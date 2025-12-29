Жизнь после Revolut: кто придет на его место и что будет с клиентами в Украине

Revolut уходит из Украины. Международный финтех-гигант принял решение, что больше не может предоставлять свои европейские банковские счета клиентам, являющимся резидентами Украины.

Решение касается исключительно клиентов, чье основное место жительства и адрес находятся в пределах территории Украины. Оно не распространяется на украинских беженцев или экспатов, проживающих в странах Евросоюза и Европейской экономической зоны и имеющих счета Revolut. Соответствующую информацию компания подтвердила в ответ на запрос редакции Delo.ua.

Сколько украинцев пользуются Revolut

В 2022 году, когда Revolut начал открывать банковские карты украинским беженцам за границей, пользователями необанка, соучредителем которого является украинец Влад Яценко, стали около 450 тыс. украинцев. По состоянию на февраль 2025-го около 100 тыс. украинцев за рубежом продолжали пользоваться картами ежемесячно, рассказывал тогда руководитель запуска новых рынков в Revolut Дмитрий Стрельчук в интервью Forbes Украина.

В феврале 2025 года Revolut объявил о запуске в Украине. На тот момент в так называемом списке ожидания было зарегистрировано около 260 тыс. украинских потенциальных пользователей. Через несколько недель клиентами необанка в Украине стали около 40 тыс. наших сограждан. Но уже в апреле 2025-го регистрация новых клиентов в Украине остановилась из-за несоответствия деятельности компании требованиям Национального банка. С тех пор продолжался диалог между Revolut и НБУ по поводу дальнейшей работы компании в Украине.

Чем все закончится для пользователей в Украине

Согласно сообщению, которое 22 декабря получили пользователи Revolut в Украине (текст которого есть в распоряжении редакции Delo.ua), до 22 февраля 2026 года пользователи Revolut с адресом регистрации в Украине должны перевести средства со своих счетов Revolut в местные украинские финансовые учреждения или на другие счета.

После указанной даты счета будут закрыты. Невозможным станет их пополнение, осуществление карточных платежей, снятие наличных денег в банкоматах, перевод средств на другие счета.

Если после 22 февраля на счетах Revolut останутся клиентские средства, компания конвертирует их в евро и переведет на банковский счет клиента.

Если клиент до указанной даты не продаст свои позиции в криптовалюте и ценных металлах, компания самостоятельно продаст их и перечислит средства на банковский счет пользователя.

Суммы, уплаченные за тарифный план Revolut, которым клиенты не смогут воспользоваться после закрытия счетов, компания обещает вернуть.

Важно! Функционал бронирования гостиниц остается доступным пользователям с украинской регистрацией.

Позиция НБУ по Revolut

В компании Revolut публично не озвучивают причину предстоящего ухода из Украины. Тем не менее, "секретом Полишинеля" является тот факт, что с начала работы компании в Украине в феврале 2025 года "коса" Revolut нашла на "камень" НБУ в части получения локальных лицензий на деятельность. Регулятор требовал и продолжает настаивать на том, что для полноценной работы в Украине нужно получить соответствующие банковские лицензии, или же работать как филиал иностранного банка. В настоящее время Revolut работает в Украине как Revolut Bank UAB, зарегистрированный в Литве, с лицензией Европейского центрального банка. Но без лицензии НБУ. И, похоже, несмотря на декларируемый обеими сторонами многомесячный диалог, прийти к согласию им не удалось.

Почему? Напомним, в компании Revolut публично не декларируют. В свою очередь Национальный банк публично отреагировал на решение компании о предстоящем уходе из Украины. Свою позицию НБУ направил в ответ на запрос редакции Delo.ua.

В позиции НБУ говорится, в частности, о следующем:

· Национальный банк поддерживает открытую конкуренцию и развитие финансовых технологий в Украине.

· НБУ заинтересован в том, чтобы на украинский рынок приходили крупные иностранные игроки, которые в своей деятельности соблюдают нормы отечественного и европейского законодательства.

· Правила едины для всех: любая компания, которая намерена предоставлять финансовые услуги резидентам Украины, должна пройти процедуру авторизации в соответствии с требованиями украинского законодательства и соблюдать законодательство о защите прав потребителей и рекламе.

