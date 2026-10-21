Декларацію з транспортного податку оновлять: які зміни запровадять у 2027 році

З 1 січня 2027 року в Україні запровадять нову форму Податкової декларації з транспортного податку.

Як пише Dilo, про це інформує пресцентр Податкової служби.

Нова форма декларації

з 1 січня 2027 року платники транспортного податку подаватимуть декларацію за оновленою формою. Зміни передбачають можливість відображення податкових пільг, наданих за рішенням органів місцевого самоврядування.

Для зазначення таких пільг у декларації передбачили окремі графи, де потрібно буде вказувати відповідні відомості та суми пільг.

Також через збільшення обсягу документа розрахункову частину декларації структурували та розділили на два блоки:

Розділ I "Розрахунок податкового зобов’язання" - міститиме розрахунок податкового зобов’язання та суму пільги з транспортного податку.

Розділ II "Уточнення податкового зобов’язання" - призначений для уточнення раніше задекларованих податкових зобов’язань.

Нагадаємо, за січень–вересень 2026 року підрозділи податкового аудиту ДПС провели понад 23 тисячі фактичних перевірок. За їх результатами до бюджету вже надійшло 387,4 млн грн, а податківці виявили понад 2,3 тисячі неоформлених працівників.