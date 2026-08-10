Revolut получил лицензию во Франции: какие страны будут следующими

Revolut Bank SA получила полную банковскую лицензию во Франции после оценки французского регулятора ACPR и Европейского центрального банка. Сначала новая структура будет обслуживать клиентов во Франции, а затем ее работу планируют распространить на другие страны Западной Европы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Revolut.

Решение о выдаче лицензии официально принял Совет руководящих органов ЕЦБ.

После запуска во Франции, Revolut Bank SA планирует постепенно расширить обслуживание на Германию, Ирландию, Италию, Португалию и Испанию.

В то же время, литовский Revolut Bank UAB продолжит обслуживать остальную часть Европейской экономической зоны. Таким образом, группа будет работать в Европе через два банковских центра, которые будут под надзором соответствующих национальных регуляторов и ЕЦБ.

Revolut также планирует в 2027 году открыть штаб-квартиру своего западноевропейского направления в Париже.

В настоящее время компания обслуживает около 30 млн. клиентов в Западной Европе. По данным Revolut, за 2025 год их количество увеличилось почти на 8 млн.

Revolut в Украине

В начале февраля 2025 года в Revolut заявили, что украинцы смогут открыть европейский счет сервиса и получить доступ к современным финуслугам, в частности, мгновенным и бесплатным переводам между пользователями приложения. Спектр услуг был ограничен, поскольку у Revolut не было соответствующей лицензии.

НБУ 27 февраля 2025 года заявил, что Revolut Bank UAB, зарегистрированный в Литве, может работать в Украине только после получение банковской лицензии или открытие филиала по разрешению НБУ, согласно законодательству. Любой из этих вариантов требует разрешения НБУ, оценивающего деловую репутацию, финансовое состояние и бизнес-модель заявителя.

Против выхода на украинский рынок Revolut без получения лицензии выступал monobank – самый крупный украинский необанк, второй по количеству розничных карточных клиентов в Украине.

С 22 февраля 2026 года Revolut приняла решение прекратить предоставление услуг и обслуживать банковские счета клиентов – резидентов Украины, открытые через Revolut Bank UAB.