Прибыль Revolut выросла на 149% — компания готовится к запуску банка в Британии.

Финтех-гигант Revolut сообщил о резком росте прибыли до налогообложения — на 149% в 2024 году, до 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (1,46 млрд долларов США), благодаря буму криптовалютной торговли, росту доходов от процентов и карточных комиссий.

Об этом пишет Reuters.

Общий доход компании достиг 3,1 миллиарда фунтов – по сравнению с 1,8 миллиарда в 2023 году. Самый мощный рост демонстрировал сегмент Wealth, включающий торговлю и криптопродукты: он вырос на 300% в год.

Компания, основанная в Лондоне, подтвердила свой статус одного из самых успешных европейских финтехов последнего десятилетия. В прошлом году она была оценена в 45 миллиардов долларов, а планы расширения охватывают ипотеку, потребительское кредитование, а также рынки США.

В 2025 году Revolut получила банковскую лицензию в Великобритании, завершив длительный этап проверки внутренней отчетности. Компания заявила, что планирует начать деятельность как британский банк уже в текущем году.

База клиентов компании выросла до 52,5 миллиона – по сравнению с 38 миллионами в 2023 году. Доля бизнес-клиентов в доходах составляет 15%.

Несмотря на стремительный рост, объемы кредитования остаются умеренными: на балансе компании 979 миллионов фунтов против 528 миллионов в предыдущем году. В то же время Revolut сообщила о масштабных инвестициях в борьбу с мошенничеством после того, как компанию критиковали за рост количества случаев злоупотреблений на ее платформе.

Revolut была основана в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. В годовом отчете Revolut также сообщил, что генеральный директор и соучредитель Николай Сторонский в апреле 2025 увеличил свою долю собственности. Он приобрел косвенную долю без права голоса, что, по словам компании, увеличивает его общую долю до более чем 25%.

Известно также, что являющийся россиянином Сторонский отказался от российского гражданства на фоне своего открытого выступления против войны в Украине.

Напомним, недавно Revolut объявила, что теперь ее приложение доступно на украинском языке. Этот шаг был сделан через два года после того, как Revolut начал предлагать платежные услуги беженцам из Украины в результате полномасштабного вторжения России.