В НБУ напоминают, что компания Revolut сообщала регулятору о намерениях прекратить оказывать услуги резидентам Украины.

"Мы по-прежнему открыты к регуляторному диалогу с компанией Revolut и приветствуем любую авторизованную должным образом форму присутствия компании Revolut на финансовом рынке Украины", — декларируют в НБУ. Там отмечают, что будущая модель присутствия Revolut на украинском рынке будет определяться непосредственно компанией с учетом украинских регуляторных требований и перечня услуг, которые планируется предоставлять украинским потребителям.

В свою очередь, обещают в НБУ, Национальный банк обеспечит оперативное рассмотрение пакета документов относительно авторизации, подготовленного в соответствии с требованиями действующего законодательства. В рамках регуляторного диалога компании даны исчерпывающие разъяснения о возможных механизмах авторизации.

Что значит уход Revolut из Украины для рынка и потребителей

Компания Revolut официально не выходила на украинский рынок в классическом понимании этого термина, напоминает эксперт в сфере криптовалют, основатель Web3-университета Learn to Earn Global, а также ИТ-компании AISync Global Михаил Пацан. Фактически компания только предоставила возможность гражданам Украины с украинской регистрацией открывать счета напрямую — раньше такая опция требовала регистрации по европейскому адресу (в Польше или других странах ЕС).

Для украинских банков (конкурентов) уход Revolut из Украины можно рассматривать как сохранение статус-кво — monobank, ПриватБанк и другие украинские банки продолжают доминировать на внутреннем рынке без конкуренции со стороны глобального необанка.

Для потребителей это решение означает потерю доступа к сервису с низкими комиссиями за международные переводы, выгодным обменом валют и инструментами для инвестирования. Revolut активно использовался для пополнения зарубежных брокерских счетов (например Interactive Brokers) с комиссией около 2,5%.

По словам инвестиционного консультанта, основателя Gonzo Invest Павла Бойко, уход Revolut — это однозначно потеря для рынка инновационного финтех-сервиса, а для пользователей это будет означать меньше удобных мультивалютных счетов и быстрых переводов за границу. Больше всего от этой ситуации выигрывают monobank и международные сервисы, которые работают через партнерские банки и предлагают мультивалютные счета и переводы за границу.

Партнер в iplan.ua Сергей Микулов предостерегает, что после выхода Revolut из Украины пользователи будут терять больше средств, используя для переводов альтернативные платежные системы. Также украинцы чаще будут использовать нелегальные способы переводов, в частности через криптовалюты. Это приведет к дополнительным расходам и рискам потери средств, а также потерям банковской системы, поскольку банки не будут получать комиссию за эти услуги.

Так, приводит пример собеседник издания, конкурент Revolut компания Genome подняла плату за обслуживание счета для украинцев в 4 раза — с 5 до 20 евро. А компания Wise заблокировала пополнение счетов для украинцев через Apple Pay и Google Pay без каких-либо объяснений.

"Все это повысит недоверие украинцев к регулятору, который блокирует приход международных игроков на финансовый рынок Украины по непонятным причинам. Также это подорвет доверие к международным финансовым компаниям, которые по неизвестным причинам не объясняют причин своих действий и предпринимают дискриминационные шаги в отношении украинцев", — убежден Сергей Микулов.

По словам коммуникационного директора аналитического центра "CASE Украина" Николая Малухи, ситуация вокруг Revolut — не первое недоразумение между украинским финансовым регулятором и платежными платформами. Так, в ноябре 2025-го в Украине перестал работать криптокошелек Trustee, которым пользовалось много украинцев для проведения операций в криптовалюте.

"Создается впечатление, что НБУ такими действиями хочет ограничить движение валют украинцев с внешним миром. Revolut давал украинцам в Украине возможность быть частью европейской системы платежей с минимальными транзакционными расходами", — говорит собеседник Delo.ua, который и сам является пользователем Revolut.

