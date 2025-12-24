Revolut закрывает аккаунты: эксперт назвал лучшие альтернативы для работы с деньгами и инвестициями

Из-за ограничений британской финансово-технологической компании Revolut украинцам следует рассматривать альтернативы. Среди рабочих вариантов – Wise, ZEN, Payoneer, PayPal, Paysera и пополнение IBKR.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил известный финансист и автор книг Любомир Остапов.

Об альтернативах Revolut

"Мой вчерашний пост о ситуации с Revolut вызвал много комментариев и вопросов", - написал Остапов, и поделился информацией по альтернативным вариантам для украинцев.

1. Wise.

Открывает счета для украинцев в Украине, но функционал ограничен: без карты и с урезанными возможностями счета. Иногда аккаунты закрывают без пояснений. Если вам удалось открыть Wise в начале 2022 года с карточкой и счет до сих пор активный - это рабочий вариант.

2. ZEN.

Открывает счета на украинский адрес и подходит для цепочки Binance → ZEN (SEPA) → IBKR. Минус - P2P-переводы с карт украинских банков взимают 2,5–3% комиссии со стороны ZEN.

3. Payoneer.

Рабочий вариант для ФЛП и физических лиц-фрилансеров. Однако часто уступает другим системам по комиссиям и курсам.

4. PayPal.

Удобно принимать USD или EUR в качестве физического лица. Однако для инвестиций за границу не подходит.

5. Paysera.

Об этой системе все слышали, но реально пользуются ею единицы.

6. Пополнение IBKR стейблами.

В настоящее время доступно в тестовом режиме и только для ограниченной группы пользователей в США.

"Благодаря вашей активности мы планируем: видео-обзор Kvitka, обновление старых видео (Trustee и in1), а возможно и сравнение криптокарток", - подчеркнул он.

Также эксперт напомнил, что работает крупнейшее в Украине инвестиционное сообщество iPlan Talks (400+ участников), где эти вопросы регулярно обсуждаются на реальных кейсах.

Для тех, кто хочет научиться инвестировать поглубже, доступны курсы iPlan EDU и формат индивидуальной работы с финансовым планером.

Revolut в Украине

В начале февраля 2025 года в Revolut заявили, что украинцы смогут открыть европейский счет сервиса и получить доступ к современным финуслугам, в частности, мгновенным и бесплатным переводам между пользователями приложения. Спектр услуг был ограничен, поскольку у Revolut не было соответствующей лицензии.

НБУ 27 февраля заявил, что Revolut Bank UAB, зарегистрированный в Литве, может работать в Украине только после получение банковской лицензии или открытие филиала по разрешению НБУ, согласно законодательству. Любой из этих вариантов требует разрешения НБУ, оценивающего деловую репутацию, финансовое состояние и бизнес-модель заявителя.

В начале августа глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что процесс авторизации и лицензирование Revolut продолжается в рамках предусмотренных процедур. По его словам, компания демонстрирует полное понимание позиции Нацбанка и ведет конструктивный диалог с регулятором.

Но уже в декабре компания Revolut приняла решение прекратить предоставление услуг и обслуживать банковские счета клиентов – резидентов Украины, открытые через Revolut Bank UAB, с 22 февраля 2026 года.

В регуляторе уточняют, что в то же время счета украинцев, проживающих и официально зарегистрированных в странах ЕС, Revolut продолжит обслуживать.

О Revolut

Revolut – это британская финтех-компания и онлайн банк, который предлагает широкий спектр финансовых услуг через мобильное приложение. Основан в 2015 году российско-британским предпринимателем Николаем Сторонским и украинским бизнесменом Владом Яценко. Его штаб-квартира находится в Лондоне. Сервис позволяет открывать счета, осуществлять международные переводы, обменивать валюты по выгодному курсу, а также торговать акциями и криптовалютами.

Заметим, в апреле финтех-гигант Revolut сообщил о резком росте прибыли до налогообложения — на 149% в 2024 году, до 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (1,46 млрд долларов США), благодаря буму криптовалютной торговли, росту доходов от процентов и карточных комиссий.