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Доходы через онлайн-платформы будут облагаться налогом по-новому с 2027 года

налоги
Доходы через онлайн-платформы будут облагаться налогом по-новому / Depositphotos

С 1 января 2027 г. в Украине заработают новые правила налогообложения доходов физических лиц, полученных через цифровые платформы. Для пользователей Bolt, Uklon, Uber, Glovo, Airbnb и других сервисов предусмотрен единый налоговый платеж в размере 10%, который будет удерживать и перечислять в бюджет саму платформу.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства финансов Украины.

29 октября Государственная налоговая служба присоединилась к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (DPI MCAA).

Это создает правовую основу обмена данными между Украиной и другими странами о доходах пользователей цифровых платформ.

Присоединение к соглашению было необходимым условием для вступления в силу соответствующих положений Налогового кодекса.

Нормы международного обмена информацией вступят в силу с 1 ноября 2026 года, а новое налогообложение доходов через платформы начнет применяться с 1 января 2027 года.

Налог составит 10%

Новые правила предусматривают единый платеж в размере 10% от налога на доходы физических лиц. Дополнительный военный сбор с таких доходов не будет взиматься.

Сейчас общая налоговая нагрузка на доходы физических лиц составляет 23% - 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Налоговым агентом станет оператор цифровой платформы. Он будет самостоятельно удерживать налог с дохода пользователя и перечислять средства в бюджет.

Физическим лицам при этом не нужно будет самостоятельно подавать декларацию по таким доходам.

Специальным режимом смогут воспользоваться граждане, работающие без наемных работников, не торгующие подакцизными товарами и имеющие годовой доход в пределах 834 минимальных зарплат — около 7,2 млн грн по показателям 2026 года.

Продажа личных вещей до €2000 — без налога

Для продажи товаров через цифровые платформы устанавливается не облагаемый налогом порог в €2000 дохода в год.

Таким образом, разовая продажа личных или подержанных вещей в рамках этой суммы не будет облагаться налогом. Количество таких сделок не ограничивается.

Новые правила будут распространяться как на украинские, так и иностранные цифровые платформы, работающие на украинском рынке, в частности сервисы перевозок, доставки, аренды жилья и продажи товаров.

Операторы таких платформ должны встать на учет в Государственной налоговой службе до конца 2026 года.

Напомним, в мае парламентский Налоговый комитет одобрил новые правила для цифровых платформ. Тогда ожидаемый фискальный эффект от новой системы оценивался примерно в 14 млрд грн в год.

Автор:
Татьяна Гойденко

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