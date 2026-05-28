Совет ЕС одобрил почти 2,8 млрд евро для Украины: что известно

Совет Европейского Союза принял решение о выделении Украине почти 2,8 млрд. евро в рамках программы Ukraine Facility. Средства будут предоставлены после положительной оценки Еврокомиссией выполнения Украиной Плана реформ за четвертый квартал 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлия Свириденко.

По ее словам, по состоянию на конец мая 2026 Украина уже выполнила 86 шагов Плана Украины, еще 65 находятся в процессе реализации.

Она также поблагодарила Верховную Раду и европейских партнеров за поддержку решений, необходимых для продолжения финансирования.

Программа Ukraine Facility – один из ключевых инструментов финансовой поддержки Украины со стороны Европейского Союза. С начала действия механизма в 2024 году Украина уже получила 26,8 млрд. евро.

Общий объем программы на 2024-2027 годы составляет 50 млрд евро. Денежные средства направляются на поддержку госбюджета, восстановление экономики, реализацию реформ и интеграцию Украины в ЕС.

Отметим, что Украина критически отстает в выполнении индикаторов программы многолетней финансовой помощи Украине от ЕС Ukraine Facility. В 2025 году не выполнено 14 индикаторов на сумму свыше €3,9 млрд, из них 10 индикаторов за IV квартал на €2,5 млрд.