НБУ прокоментував ситуацію із закриттям рахунків Revolut для українців

Національний банк України прокоментував рішення британської фінансово-технологічної компанії Revolut припинити обслуговування клієнтів — резидентів України.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві НБУ.

Правила єдині для всіх

Зазначається, що регулятор підтримує відкриту конкуренцію та розвиток фінансових технологій в Україні та зацікавлений в тому, щоб на український ринок приходили великі іноземні гравці, які у своїй діяльності дотримуються норм вітчизняного та європейського законодавств.

При цьому в НБУ наголошують, що правила єдині для всіх, тому будь-яка компанія, яка має намір надавати фінансові послуги резидентам України, має пройти процедуру авторизації відповідно до вимог українського законодавства і дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів та рекламу.

Може бути друга спроба вийти на ринок

В НБУ нагадують, що компанія Revolut ухвалила рішення припинити надавати послуги та обслуговувати банківські рахунки клієнтів – резидентів України, відкриті через Revolut Bank UAB, з 22 лютого 2026 року.

У регуляторі уточнюють, що водночас рахунки українців, які проживають та офіційно зареєстровані в країнах ЄС, Revolut продовжить обслуговувати.

У НБУ зазначили, що Revolut заздалегідь поінформував регулятора про намір припинити роботу з резидентами України. НБУ, зі свого боку, залишається відкритим до регуляторного діалогу та вітає будь-яку належним чином авторизовану форму присутності компанії на українському фінансовому ринку.

"Майбутня модель присутності на українському ринку визначатиметься безпосередньо самою компанією з урахуванням українських регуляторних вимог та переліку послуг, які планується надавати українським споживачам", - підкреслили в НБУ.

У регуляторі також запевнили, що в разі подання повного пакета документів Нацбанк забезпечить його оперативний розгляд. Компанії вже надані детальні роз’яснення щодо можливих механізмів авторизації відповідно до чинного законодавства.

Revolut в Україні

На початку лютого 2025 року у Revolut заявили, що українці зможуть відкрити європейський рахунок сервісу та отримати доступ до сучасних фінпослуг, зокрема миттєвих і безкоштовних переказів між користувачами застосунку. Спектр послуг був обмежений, оскільки Revolut не мав відповідної ліцензії.

НБУ 27 лютого заявив, що Revolut Bank UAB, зареєстрований у Литві, може працювати в Україні лише після отримання банківської ліцензії або відкриття філії з дозволу НБУ, відповідно до законодавства. Будь-який із цих варіантів вимагає дозволу НБУ, який оцінює ділову репутацію, фінансовий стан і бізнес-модель заявника.

На початку серпня голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що процес авторизації та ліцензування Revolut триває в рамках передбачених процедур. За його словами, компанія демонструє повне розуміння позиції Нацбанку та веде конструктивний діалог з регулятором.

Про Revolut

Revolut – це британська фінтех-компанія та онлайн-банк, який пропонує широкий спектр фінансових послуг через мобільний застосунок. Заснований 2015 року російсько-британським підприємцем Миколою Сторонським та українським бізнесменом Владом Яценком. Його штаб квартира знаходиться в Лондоні. Сервіс дозволяє відкривати рахунки, здійснювати міжнародні перекази, обмінювати валюти за вигідним курсом, а також торгувати акціями та криптовалютами.

Зауважимо, у квітні фінтех-гігант Revolut повідомив про різке зростання прибутку до оподаткування — на 149% у 2024 році, до 1,1 мільярда фунтів стерлінгів (1,46 млрд доларів США), завдяки буму криптовалютної торгівлі, зростанню доходів від відсотків і карткових комісій.