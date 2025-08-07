НБУ веде переговори з Revolut: компанія має пройти ліцензування – Пишний

Фінтех-компанія Revolut продовжує перемовини з Національним банком України щодо виходу на український ринок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інтерв’ю голови НБУ Андрія Пишного, яке він дав "РБК-Україна".

Він підкресливши, що процес авторизації та ліцензування триває в рамках передбачених процедур. За його словами, компанія Revolut демонструє повне розуміння позиції Нацбанку та веде конструктивний наглядовий діалог з регулятором.

"Між нашими командами відбувається відповідний наглядовий діалог. Я не буду вдаватися в деталі його перебігу, але можу сказати, що робота триває", — пояснив Пишний.

Голова НБУ не став розкривати деталей переговорів, але зазначив, що не бачить жодних тривожних сигналів. Він закликав дати можливість командам з обох боків завершити всі необхідні процеси.

Пишний також нагадав, що будь-який новий учасник ринку має пройти всі етапи погодження, отримати відповідні ліцензії та працювати відповідно до законодавства України, зокрема щодо захисту прав споживачів.

Revolut в Україні: що відомо

Заборона на реєстрацію в Revolut в Україні може бути пов’язано із тим, що необанк не отримав ліцензію від НБУ на діяльність в Україні.

Зауважимо, що Revolut запрацював в Україні 11 лютого з обмеженим спектром послуг, оскільки не мав ліцензії.

Національний банк України 27 лютого заявив, що Revolut Bank UAB, зареєстрований у Литві, може працювати в Україні лише після отримання банківської ліцензії або відкриття філії з дозволу НБУ, відповідно до законодавства. Будь-який із цих варіантів вимагає дозволу НБУ, який оцінює ділову репутацію, фінансовий стан і бізнес-модель заявника.

На сьогодні Revolut Bank UAB не має ліцензії або дозволу від НБУ, не подавав заявки та не проходить процедуру ліцензування в Україні, наголосили в пресслужбі регулятора.

Наступного дня в Revolut заявили, що повідомили НБУ про свої плани заходити в Україну. Водночас необанк не відкриватиме гривневі рахунки без української ліцензії.

"Наразі Revolut надає послуги українським клієнтам через Revolut Bank UAB, що базується в Литві та перебуває під наглядом Європейського Центрального Банку та Банку Литви. Ми пропонуємо лише рахунки в ЄС і не плануємо відкривати українські рахунки без додаткового дозволу", — йшлося в повідомленні.