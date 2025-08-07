НБУ ведет переговоры с Revolut: компания должна пройти лицензирование — Пышный

Финтех-компания Revolut продолжает переговоры с Национальным банком Украины по выходу на украинский рынок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью главы НБУ Андрея Пышного, которое он дал "РБК-Украина".

Он подчеркнул, что процесс авторизации и лицензирования продолжается в рамках предусмотренных процедур. По его словам, компания Revolut демонстрирует полное понимание позиции Нацбанка и ведет конструктивный наблюдательный диалог с регулятором.

"Между нашими командами проходит соответствующий наблюдательный диалог. Я не буду вдаваться в детали его течения, но могу сказать, что работа продолжается", — пояснил Пышный.

Глава НБУ не стал раскрывать деталей переговоров, но отметил, что не видит никаких тревожных сигналов. Он призвал дать возможность командам по обе стороны завершить все необходимые процессы.

Пышный также напомнил, что любой новый участник рынка должен пройти все этапы согласования, получить соответствующие лицензии и работать в соответствии с законодательством Украины, в том числе по защите прав потребителей.

Revolut в Украине: что известно

Запрет на регистрацию Revolut в Украине может быть связан с тем, что необанк не получил лицензию от НБУ на деятельность в Украине.

Заметим, что Revolut заработал в Украине 11 февраля с ограниченным спектром услуг, поскольку у него не было лицензии.

Национальный банк Украины 27 февраля заявил, что Revolut Bank UAB, зарегистрированный в Литве, может работать в Украине только после получения банковской лицензии или открытие филиала по разрешению НБУ, согласно законодательству. Любой из этих вариантов требует разрешения НБУ, оценивающего деловую репутацию, финансовое состояние и бизнес-модель заявителя.

На сегодняшний день Revolut Bank UAB не имеет лицензии или разрешения от НБУ, не подавал заявки и не проходит процедуру лицензирования в Украине, отметили в пресс-службе регулятора.

На следующий день в Revolut заявили, что сообщили НБУ о своих планах заходить в Украину. В то же время, необанк не будет открывать гривневые счета без украинской лицензии.

"В настоящее время Revolut предоставляет услуги украинским клиентам через Revolut Bank UAB, которая базируется в Литве и находится под наблюдением Европейского Центрального Банка и Банка Литвы. Мы предлагаем только счета в ЕС и не планируем открывать украинские счета без дополнительного разрешения", - говорилось в сообщении.