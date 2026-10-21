Декларацию по транспортному налогу обновят: какие изменения будут введены в 2027 году

С 1 января 2027 года в Украине будет введена новая форма Налоговой декларации по транспортному налогу.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-центр Налоговой службы.

Новая форма декларации

с 1 января 2027 плательщики транспортного налога будут подавать декларацию по обновленной форме. Изменения предполагают возможность отражения налоговых льгот, предоставленных по решению органов местного самоуправления.

Для указания таких льгот в декларации предусмотрены отдельные графы, где необходимо будет указывать соответствующие сведения и суммы льгот.

Также из-за увеличения объема документа расчетную часть декларации структурировали и разделили на два блока:

Раздел I "Расчет налогового обязательства" - будет содержать расчет налогового обязательства и сумму льгот по транспортному налогу.

Раздел II "Уточнение налогового обязательства " – предназначен для уточнения ранее задекларированных налоговых обязательств.

Напомним, за январь-сентябрь 2026 года подразделения налогового аудита ГНС провели более 23 тысяч фактических проверок. По их результатам в бюджет уже поступило 387,4 млн грн, а налоговики обнаружили более 2,3 тысяч неоформленных работников.