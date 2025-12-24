Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,10

--0,05

EUR

49,64

+0,15

Готівковий курс:

USD

42,16

42,03

EUR

49,85

49,65

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Revolut закриває акаунти: експерт назвав найкращі альтернативи для роботи з грошима та інвестиціями

Revolut
Експерт назвав найкращі альтернативи Revolut / Depositphotos

Через обмеження британської фінансово-технологічної компанії Revolut українцям варто розглядати альтернативи. Серед робочих варіантів — Wise, ZEN, Payoneer, PayPal, Paysera та поповнення IBKR.

Як пише Delo.ua, про це повідомив відомий фінансист та автор книг Любомир Остапів.

Про альтернативи Revolut

"Мій вчорашній пост про ситуацію з Revolut викликав багато коментарів і запитань", - написав Остапів, і поділився інформацією щодо альтернативних варіантів для українців.

  • 1. Wise. 

Відкриває рахунки для українців в Україні, але функціонал обмежений: без картки та з урізаними можливостями рахунку. Іноді акаунти закривають без пояснень. Якщо вам пощастило відкрити Wise на початку 2022 року з карткою і рахунок досі активний - це робочий варіант.

  • 2. ZEN.

Відкриває рахунки на українську адресу і підходить для ланцюжка Binance → ZEN (SEPA) → IBKR. Мінус — P2P-перекази з карток українських банків стягують 2,5–3% комісії зі сторони ZEN.

  • 3. Payoneer.

Робочий варіант для ФОП і фізичних осіб-фрілансерів. Проте часто поступається іншим системам за комісіями та курсами.

  • 4. PayPal.

Зручно приймати USD або EUR як фізична особа. Однак для інвестицій за кордон не підходить.

  • 5. Paysera.

Про цю систему всі чули, але реально користуються нею одиниці.

  • 6. Поповнення IBKR стейблами.

Наразі доступне в тестовому режимі і лише для обмеженої групи користувачів у США.

"Завдяки вашій активності ми плануємо: відео-огляд Kvitka, оновлення старих відео (Trustee та in1), а можливо й порівняння криптокарток", - наголосив він.

Також експерт нагадав, що  працює найбільша в Україні інвестиційна спільнота iPlan Talks (400+ учасників), де ці питання регулярно обговорюються на реальних кейсах.

Для тих, хто хоче навчитися інвестувати глибше, доступні курси iPlan EDU і формат індивідуальної роботи з фінансовим планером.

Revolut в Україні

На початку лютого 2025 року у Revolut заявили, що українці зможуть відкрити європейський рахунок сервісу та отримати доступ до сучасних фінпослуг, зокрема миттєвих і безкоштовних переказів між користувачами застосунку. Спектр послуг був обмежений, оскільки Revolut не мав відповідної ліцензії.

НБУ 27 лютого заявив, що Revolut Bank UAB, зареєстрований у Литві, може працювати в Україні лише після отримання банківської ліцензії або відкриття філії з дозволу НБУ, відповідно до законодавства. Будь-який із цих варіантів вимагає дозволу НБУ, який оцінює ділову репутацію, фінансовий стан і бізнес-модель заявника.

На початку серпня голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що процес авторизації та ліцензування Revolut триває в рамках передбачених процедур. За його словами, компанія демонструє повне розуміння позиції Нацбанку та веде конструктивний діалог з регулятором.

Але вже в грудні компанія Revolut ухвалила рішення припинити надавати послуги та обслуговувати банківські рахунки клієнтів – резидентів України, відкриті через Revolut Bank UAB, з 22 лютого 2026 року.

У НБУ уточнюють, що водночас рахунки українців, які проживають та офіційно зареєстровані в країнах ЄС, Revolut продовжить обслуговувати.

Про Revolut

Revolut – це британська фінтех-компанія та онлайн-банк, який пропонує широкий спектр фінансових послуг через мобільний застосунок. Заснований 2015 року російсько-британським підприємцем Миколою Сторонським та українським бізнесменом Владом Яценком. Його штаб квартира знаходиться в Лондоні. Сервіс дозволяє відкривати рахунки, здійснювати міжнародні перекази, обмінювати валюти за вигідним курсом, а також торгувати акціями та криптовалютами.

Зауважимо, у квітні фінтех-гігант Revolut повідомив про різке зростання прибутку до оподаткування — на 149% у 2024 році, до 1,1 мільярда фунтів стерлінгів (1,46 млрд доларів США), завдяки буму криптовалютної торгівлі, зростанню доходів від відсотків і карткових комісій.

Автор:
Ольга Опенько