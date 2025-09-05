Revolut викуповує 10% своїх акцій, щоб залишатися приватною – Bloomberg

Британська фінтех-компанія Revolut, серед засновників якої є українець, проводить низку угод, які дозволять їй залишатися приватною та зберегти контроль над акціонерним капіталом. Компанія планує викупити до 10% своїх акцій у інвесторів, а також запустила вторинний продаж акцій для співробітників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Як зазначається, паралельно з цими зусиллями Revolut розпочав вторинний продаж акцій, що дозволяє теперішнім співробітникам продати до 20% своїх цінних паперів новим та існуючим інвесторам.

Крім того, компанія веде переговори з такими інвестиційними фірмами, як Greenoaks Capital, щодо залучення додаткового капіталу.

Згідно з інформацією джерел Bloomberg, кожна з цих угод оцінює компанію по-різному. Наприклад, вторинний продаж акцій для співробітників проводиться з розрахунку $1381,06 за акцію, що відповідає загальній оцінці компанії в $75 млрд.

Водночас під час викупу акцій інвесторам пропонують ціну, засновану на торішній оцінці в $45 млрд, або $865,42 за акцію.

Зазначається, що компанія Revolut демонструє стрімке зростання. За останні роки фінтех-гігант залучив понад 60 мільйонів клієнтів, випередивши таких традиційних банківських конкурентів, як HSBC і Barclays. Завдяки цьому лондонська компанія збільшила свій дохід на 72% — до 4 мільярдів доларів — і значно наростила прибуток.

Про Revolut

Revolut – це британська фінтех-компанія та онлайн-банк, який пропонує широкий спектр фінансових послуг через мобільний застосунок. Заснований російсько-британським підприємцем Миколою Сторонським та українським бізнесменом Владом Яценком.

Сервіс дозволяє відкривати рахунки, здійснювати міжнародні перекази, обмінювати валюти за вигідним курсом, а також торгувати акціями та криптовалютами.

Revolut в Україні: що відомо

На початку лютого 2025 року у Revolut заявили, що українці зможуть відкрити європейський рахунок сервісу та отримати доступ до сучасних фінпослуг, зокрема миттєвих і безкоштовних переказів між користувачами застосунку. Спектр послуг був обмежений, оскільки Revolut не мав відповідної ліцензії.

Національний банк України 27 лютого заявив, що Revolut Bank UAB, зареєстрований у Литві, може працювати в Україні лише після отримання банківської ліцензії або відкриття філії з дозволу НБУ, відповідно до законодавства. Будь-який із цих варіантів вимагає дозволу НБУ, який оцінює ділову репутацію, фінансовий стан і бізнес-модель заявника.

На початку серпня голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що процес авторизації та ліцензування Revolut триває в рамках передбачених процедур. За його словами, компанія демонструє повне розуміння позиції Нацбанку та веде конструктивний наглядовий діалог з регулятором.