відкрити, але з обмеженим функціоналом. Для повноцінного доступу потрібна європейська адреса проживання.

Payoneer. Доступний для фрілансерів та бізнесу. Дозволяє отримувати платежі з міжнародних платформ (Upwork, Fiverr, Amazon). Доступна віртуальна картка. Працює з обмеженнями для резидентів України.

Paysera. Литовська компанія, одна з небагатьох, що дозволяє українцям відкривати європейські рахунки, зокрема персональний IBAN в зоні SEPA. Видається безкоштовна картка (оплата лише за доставку ~4 євро). Потрібна верифікація та зазначення мети відкриття рахунку.

Trustee Plus. НБУ заборонив надання послуг у вересні 2025 року. P2P-сервіс заблоковано для резидентів України. Криптовалютні операції формально не заборонені. Нові реєстрації з України припинені з травня 2025 року.

Михайло Пацан нагадує: жоден зі вказаних сервісів не має ліцензії НБУ для роботи в Україні.

Серед легальних шляхів переказу коштів за кордон він називає такі:

Валютні картки українських банків — p2p-перекази на іноземні картки в межах 100 тис. грн/місяць на один банк, але на свою особисту карту.

SWIFT-перекази — доступні лише для певних цілей (лікування за кордоном, закупівля військового обладнання тощо).

SEPA-перекази — отримання коштів на картки в євро безкоштовно, відправлення за тарифами банку.

Легальне вивезення готівки — з проходженням митних процедур та подальшим зарахуванням в іноземному банку.

Криптовалюти — як альтернативний канал з подальшим обміном через ліцензовані обмінники (наприклад, Whitebit).

Що потрібно для використання іноземних сервісів

Для повноцінного доступу до Revolut, Wise та інших європейських необанків необхідно:

· Офіційна адреса проживання в ЄС/ЄЕЗ.

· Документи, що підтверджують право на проживання.

· Верифікація за європейськими документами.

На думку Михайла Пацана, доки в Україні діють валютні обмеження воєнного часу та регуляторні вимоги НБУ щодо ліцензування, решта подібних сервісів будуть рано чи пізно заблоковані, як це вже сталося з Wise (2022), Zen, Trustee Plus (2025) і тепер — з Revolut.

Що таке Revolut

Revolut — це британська фінтех-компанія та онлайн-банк, який пропонує широкий спектр фінансових послуг через мобільний застосунок. Заснований 2015 року російсько-британським підприємцем Миколою Сторонським та українським бізнесменом Владом Яценком. Його штаб квартира знаходиться в Лондоні. Сервіс дозволяє відкривати рахунки, здійснювати міжнародні перекази, обмінювати валюти за вигідним курсом, а також торгувати акціями та криптовалютами.

У квітні 2025 року Revolut повідомив про різке зростання прибутку до оподаткування — на 149% у 2024 році, до 1,1 мільярда фунтів стерлінгів (1,46 млрд доларів США), завдяки буму криптовалютної торгівлі, зростанню доходів від відсотків і карткових комісій.