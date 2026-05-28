Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,02

EUR

51,54

+0,03

Наличный курс:

USD

44,21

44,10

EUR

51,80

51,60

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Совет ЕС одобрил почти 2,8 млрд евро для Украины: что известно

гривны, гривна, купюры
Совет ЕС одобрил почти 2,8 млрд евро для Украины / Shutterstock

Совет Европейского Союза принял решение о выделении Украине почти 2,8 млрд. евро в рамках программы Ukraine Facility. Средства будут предоставлены после положительной оценки Еврокомиссией выполнения Украиной Плана реформ за четвертый квартал 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлия Свириденко.

По ее словам, по состоянию на конец мая 2026 Украина уже выполнила 86 шагов Плана Украины, еще 65 находятся в процессе реализации.

Она также поблагодарила Верховную Раду и европейских партнеров за поддержку решений, необходимых для продолжения финансирования.

Программа Ukraine Facility – один из ключевых инструментов финансовой поддержки Украины со стороны Европейского Союза. С начала действия механизма в 2024 году Украина уже получила 26,8 млрд. евро.

Общий объем программы на 2024-2027 годы составляет 50 млрд евро. Денежные средства направляются на поддержку госбюджета, восстановление экономики, реализацию реформ и интеграцию Украины в ЕС.

Отметим, что Украина критически отстает в выполнении индикаторов программы многолетней финансовой помощи Украине от ЕС Ukraine Facility. В 2025 году не выполнено 14 индикаторов на сумму свыше €3,9 млрд, из них 10 индикаторов за IV квартал на €2,5 млрд.

Автор:
Татьяна Гойденко