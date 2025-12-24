НБУ прокомментировал ситуацию с закрытием счетов Revolut для украинцев

Национальный банк Украины прокомментировал решение британской финансово-технологической компании Revolut прекратить обслуживание клиентов-резидентов Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении НБУ.

Правила едины для всех

Отмечается, что регулятор поддерживает открытую конкуренцию и развитие финансовых технологий в Украине и заинтересован в том, чтобы на украинский рынок приходили крупные иностранные игроки, соблюдающие в своей деятельности нормы отечественного и европейского законодательств.

При этом в НБУ отмечают, что правила едины для всех, поэтому любая компания, которая намерена предоставлять финансовые услуги резидентам Украины, должна пройти процедуру авторизации в соответствии с требованиями украинского законодательства и соблюдать требования законодательства о защите прав потребителей и рекламу.

Может быть вторая попытка выйти на рынок

В НБУ напоминают, что компания Revolut приняла решение прекратить предоставление услуг и обслуживать банковские счета клиентов – резидентов Украины, открытые через Revolut Bank UAB, с 22 февраля 2026 года.

В регуляторе уточняют, что в то же время счета украинцев, проживающих и официально зарегистрированных в странах ЕС, Revolut продолжит обслуживать.

В НБУ отметили, что Revolut заранее проинформировал регулятора о намерении прекратить работу с резидентами Украины. НБУ со своей стороны остается открытым к регуляторному диалогу и приветствует любую должным образом авторизованную форму присутствия компании на украинском финансовом рынке.

"Предстоящая модель присутствия на украинском рынке будет определяться непосредственно самой компанией с учетом украинских регуляторных требований и перечня услуг, которые планируется предоставлять украинским потребителям", - подчеркнули в НБУ.

В регуляторе также заверили, что в случае предоставления полного пакета документов Нацбанк обеспечит его оперативное рассмотрение. Компании уже предоставлены детальные разъяснения о возможных механизмах авторизации в соответствии с действующим законодательством.

Revolut в Украине

В начале февраля 2025 года в Revolut заявили, что украинцы смогут открыть европейский счет сервиса и получить доступ к современным финуслугам, в частности, мгновенным и бесплатным переводам между пользователями приложения. Спектр услуг был ограничен, поскольку у Revolut не было соответствующей лицензии.

НБУ 27 февраля заявил, что Revolut Bank UAB, зарегистрированный в Литве, может работать в Украине только после получение банковской лицензии или открытие филиала по разрешению НБУ, согласно законодательству. Любой из этих вариантов требует разрешения НБУ, оценивающего деловую репутацию, финансовое состояние и бизнес-модель заявителя.

В начале августа глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что процесс авторизации и лицензирование Revolut продолжается в рамках предусмотренных процедур. По его словам, компания демонстрирует полное понимание позиции Нацбанка и ведет конструктивный диалог с регулятором.

О Revolut

Revolut – это британская финтех-компания и онлайн банк, который предлагает широкий спектр финансовых услуг через мобильное приложение. Основан в 2015 году российско-британским предпринимателем Николаем Сторонским и украинским бизнесменом Владом Яценко. Его штаб-квартира находится в Лондоне. Сервис позволяет открывать счета, осуществлять международные переводы, обменивать валюты по выгодному курсу, а также торговать акциями и криптовалютами.

Заметим, в апреле финтех-гигант Revolut сообщил о резком росте прибыли до налогообложения — на 149% в 2024 году, до 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (1,46 млрд долларов США), благодаря буму криптовалютной торговли, росту доходов от процентов и карточных комиссий.