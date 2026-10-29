Прибутки Mastercard перевищили прогнози завдяки активності споживачів

Компанія Mastercard Inc. повідомила про фінансові результати, які виявилися кращими за очікування аналітиків. Головним чинником позитивної динаміки стало збільшення споживчих витрат у США.

Як пише Dilo,про це повідомляє Вloomberg.

Скоригований прибуток на акцію досяг 5,31 долара, тоді як експерти в опитуванні Bloomberg очікували в середньому 5,17 долара.

Валовий обсяг у доларах США зріс на 7,2% порівняно з минулим роком і склав 2,95 трильйона доларів.

Чистий дохід компанії досяг 9,81 мільярда доларів, також перевищивши прогноз у 9,67 мільярда доларів. Загальні операційні витрати збільшилися до 3,95 мільярда доларів проти 3,54 мільярда доларів роком раніше.

Компанія інвестує в стейблкоїни

Зберігаючи фокус на власній платіжній мережі, нью-йоркська компанія з Перчейза активно інвестує в альтернативні методи транзакцій.

Mastercard разом із Visa Inc. підтримала проект Open Standard, який випустив власний стейблкоїн із прив'язкою до долара США.

Окрім цього, на початку року Mastercard придбала компанію BVNK, що спеціалізується на інфраструктурі стейблкоїнів. Генеральний директор Майкл Мібах зазначив, що найкращим варіантом застосування цієї технології є саме транскордонні платежі.

Акції зростають на тлі успіхів ринку

На тлі публікації фінансового звіту акції Mastercard зросли на 2,4% на початку торгів у Нью-Йорку.

Раніше цього тижня про результати, які перевищили очікування, повідомила і Visa.

Конкурент Mastercard розраховує на зростання скоригованого чистого доходу за весь 2027 фінансовий рік на рівні низьких двозначних чисел із найнижчою точкою у другому кварталі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Visa запускає власну платформу для випуску та переказу стейблкоїнів. Вона дозволить фінансовим та фінтех-компаніям самостійно випускати, переказувати та управляти стейблкоїнами.