Кто вместо Revolut и что они предлагают

Может ли в ближайшее время зайти в Украину кто-нибудь из международных компаний-конкурентов Revolut? По мнению Сергея Микулова, это может быть американский бизнес: "Я не очень буду удивлен, когда какой-то американский бизнес, например Payoneer или PayPal, предоставит для украинцев возможность открывать счета и карточки. Например, американский брокер Interactive Brokers позволяет открывать счета украинцам, и очень много украинцев пользуются его услугами".

По мнению же Михаила Пацана, вероятнее всего, на место Revolut в Украине в ближайшей перспективе никто не придет: "Позиция НБУ четкая: любая иностранная финансовая компания должна либо получить украинскую лицензию, либо открыть официальный филиал".

Теоретически любой глобальный финтех может легально зайти в Украину, но пока ни один не подал соответствующие документы, напоминает собеседник издания.

Что могут предложить украинские банки

Те же monobank и ПриватБанк поддерживают SWIFT и SEPA-переводы.

Банки предлагают p2p-переводы на иностранные карты (с ограничениями в 100 тыс. грн/месяц на один банк).

Также банки предлагают валютные карты для расчетов за границей.

Среди сервисов с ограниченным доступом для резидентов Украины следует отметить:

Wise. С августа 2022 года не выпускает новые цифровые карты для резидентов Украины. Существующие карты (открытые до 12.08.2022) работают до истечения срока действия. Переводы в гривне из Украины запрещены. Счет можно открыть, но с ограниченным функционалом. Для полноценного доступа требуется европейский адрес проживания.

Payoneer. Доступный для фрилансеров и бизнеса. Позволяет получать платежи с международных платформ (Upwork, Fiverr, Amazon). Доступна виртуальная карта. Работает с ограничениями для резидентов Украины.

Paysera. Литовская компания, одна из немногих, позволяющая украинцам открывать европейские счета, в том числе персональный IBAN в зоне SEPA. Выдается бесплатная карта (оплата только за доставку ~4 евро). Нужна верификация и цель открытия счета.

Trustee Plus. НБУ запретил предоставление услуг в сентябре 2025 года. P2P-сервис заблокирован для резидентов Украины. Криптовалютные операции формально не запрещены. Новые регистрации из Украины приостановлены с мая 2025 года.

Михаил Пацан напоминает: ни у одного из указанных сервисов нет лицензии НБУ для работы в Украине.

Среди легальных путей перевода средств за границу он называет следующие:

Валютные карты украинских банков — p2p-переводы на иностранные карты в пределах 100 тыс. грн/месяц на один банк, но на свою личную карту.

SWIFT-переводы доступны только для определенных целей (лечение за рубежом, закупка военного оборудования и т.п.).

SEPA-переводы — получение средств на карты в евро бесплатно, отправка по тарифам банка.

Легальный вывоз наличных — с прохождением таможенных процедур и последующим зачислением в иностранном банке.

Криптовалюты — как альтернативный канал с последующим обменом через лицензированные обменники (например, Whitebit).

Что нужно для использования иностранных сервисов

Для полноценного доступа к Revolut, Wise и другим европейским необанкам необходимо:

· Официальный адрес проживания в ЕС/ЕЭС.

· Документы, подтверждающие право на жительство.

· Верификация по европейским документам.

По мнению Михаила Пацана, пока в Украине действуют валютные ограничения военного времени и регуляторные требования НБУ по лицензированию, остальные подобные сервисы будут рано или поздно заблокированы, как это уже произошло с Wise (2022), Zen, Trustee Plus (2025) и теперь — с Revolut.

Что такое Revolut

Revolut — это британская финтех-компания и онлайн-банк, который предлагает широкий спектр финансовых услуг через мобильное приложение. Основан в 2015 году российско-британским предпринимателем Николаем Сторонским и украинским бизнесменом Владом Яценко. Его штаб-квартира находится в Лондоне. Сервис позволяет открывать счета, осуществлять международные переводы, обменивать валюты по выгодному курсу, а также торговать акциями и криптовалютами.

В апреле 2025 года Revolut сообщил о резком росте прибыли до налогообложения — на 149% в 2024 году, до 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (1,46 млрд долларов США), благодаря буму криптовалютной торговли, росту доходов от процентов и карточных комиссий.