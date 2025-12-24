- Категорія
Revolut закриває акаунти: експерт назвав найкращі альтернативи для роботи з грошима та інвестиціями
Через обмеження британської фінансово-технологічної компанії Revolut українцям варто розглядати альтернативи. Серед робочих варіантів — Wise, ZEN, Payoneer, PayPal, Paysera та поповнення IBKR.
Як пише Delo.ua, про це повідомив відомий фінансист та автор книг Любомир Остапів.
Про альтернативи Revolut
"Мій вчорашній пост про ситуацію з Revolut викликав багато коментарів і запитань", - написав Остапів, і поділився інформацією щодо альтернативних варіантів для українців.
- 1. Wise.
Відкриває рахунки для українців в Україні, але функціонал обмежений: без картки та з урізаними можливостями рахунку. Іноді акаунти закривають без пояснень. Якщо вам пощастило відкрити Wise на початку 2022 року з карткою і рахунок досі активний - це робочий варіант.
- 2. ZEN.
Відкриває рахунки на українську адресу і підходить для ланцюжка Binance → ZEN (SEPA) → IBKR. Мінус — P2P-перекази з карток українських банків стягують 2,5–3% комісії зі сторони ZEN.
- 3. Payoneer.
Робочий варіант для ФОП і фізичних осіб-фрілансерів. Проте часто поступається іншим системам за комісіями та курсами.
- 4. PayPal.
Зручно приймати USD або EUR як фізична особа. Однак для інвестицій за кордон не підходить.
- 5. Paysera.
Про цю систему всі чули, але реально користуються нею одиниці.
- 6. Поповнення IBKR стейблами.
Наразі доступне в тестовому режимі і лише для обмеженої групи користувачів у США.
"Завдяки вашій активності ми плануємо: відео-огляд Kvitka, оновлення старих відео (Trustee та in1), а можливо й порівняння криптокарток", - наголосив він.
Також експерт нагадав, що працює найбільша в Україні інвестиційна спільнота iPlan Talks (400+ учасників), де ці питання регулярно обговорюються на реальних кейсах.
Для тих, хто хоче навчитися інвестувати глибше, доступні курси iPlan EDU і формат індивідуальної роботи з фінансовим планером.
Revolut в Україні
На початку лютого 2025 року у Revolut заявили, що українці зможуть відкрити європейський рахунок сервісу та отримати доступ до сучасних фінпослуг, зокрема миттєвих і безкоштовних переказів між користувачами застосунку. Спектр послуг був обмежений, оскільки Revolut не мав відповідної ліцензії.
НБУ 27 лютого заявив, що Revolut Bank UAB, зареєстрований у Литві, може працювати в Україні лише після отримання банківської ліцензії або відкриття філії з дозволу НБУ, відповідно до законодавства. Будь-який із цих варіантів вимагає дозволу НБУ, який оцінює ділову репутацію, фінансовий стан і бізнес-модель заявника.
На початку серпня голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що процес авторизації та ліцензування Revolut триває в рамках передбачених процедур. За його словами, компанія демонструє повне розуміння позиції Нацбанку та веде конструктивний діалог з регулятором.
Але вже в грудні компанія Revolut ухвалила рішення припинити надавати послуги та обслуговувати банківські рахунки клієнтів – резидентів України, відкриті через Revolut Bank UAB, з 22 лютого 2026 року.
У НБУ уточнюють, що водночас рахунки українців, які проживають та офіційно зареєстровані в країнах ЄС, Revolut продовжить обслуговувати.
Про Revolut
Revolut – це британська фінтех-компанія та онлайн-банк, який пропонує широкий спектр фінансових послуг через мобільний застосунок. Заснований 2015 року російсько-британським підприємцем Миколою Сторонським та українським бізнесменом Владом Яценком. Його штаб квартира знаходиться в Лондоні. Сервіс дозволяє відкривати рахунки, здійснювати міжнародні перекази, обмінювати валюти за вигідним курсом, а також торгувати акціями та криптовалютами.
Зауважимо, у квітні фінтех-гігант Revolut повідомив про різке зростання прибутку до оподаткування — на 149% у 2024 році, до 1,1 мільярда фунтів стерлінгів (1,46 млрд доларів США), завдяки буму криптовалютної торгівлі, зростанню доходів від відсотків і карткових комісій.