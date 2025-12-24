Revolut закриває акаунти: експерт назвав найкращі альтернативи для роботи з грошима та інвестиціями

Через обмеження британської фінансово-технологічної компанії Revolut українцям варто розглядати альтернативи. Серед робочих варіантів — Wise, ZEN, Payoneer, PayPal, Paysera та поповнення IBKR.

Як пише Delo.ua, про це повідомив відомий фінансист та автор книг Любомир Остапів.

Про альтернативи Revolut

"Мій вчорашній пост про ситуацію з Revolut викликав багато коментарів і запитань", - написав Остапів, і поділився інформацією щодо альтернативних варіантів для українців.

1. Wise.

Відкриває рахунки для українців в Україні, але функціонал обмежений: без картки та з урізаними можливостями рахунку. Іноді акаунти закривають без пояснень. Якщо вам пощастило відкрити Wise на початку 2022 року з карткою і рахунок досі активний - це робочий варіант.

2. ZEN.

Відкриває рахунки на українську адресу і підходить для ланцюжка Binance → ZEN (SEPA) → IBKR. Мінус — P2P-перекази з карток українських банків стягують 2,5–3% комісії зі сторони ZEN.

3. Payoneer.

Робочий варіант для ФОП і фізичних осіб-фрілансерів. Проте часто поступається іншим системам за комісіями та курсами.

4. PayPal.

Зручно приймати USD або EUR як фізична особа. Однак для інвестицій за кордон не підходить.

5. Paysera.

Про цю систему всі чули, але реально користуються нею одиниці.

6. Поповнення IBKR стейблами.

Наразі доступне в тестовому режимі і лише для обмеженої групи користувачів у США.

"Завдяки вашій активності ми плануємо: відео-огляд Kvitka, оновлення старих відео (Trustee та in1), а можливо й порівняння криптокарток", - наголосив він.

Також експерт нагадав, що працює найбільша в Україні інвестиційна спільнота iPlan Talks (400+ учасників), де ці питання регулярно обговорюються на реальних кейсах.

Для тих, хто хоче навчитися інвестувати глибше, доступні курси iPlan EDU і формат індивідуальної роботи з фінансовим планером.

Revolut в Україні

На початку лютого 2025 року у Revolut заявили, що українці зможуть відкрити європейський рахунок сервісу та отримати доступ до сучасних фінпослуг, зокрема миттєвих і безкоштовних переказів між користувачами застосунку. Спектр послуг був обмежений, оскільки Revolut не мав відповідної ліцензії.

НБУ 27 лютого заявив, що Revolut Bank UAB, зареєстрований у Литві, може працювати в Україні лише після отримання банківської ліцензії або відкриття філії з дозволу НБУ, відповідно до законодавства. Будь-який із цих варіантів вимагає дозволу НБУ, який оцінює ділову репутацію, фінансовий стан і бізнес-модель заявника.

На початку серпня голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що процес авторизації та ліцензування Revolut триває в рамках передбачених процедур. За його словами, компанія демонструє повне розуміння позиції Нацбанку та веде конструктивний діалог з регулятором.

Але вже в грудні компанія Revolut ухвалила рішення припинити надавати послуги та обслуговувати банківські рахунки клієнтів – резидентів України, відкриті через Revolut Bank UAB, з 22 лютого 2026 року.

У НБУ уточнюють, що водночас рахунки українців, які проживають та офіційно зареєстровані в країнах ЄС, Revolut продовжить обслуговувати.

Про Revolut

Revolut – це британська фінтех-компанія та онлайн-банк, який пропонує широкий спектр фінансових послуг через мобільний застосунок. Заснований 2015 року російсько-британським підприємцем Миколою Сторонським та українським бізнесменом Владом Яценком. Його штаб квартира знаходиться в Лондоні. Сервіс дозволяє відкривати рахунки, здійснювати міжнародні перекази, обмінювати валюти за вигідним курсом, а також торгувати акціями та криптовалютами.

Зауважимо, у квітні фінтех-гігант Revolut повідомив про різке зростання прибутку до оподаткування — на 149% у 2024 році, до 1,1 мільярда фунтів стерлінгів (1,46 млрд доларів США), завдяки буму криптовалютної торгівлі, зростанню доходів від відсотків і карткових комісій.